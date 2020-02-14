 Число умерших от коронавируса превысило в Китае 1500 человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.02.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Число умерших от коронавируса превысило в Китае 1500 человек

По состоянию на полночь 15 февраля число зараженных коронавирусом COVID-19 превысило в Китае 66 000 человек. В провинции Хубэй за сутки было выявлено 2 420 новых случая заражения.

Из-за эпидемиии коронавируса COVID-19 в Китае увеличено производство защитных масок

Из-за эпидемиии коронавируса в Китае увеличено производство защитных масок

В Китае общее количество пациентов, зараженных коронавирусом COVID-19, по официальным данным на полночь пятницы, 14 февраля, составило 66 492 человека. У 1523 человек в стране вызываемое коронавирусом легочное заболевание привело к летальному исходу.

За истекшие сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось в Китае на 2 641 человека, а умерших от инфекции - на 143.

2 420 человек из заразившихся за сутки проживают в провинции Хубэй, ставшей эпицентром распространения инфекции. Как сообщил 15 февраля Госкомитет здравоохранения Китая, в городе Ухань, являющемся административным центром провинции Хубэй, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 107 человек и было выявлено 1923 новых случая заражения.

Новый метод диагностики коронавируса в Китае

После того, как китайские врачи стали применять новый, расширенный метод диагностики, в стране был зафиксирован резкий скачок количества заражений коронавирусом. В соответствии с этим методом, китайские врачи начали подтверждать заражение коронавирусом на основании данных компьютерной томографии, не дожидаясь  результатов других исследований. 

Контекст

Эпидемия в Китае может усилить приток сжиженного газа на рынок ЕС. Обилие СПГ еще больше обострит проблемы, которые и так уже испортили начало года крупнейшей компании России. (11.02.2020)

Интернет полон различной информации о том, как защитить себя от нового опасного коронавируса. DW решила проверить, насколько соответствуют реальности самые распространенные слухи. (11.02.2020)

Немецкий профессор Максимилиан Майер считает, что меры по борьбе с коронавирусом вызовут кризис доверия к властям в КНР. После остановки эпидемии им будет труднее контролировать общество. (14.02.2020)

Первые случаи заражения коронавирусом были выявлены в городе Ухань в декабре 2019 года. С тех пор количество заболевших и скончавшихся от неизвестной ранее инфекции продолжает неуклонно расти. В конце января 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса COVID-19 в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Коронавирус за пределами Китая

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний за 14 февраля, за пределами Китая случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в 26 странах, в том числе в Сингапуре, Южной Корее, Малайзии и на Тайване. Общее количество этих случаев составляет около 600, сообщает агентство dpa.

В Германии на сегодняшний день подтверждено 16 случаев заражения коронавирусом, в России он был обнаружен у трех пациентов.

Из-за вспышки коронавируса на борту лайнер Diamond Princess стоит на карантине в порту Йокогамы

Из-за вспышки коронавируса на борту лайнер Diamond Princess стоит на карантине в порту Йокогамы

На круизном лайнере Diamond Princess, пришвартованном у берегов Японии, 14 февраля было зарегистрировано 44 новых случая заражения. Всего на борту судна сейчас находится 221 инфицированный пациент.

В двух случаях коронавирус привел к смерти пациентов за пределами Китая. 44-летний мужчина из Уханя умер 2 февраля на Филиппинах. 13 февраля от инфекции скончалась пожилая женщина в возрасте более 80 лет, жившая в японском городе Канагаве, расположенном к северо-западу от Токио.

Смотрите также:

  • Симптомы китайского коронавируса напоминают признаки гриппа и простуды.

    Новый коронавирус из Китая

    Симптомы коронавируса

    Симптомы китайского коронавируса напоминают признаки гриппа и простудных заболеваний. В первую очередь, это общее недомогание, кашель и повышенная температура. По наблюдениям китайских врачей, особенно уязвимы перед вирусом пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом. Инкубационный период составляет от одного до 14 дней, причем в это время опасность заражения вирусом сохраняется.

  • Диаметр коронавируса 2019-nCoV из Китая оставляет от 80 до 160 нанометров.

    Новый коронавирус из Китая

    Коронавирус под микроскопом

    Вирус 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае, относится к семейству коронавирусов, хорошо известных ученым. В 2003 году вирус из этого семейства вызвал вспышку острого респираторного синдрома (Sars), а в 2012-м - ближневосточного респираторного синдрома (Mers) .

  • Вспышка пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV началась в городе Ухане в конце декабря 2019 года. Изначально вирус передавался от диких животных к человеку, впоследствии - от человека к человеку.

    Новый коронавирус из Китая

    Вирус появился в городе Ухань в центральном Китае

    Впервые коронавирус 2019-nCoV был выявлен в городе Ухань в центральной части Китая. Предположительно источником инфекции стал местный рынок морепродуктов, на котором продавались, кроме прочего, змеи, летучие мыши и другие дикие животные, употребляемые китайцами в пищу. Население города составляет около 11 млн человек.

  • Из-за угрозы заражения новым коронавирусом из Китая пассажиры метро в Шри-Ланке носят респираторные маски. Сотрудники метро измеряют температуру тела людей на станциях с помощью специальных тепловых датчиков.

    Новый коронавирус из Китая

    Респираторные маски и датчики температуры тела

    Из-за вспышки легочного заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV в Китае, сотрудники аэропортов и метро уже в нескольких странах начали регулярно замерять температуру тела пассажиров. Респираторные маски - еще одна мера предосторожности, призванная противостоять распространению вируса.

  • Пожилая китаянка с респираторной маской на лице на пустынной улице города Уханя, ставшего очагом распространения смертоносного коронавируса.

    Новый коронавирус из Китая

    Опустевшие улицы Уханя

    Опасаясь заражения опасным коронавируом, жители города Уханя, с 22 января фактически находящегося на карантине, стараются избегать людных мест. Кинотеатры, рестораны и музеи города прекратили работу, многие фирмы рекомендовали своим сотрудникам перейти на работу из дома.

  • Десятки экскаваторов строят в ускоренном темпе больницу для пациентов, зараженных коронавирусом 2019-nCoV в городе Ухань.

    Новый коронавирус из Китая

    Экстренная постройка новой больницы в Ухане

    Учитывая скорость распространения нового коронавируса, китайские власти распорядились в рекордные сроки, за десять дней, построить в городе Ухань новую больницу для пациентов, инфицированных вирусом 2019-nCoV. По данным на 28 января, число скончавшихся от коронавируса в Китае составило 106 человек. Еще более 4,5 тысяч человек в КНР и ряде других стран на сегодняшний день заражены этим вирусом.

  • Из-за вспышки коронавируса отдельные города в Китае фактически оказались отрезаны от внешнего мира. Магазины, рестораны и кинотеатры прекратили работу. Ожидается, что связанный с этим спад потребления будет иметь негативные последствия для китайской экономики.

    Новый коронавирус из Китая

    Последствия для экономики Китая

    По мнению многих экспертов, вспышка коронавируса в Китае, из-за которой города с многомиллионным населением фактически оказались под карантином, будет иметь негативные последствия для экономики КНР. В первую очередь, речь идет о спаде потребления в период празднования Нового года по лунному календарю и отказе китайцев от уже запланированных поездок.

  • Исследование коронавируса ведется в лабораториях Института вирусологии берлинской клиники Шарите.

    Новый коронавирус из Китая

    Коронавирус за пределами Китая

    Кроме КНР инфицирование коронавирусом было зафиксировано в ряде других стран, в том числе США, Франции, Японии и Южной Корее. В ночь на 28 января власти Баварии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в Германии. По данным властей ФРГ, страна хорошо подготовлена к борьбе с коронавирусом. В Институте вирусологии берлинской клиники "Шарите" врачи разработали метод диагностики вируса.

  • В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести воздушным путем эвакуацию своих граждан из города Ухань.

    Новый коронавирус из Китая

    Эвакуация иностранных граждан из Уханя

    В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести эвакуацию своих граждан самолетами из города Ухань,транспортное сообщение с которым по указанию властей КНР было прервано. В том числе, о подобных планах заявили США, Германия и Нидерланды. По данным МИД ФРГ, на сегодня в Ухане проживают около 90 граждан Германии.

    Автор: Елена Гункель


Смотреть видео 02:53

Почему число зараженных коронавирусом в Китае увеличилось в 10 раз

Контекст

Новый коронавирус из Китая

Число жертв коронавируса увеличивается каждый день. Китайские власти принимают беспрецедентные меры, чтобы ограничить дальнейшее распространение инфекции.  

Ссылки в интернете

За последние сутки в Китае заразились коронавирусом 5000 человек

Китайские власти обнародовали новую статистику заболевания коронавирусом. Несмотря на усилия врачей, каждый день заражаются тысячи человек. Число заболевших медработников превысило 1700 человек.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Чем коронавирус опасен для Газпрома и планов Путина. DW Новости  

Как отразится эпидемия коронавируса на туризме в России  

Также по теме

China Wuhan Jinyintan Hospital

Эксперт ВОЗ заявил о вероятности заражения коронавирусом двух третей населения мира 14.02.2020

Изоляция больных и карантин не смогут остановить коронавирус, считает эксперт в области инфекционных болезней из университета Флориды, консультант ВОЗ Айра Лонджини.

Реклама

Самые читаемые

В Китае зафиксирован резкий скачок заражений коронавирусом  

Эксперт ВОЗ заявил о вероятности заражения коронавирусом двух третей населения мира  

Айсултан Назарбаев: кто он на самом деле?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно