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Корь

Корь - одно из самых легко передающихся вирусных инфекционных заболеваний.

Симптомы кори (лат. Morbilli) выражаются общей интоксикацией, высокой температурой, поражением слизистых оболочек глаз, дыхательных путей. Болезнь сопровождается сыпью. Вирус-возбудитель кори легко передается воздушно-капельным путем, обладает высокой летучестью. Поэтому заразиться корью можно не только при тесных контактах с носителем вируса, но и находясь даже в соседних помещениях. Заболевший заразен еще до появления первых симптомов, причем в наибольшей степени во время катаральных проявлений болезни. Лица, не перенесшие корь и не привитые против этого заболевания, настолько высоко восприимчивы к вирусу, что после контакта с больным практически каждый из них заражается корью.

28.08.2019, Niedersachsen, Hannover: Ein Kinderarzt impft ein einjähriges Kind in den Oberschenkel mit dem Impfstoff Priorix (Lebendvirusimpfstoff gegen Masern, Mumps und Röteln). Das Bundeskabinett hat ein Gesetz für eine Masern-Impfpflicht auf den Weg gebracht. Ab März 2020 müssen Eltern vor der Aufnahme ihrer Kinder in eine Kita oder Schule nachweisen, dass diese geimpft sind. Die Impfpflicht gilt auch für bestimmte Erwachsene, Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

ВОЗ предупредила о возможной эпидемии кори и полиомиелита из-за коронавируса 23.04.2020

Если из-за пандемии SARS-CoV-2 будет приостановлена плановая вакцинация, человечество столкнется со вспышками других инфекционных заболеваний, которые могут перегрузить здравоохранение.
A staff member checks boxes of mostly personal protective equipment (PPE) for the World Health Organization (WHO) at Ethiopia Airlines' cargo facility at the Bole International Airport in Addis Ababa, Ethiopia, on April 14, 2020. - Ethiopia and the United Nations opened a humanitarian transportation hub at the airport in Addis Ababa to move supplies and aid workers across Africa to fight the COVID-19 coronavirus. (Photo by Samuel HABTAB / AFP) (Photo by SAMUEL HABTAB/AFP via Getty Images)

Комментарий: Упреки в адрес ВОЗ несправедливы 16.04.2020

Дональд Трамп больше не хочет финансировать ВОЗ, обвинив ее в "провалах управления" во время эпидемии коронавируса. Но критики неверно понимают задачи и структуру ВОЗ, считает Фабиан Шмидт.
ARCHIV - 24.02.2015, Berlin: Eine Arzthelferin bereitet in einer Arztpraxis eine Masernimpfung vor. (zu dpa «Ärztekammer Sachsen-Anhalt zur Masern-Impfpflicht») Foto: Lukas Schulze/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Германии вакцинация от кори теперь обязательна: что говорят врачи 02.03.2020

С 1 марта в Германии действует закон об обязательной вакцинации от кори. В случае отказа от прививки грозит денежный штраф. А дети без прививки не смогут посещать детские сады.
(160712) -- OTJIWARONGO, July 12, 2016 -- Some Democratic Republic of Congo (DRC) informal settlement residents queue to receive their vaccination shots against measles and rubella in Otjiwarongo, Namibia, July 11, 2016. The vaccination campaign for rubella and measles kicked off in Namibia on Monday targeting about 1.8 million people aged between nine months and 39 years.) NAMIBIA-OTJIWARONGO-VACCINATION CAMPAIGN Nampa PUBLICATIONxNOTxINxCHN 160712 Otjiwarongo July 12 2016 Some Democratic Republic of Congo DRC Informal Settlement Residents Queue to receive their vaccination Shots against measles and Rubella in Otjiwarongo Namibia July 11 2016 The vaccination Campaign for Rubella and measles kicked off in Namibia ON Monday targeting About 1 8 Million Celebrities Aged between Nine MONTHS and 39 Years Namibia Otjiwarongo vaccination Campaign Nampa PUBLICATIONxNOTxINxCHN

В Демократической Республике Конго от кори умерли уже более 6000 человек 08.01.2020

Число жертв эпидемии кори в ДРК втрое превышает число жертв эпидемии Эболы. Это самая масштабная вспышка кори во всем мире, констатирует Всемирная организация здравоохранения.

Thema: Impfen, Impfausweis und Spritze . Hannover , Deutschland . Child with international certificates of vaccination . Hannover , Germany . 26.06.2003 , MODEL RELEASE vorhanden , MODEL RELEASED , Hannover Deutschland PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xUtexGrabowskyx

Бундестаг одобрил законопроект об обязательных прививках от кори 14.11.2019

В случае принятия закона бундесратом вакцинация от кори станет обязательной в школах, детсадах, общежитиях для беженцев и других учреждениях. За нарушения будут штрафовать.
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ВОЗ зафиксировала в Европе "драматический рост" распространения кори 29.08.2019

По данным Всемирной организации здравоохранения, в первой половине текущего года вирусом кори заразились почти 90 тысяч человек. 78 процентов выявленных случаев приходятся на Украину, Казахстан, Грузию и Россию.
A nurse administers a measles vaccine to a boy in the school of Lapaivka village near the western Ukrainian city of Lviv on February 21, 2019. - The mobile brigade, which consists of two pediatricians and a nurse, arrived to the Lapaivka village as part of the health ministry's special operation in this region, leading in terms of registered measles cases. A measles epidemic is still not declared in Ukraine, though in 2018 the country recorded highest number of measles cases in European region. Since the start of 2019, around 20,000 people in Ukraine have contracted this highly contagious viral disease. Nine people, including two children, have died of measles in Ukraine this year. (Photo by Yuri DYACHYSHYN / AFP) (Photo credit should read YURI DYACHYSHYN/AFP/Getty Images)

В Украине около 60 тыс. человек заболели корью за полгода 20.08.2019

В Украине продолжается эпидемия кори. С начала 2019 года заболели около 60 тыс. человек, 18 из них умерли от осложнений.
Infektion - Kind mit Masern

ВОЗ сообщила об утроении числа заболевших корью в мире 13.08.2019

За первые шесть месяцев 2019 года в мире было зафиксировано в три раза больше случаев заражения корью, чем в аналогичный период год назад, сообщает ВОЗ. Общее число заболевших достигло самой высокой отметки с 2006 года.
Mother nursing sick child

Корь в России, Украине и Германии: три страны - одна причина 17.07.2019

Власти Германии запретят детям без прививки от кори посещать детсады и школы. Между тем вирус кори быстро распространяется в Украине, ее вспышек опасаются в РФ и ФРГ. Что нужно, чтобы ее победить?
ARCHIV - 28.02.2019, Niedersachsen, Hannover: Eine Arzthelferin impft in einer Arztpraxis eine Patentin mit einer Spritze mit dem Impfstoff Ixiario zum Schutz vor japanischer Enzephalitis. Grippe, Masern, Ebola - diese hochansteckenden Krankheiten machen nicht an Grenzen halt. Wie den Gefahren durch Impfen begegnet werden kann, ist am Donnerstag Thema einer Konferenz von Medizinern und Forschern in Hamburg. Foto: Ole Spata/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Правительство ФРГ одобрило законопроект об обязательных прививках против кори 17.07.2019

В Германии с марта 2020 года родителей обяжут предоставлять детским садам и школам справки о наличии иммунитета против кори.

NEW YORK, NY - OCTOBER 20: Rapper Jay-Z performs onstage during TIDAL X: 1020 Amplified by HTC at Barclays Center of Brooklyn on October 20, 2015 in New York City. (Photo by Theo Wargo/Getty Images for TIDAL)

Jay-Z стал первым рэпером-миллиардером 03.06.2019

Артист, настоящее имя которого Шон Кори Картер, стал первым в истории рэпером-долларовым миллиардером. Дело не только в музыке, у него целая бизнес-империя.
28.3.2019, Bonn, Deutschland,Impfstoff zur Impfung gegen Masern auf einem Impfpass, Bonn, 28.03.2019. Bonn Deutschland *** Vaccine for measles vaccination on a vaccination pass

Минздрав Германии предлагает штрафовать антипрививочников 05.05.2019

Йенс Шпан хочет штрафовать на 2,5 тысячи евро родителей, которые не вакцинируют детей. Министр также выступил за то, чтобы не допускать непривитых детей в детские сады.

Остановка нефтепровода "Дружба" - катастрофа для России? DW Новости (26.04.2019) 26.04.2019

Страны Европы массово приостановили транзит по нефтепроводу "Дружба", по которому поступает сырье из России на Запад. Получатели нефти говорят о низком качестве продукта. Насколько велик ущерб и каковы последствия?

Отказ от вакцинации: некоторые родители не ставят прививки, врачи бьют тревогу (26.04.2019) 26.04.2019

Корь - одна из самых опасных детских болезней в Германии. Но многие родители не верят врачам и ученым. Из-за этого ФРГ не может достичь установленного ВОЗ охвата вакцинации.
Stichworte: Sergey Elkin, Karikatur, Russland, Masern, Anstieg bei Masernfällen Bildbeschreibung: Karikatur - Gespräch zwischen zwei Dinosaurier: Ich lasse mich nicht impfen - Lieber sterbe ich aus. Das ist eine Karikatur von Sergey Elkin. Sie darf auf DW-Seiten veröffentlicht werden. Copyright: Sergey Elkin. Thema: Anstieg bei Masernfällen in Russland.

Корь в России: импортная или отечественная? 14.03.2019

Всплеск заболеваемости корью в России побудил Роспотребнадзор объявить о кампании по борьбе с ней. Некоторые считают корь "завозной". У карикатуриста Сергея Елкина другое объяснение.
epa03521257 The U.S. Capitol is pictured on the night the U.S. appears set to go over the so-called fiscal cliff in Washington, DC, USA 31 December 2012. The House and Senate may vote on legislation on January 01 to deal with the imposed spending cuts and increased tax rates from going over the fiscal cliff. EPA/JIM LO SCALZO |

Американские сенаторы подготовили новые санкции против Москвы 13.02.2019

Американские сенаторы хотят более жестко отреагировать на предполагаемое вмешательство Москвы в выборы в США. Под санкции должны подпасть банки, новый суверенный долг РФ и проекты по сжиженному газу за пределами РФ.
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