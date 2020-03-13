 Число подтвержденных заражений коронавирусом в России возросло до 47 | Новости из Германии о России | DW | 14.03.2020

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Россия

Число подтвержденных заражений коронавирусом в России возросло до 47

В Кемерово выявлены еще два пациента с коронавирусом. Спикер Совета Федерации Матвиенко заявила, что российские власти принимают достаточные меры для борьбы с распространением коронавируса.

Тест на коронавирус

Власти Кемеровской области сообщили о выявлении коронавирусной инфекции у двух человек. Оба пациента госпитализированы в инфекционную больницу в Кемерово и получают необходимое лечение, сообщила областная администрация в субботу, 14 марта. Кроме того, в Новокузнецке проверяют на коронавирус еще одного пациента.

Таким образом число заразившихся SARS-CoV-2 человек в России возросло до 47. Накануне сообщалось о 11 новых официально подтвержденных случаях. При этом пять человек заболели в Москве, три - в Санкт-Петербурге, по одному - в Московской и Ленинградской областях, а также в Пермском крае.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о достаточных мерах в России по борьбе с распространением коронавируса. Ситуацию с SARS-CoV-2 и вызываемой им пневмонией COVID-19 она назвала "трудно прогнозируемой и подвижной", заверив, что правительство РФ внимательно следит за развитием событий. "В случае необходимости примут те меры, которые будут достаточными. Избыточных мер в данном случае нет необходимости вводить", - отметила она и указала на возможность продлить или усилить данные меры после 1 апреля.

Расширение мер по борьбе с коронавирусом

В тот же день в Москве и Московской области введены дополнительные меры борьбы с распространением коронавируса. С 16 марта школьникам разрешили свободное посещение занятий, решение будут принимать родители. Одновременно вводится правило об обязательной самоизоляции на дому для тех, кто проживает вместе с приехавшими из стран, неблагополучных по эпидемиологической ситуации. Они также должны в течение 14 дней оставаться дома. Кроме того, в Москве до 10 апреля запрещено проведение массовых мероприятий с числом участников от пяти тысяч человек.

С начала вспышки в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года коронавирус SARS-CoV-2 выявлен в 147 странах и территориях. В мире, по состоянию на 14 марта, официально подтверждены более 146 000 случаев заражения, более 5400 человек скончались, 72,5 тысячи больных выздоровели. При этом почти 81 000 случаев заболевания и более 3000 летальных исходов приходится на КНР. В Европе эпицентром коронавируса стала Италия, в которой насчитывается 17 660 случаев заражения, 1266 человек скончались.

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    Автор: Марина Барановская


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Контекст

Как мир борется с коронавирусом

Что происходит в странах, охваченных пандемией SARS-CoV-2, как власти и жители пытаются бороться с распространением коронавируса - в фотогалерее DW. (11.03.2020)  

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