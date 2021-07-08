Город в Иванковском районе Киевской области Украины стал всемирно известным из-за аварии на Чернобыльской АЭС.
Чернобыль - город в Иванковском районе Киевской области Украины. Расположен на реке Припять, недалеко от ее впадения в Киевское водохранилище. Стал всемирно известным из-за аварии на Чернобыльской АЭС. По данным Всеукраинской переписи 2001 года, отнесен к городам "без населения". Между тем сегодня в Чернобыле проживают несколько тысяч человек - это работники учреждений и предприятий Зоны отчуждения и безусловного гарантированного отселения Чернобыльской АЭС, работающие на вахтовой основе, а также самоселы.
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