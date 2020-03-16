 Что общего между хомяками и коронавирусом? | Учеба и работа в Германии | DW | 17.03.2020

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Учеба и карьера

Что общего между хомяками и коронавирусом?

В США скупают медикаменты и гамбургеры, во Франции - презервативы и вино, в Шотландии - виски, а в Германии - муку и туалетную бумагу. И для всего этого есть одно немецкое слово: "хамстерство".

Хомяк

Хомяками называют грызунов небольшого роста и плотного сложения, с короткими лапками и миниатюрными ушками, глазками как пуговки и пухлыми щечками. Одной из особенностей поведения хомяков является их пристрастие делать запасы корма в количествах, которые в десятки, а то и сотни раз превышают их собственный вес. Корм хомяк носит в защечных мешках и складирует в норе для поедания зимой, когда он регулярно просыпается от спячки, и весной до появления свежих кормов. Известны кладовые хомяка с запасами корма до 15 килограммов!

Этимология слова "хомяк" уходит корнями глубоко в историю. Один из древнейших языков индоевропейской семьи называл грызунов, нагибающих стебли злаков к земле, чтобы достать семена, hamaēstar, то есть, "враг, повергающий на землю".  Очевидно, что русский "хомяк" и немецкий "Hamster" уходят корнями к одному источнику. Но вот "хомячат" все по-разному. Если судить по публикациям в СМИ, то в США скупают медикаменты и гамбургеры, во Франции - презервативы и вино, в Шотландии - виски, а в Германии - муку и туалетную бумагу. И почти во всех странах сейчас наблюдается небывалый спрос на дезинфицирующие средства.

Немецкий язык, знаменитый своей точностью в назывании смыслов, для обозначения которых другим языкам требуется несколько предложений, использует слово "Hamsterkäufe" для описания иррационального поведения людей, в панике скупающих в магазинах предметы первой необходимости в огромных количествах и складирующих их дома на случай очередного апокалипсиса. А поскольку это и происходит в данный момент в связи с прогрессирующей пандемией коронавируса, то в Германии не проходит и дня без сообщения или публикации о "хомячьих закупках".  Даже американский журнал New Yorker использует немецкое понятие Hamsterkäufe для ажиотажа в магазинах во времена коронавируса.
 

Мужчина с полной тележкой в магазине

Согласно Цифровому словарю немецкого языка, слово "Hamstern" в значении приобретения впрок в больших количествах продуктов питания и дефицитных товаров использовалось еще в первой половине 19-го столетия. По-настоящему популярным выражение стало после окончания Второй мировой войны. Тогда немцы из разрушенных городов совершали "хомячьи поездки" в деревни с целью "нахомячить" себе пропитание: как пишет толковый словарь немецкого языка "Hamsterfahrten" "zum Zwecke des Hamsterns".

"Можно сказать, что это слово стало общеупотребительным, когда людям пришлось искать продукты питания в ходе таких вот утомительных "хомячьих поездок", - указывает Хорст Зимон (Horst Simon), профессор исторической лингвистики в Свободном университете Берлина. Специалист по изучению языковых изменений с течением времени считает немецкое слово "Hamstern" типичным примером одного из возможных способов появления неологизмов. "Мы наблюдаем специфическое поведение животных и переносим его на людей", - поясняет Хорст Зимон. В немецком языке есть и другие выражения, возникшие на основе поведения человека  и животных. Например,  "herumtigern" означает "беспокойно ходить из угла в угол, как тигр в клетке". Или "einsauen", то есть "насвинячить".

Не только немцы используют "хомячью" метафорику для обозначения закупок впрок. Шведы в таких случаях говорят "hamstra", тоже вспоминая про хомяков. В английском языке есть выражение "to squirrel something away" - запасы впрок собирает не хомяк, а белка. Но есть животные, которые могут "хомячить" в немецком значение этого слова даже лучше, чем хомяки. "Непревзойденными мастерами накапливания запасов являются азиатские и североамериканские пищухи", - говорит зоолог Ян Дечер (Jan Decher), сотрудник Зоологического исследовательского музея Александра Кёнига в Бонне. Эти зайцеобразные млекопитающие, хотя и легче обыкновенного хомяка, но "нахомячить" в свои кладовые могут пропитания на зиму весом до 28 килограммов.

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  • Спутник

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    Автор: Ксения Сафронова


 

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