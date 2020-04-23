Корь - одно из самых легко передающихся вирусных инфекционных заболеваний.

Симптомы кори (лат. Morbilli) выражаются общей интоксикацией, высокой температурой, поражением слизистых оболочек глаз, дыхательных путей. Болезнь сопровождается сыпью. Вирус-возбудитель кори легко передается воздушно-капельным путем, обладает высокой летучестью. Поэтому заразиться корью можно не только при тесных контактах с носителем вируса, но и находясь даже в соседних помещениях. Заболевший заразен еще до появления первых симптомов, причем в наибольшей степени во время катаральных проявлений болезни. Лица, не перенесшие корь и не привитые против этого заболевания, настолько высоко восприимчивы к вирусу, что после контакта с больным практически каждый из них заражается корью.