Город в Иванковском районе Киевской области Украины стал всемирно известным из-за аварии на Чернобыльской АЭС.

Чернобыль - город в Иванковском районе Киевской области Украины. Расположен на реке Припять, недалеко от ее впадения в Киевское водохранилище. Стал всемирно известным из-за аварии на Чернобыльской АЭС. По данным Всеукраинской переписи 2001 года, отнесен к городам "без населения". Между тем сегодня в Чернобыле проживают несколько тысяч человек - это работники учреждений и предприятий Зоны отчуждения и безусловного гарантированного отселения Чернобыльской АЭС, работающие на вахтовой основе, а также самоселы.