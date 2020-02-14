Число умерших от коронавируса превысило в Китае 1500 человек

В Китае общее количество пациентов, зараженных коронавирусом COVID-19, по официальным данным на полночь пятницы, 14 февраля, составило 66 492 человека. У 1523 человек в стране вызываемое коронавирусом легочное заболевание привело к летальному исходу.

За истекшие сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось в Китае на 2 641 человека, а умерших от инфекции - на 143.

2 420 человек из заразившихся за сутки проживают в провинции Хубэй, ставшей эпицентром распространения инфекции. Как сообщил 15 февраля Госкомитет здравоохранения Китая, в городе Ухань, являющемся административным центром провинции Хубэй, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 107 человек и было выявлено 1923 новых случая заражения.

Новый метод диагностики коронавируса в Китае

После того, как китайские врачи стали применять новый, расширенный метод диагностики, в стране был зафиксирован резкий скачок количества заражений коронавирусом. В соответствии с этим методом, китайские врачи начали подтверждать заражение коронавирусом на основании данных компьютерной томографии, не дожидаясь результатов других исследований.

Первые случаи заражения коронавирусом были выявлены в городе Ухань в декабре 2019 года. С тех пор количество заболевших и скончавшихся от неизвестной ранее инфекции продолжает неуклонно расти. В конце января 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса COVID-19 в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Коронавирус за пределами Китая

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний за 14 февраля, за пределами Китая случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в 26 странах, в том числе в Сингапуре, Южной Корее, Малайзии и на Тайване. Общее количество этих случаев составляет около 600, сообщает агентство dpa.

В Германии на сегодняшний день подтверждено 16 случаев заражения коронавирусом, в России он был обнаружен у трех пациентов.

Из-за вспышки коронавируса на борту лайнер Diamond Princess стоит на карантине в порту Йокогамы

На круизном лайнере Diamond Princess, пришвартованном у берегов Японии, 14 февраля было зарегистрировано 44 новых случая заражения. Всего на борту судна сейчас находится 221 инфицированный пациент.

В двух случаях коронавирус привел к смерти пациентов за пределами Китая. 44-летний мужчина из Уханя умер 2 февраля на Филиппинах. 13 февраля от инфекции скончалась пожилая женщина в возрасте более 80 лет, жившая в японском городе Канагаве, расположенном к северо-западу от Токио.

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