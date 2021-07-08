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Чернобыль

Город в Иванковском районе Киевской области Украины стал всемирно известным из-за аварии на Чернобыльской АЭС.

Чернобыль - город в Иванковском районе Киевской области Украины. Расположен на реке Припять, недалеко от ее впадения в Киевское водохранилище. Стал всемирно известным из-за аварии на Чернобыльской АЭС. По данным Всеукраинской переписи 2001 года, отнесен к городам "без населения". Между тем сегодня в Чернобыле проживают несколько тысяч человек - это работники учреждений и предприятий Зоны отчуждения и безусловного гарантированного отселения Чернобыльской АЭС, работающие на вахтовой основе, а также самоселы.

Как охраняют белорусско-украинскую границу, и при чем тут Кремль. Репортаж DW 08.07.2021

Съемочная группа DW провела день с пограничниками Житомирского отряда Госпогранслужбы Украины, чтобы выяснить, насколько безопасна ситуация в приграничном регионе. "С белорусской стороны граница находится в управлении Кремля. Участок всегда использовался для деятельности разведывательно-диверсионных и контрабандистских групп", - говорит экс-посол Украины в Беларуси.

Секретный музей Чернобыля: "Приют одинокого дозиметриста" возле зоны отчуждения (26.04.2021) 26.04.2021

В "Приюте одинокого дозиметриста" на границе с зоной отчуждения нет китча, присущего массовому чернобыльскому туризму. Зато тут можно увидеть, как жили ликвидаторы-дозиметристы в 1986 году и потрогать реакторный графит.
Photo, dated 01 October 1986, showing repairs being carried out on the Chernobyl nuclear plant in the Ukraine, following a major explosion 26 April 1996 which, according to official statistics, affected 3,235,984 Ukrainians and sent radioactive clouds all over Europe. (Photo credit should read ZUFAROV/AFP via Getty Images)

СБУ опубликовала секретные документы об аварии на Чернобыльской АЭС 26.04.2021

Служба безопасности Украины рассказала о директиве о засекречивании информации об аварии на АЭС в Чернобыле и других фактах, которые скрывала советская власть.
++++Nur zur abgesprochenen Berichterstattung von Marina Baranovska+++++ Ukraine l 35 Jahre Tschernobyl: Story eines belorussischen Liquidators Adam and Claudia Voronetz' certificates and medals

"Мы никому не нужны": как живут белорусские ликвидаторы аварии на ЧАЭС 26.04.2021

Катастрофа на Чернобыльской АЭС 35 лет назад разделила жизни тысяч людей на "до" и "после". Ликвидаторы из Беларуси вспоминают первые дни после взрыва и рассказывают, как живут сейчас.

21.04.2021, Schwarzwald Deutschland, Der Verein Zukunft für Ritschow e.V. hat vor Corona Sommererhollung in Schwarzwald für Kinder aus belarussischem Dorf Ritschow organisiert

35 лет после Чернобыля. Немцы до сих пор помогают белорусам 26.04.2021

"Люди реагируют на слово "Чернобыль", - говорит волонтер одной из немецких инициатив, которые помогают в регионах Беларуси, пострадавших от аварии на ЧАЭС и 35 лет спустя. DW узнала, каким образом.

35 лет после Чернобыля и будущее БелАЭС: зачем Лукашенко атом? | Ток-шоу "В самую точку" 12.04.2021

35 лет спустя после чернобыльской аварии в Беларуси достраивают второй реактор АЭС в Островце, первый уже запущен. Оправданны ли страхи ЕС перед БелАЭС? Об этом в ток-шоу DW "В самую точку".

News Bilder des Tages GRODNO REGION, BELARUS - AUGUST 7, 2020: A view of the Astravets Nuclear Power Plant located near the northwestern border of Belarus. Today the fuel charge of the reactor core begins in the first unit of BelAES. As part of the physical launch procedure, a total of 163 fuel rod assemblies are to be inserted into the core, with the main circulating pumps subsequently switched on to warm up the primary coolant loop until reaching design parameters. Natalia Fedosenko/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0E2732

35 лет после Чернобыля и будущее БелАЭС: зачем Лукашенко атом? 10.04.2021

35 лет спустя после чернобыльской аварии в Беларуси достраивают второй реактор АЭС в Островце, первый уже запущен. Оправданы ли страхи ЕС перед БелАЭС? Об этом в ток-шоу DW "В самую точку".
Eröffnung der Ausstellung Tschernobyl. Der schlafende Effekt in Minsk. Datum: März 2021 Ort: Minsk, Belarus

Правда о Чернобыле: что вспоминают через 35 лет после аварии (фотогалерея) 09.04.2021

Художественный проект "Чернобыль. Эффект спящего" посвящен воспоминаниям людей о чернобыльской катастрофе. Как вспоминают об аварии и ее последствиях спустя 35 лет? Смотрите фотогалерею DW.
Eröffnung der Ausstellung Tschernobyl. Der schlafende Effekt in Minsk. Datum: März 2021 Ort: Minsk, Belarus

"Чернобыль. Эффект спящего": что стало с воспоминаниями людей после аварии 08.04.2021

Международный художественный проект "Чернобыль. Эффект спящего" исследует поле общественной памяти. Как воспоминания людей изменились через 35 лет после катастрофы на ЧАЭС? Об этом - фотогалерея DW.
UNSPECIFIED: In this screengrab released on March 14, Hildur Gudnadottir accepts the Best Score Soundtrack for Visual Media award for 'Joker,' from Bill Burr at the 63rd Annual GRAMMY Awards Premiere Ceremony broadcast on March 14, 2021. (Photo by Rich Fury/Getty Images for The Recording Academy)

Эту женщину слушают все. И это не Меркель! 15.03.2021

Исландку Хильдур Гуднадоуттир уже награждали за музыку к "Чернобылю". Теперь она получила "Грэмми" еще и за "Джокера".

Чернобыль в огне: что сгорело в зоне отчуждения и спаслись ли животные? (24.04.2020) 24.04.2020

Пожар в Чернобыльской зоне уничтожил часть заповедных лесов и оставил без корма редких животных. Пострадали и туристические объекты. Что сгорело в Чернобыльской зоне и что удалось спасти - в репортаже DW.
17.4.2020, Kiew, Ukraine, Der Rauch von Waldbränden rund um Tschernobyl erreicht die ukrainische Hauptstadt Kiew

Мэр Киева утверждает, что дым над городом не радиоактивен 17.04.2020

На улицах столицы Украины, которая второй день находится в дыму от пожаров в зоне отчуждения ЧАЭС, увеличено количество помывочной и поливальной техники.

Как пропускной режим в Москве привел к транспортному коллапсу. DW Новости (15.04.2020) 15.04.2020

Также в выпуске: Задержания таджиков в Германии по подозрению в терроризме.

Сделка с Лукашенко: что ждет Москва в обмен на дешевую нефть? DW Новости (06.01.2020) 06.01.2020

Хотя поставки нефти из России в Беларусь возобновлены, конфликт не исчерпан. Но только ли дело в ценах? Или Кремль давит на Лукашенко с целью добиться уступок на переговорах об интеграции в рамках союзного государства?
(FILES) In this file photo taken on December 9, 2019 Golden Globe trophies are set by the stage ahead of the 77th Annual Golden Globe Awards nominations announcement at the Beverly Hilton hotel in Beverly Hills. - Hollywood's biggest party, the Golden Globes, kicks off the showbiz awards season Sunday, with streaming giant Netflix expected to be popping champagne corks through the night. (Photo by Robyn BECK / AFP)

"Чернобыль", "Паразиты", "Дрянь", "1917" - в Лос-Анджелесе вручили "Золотой глобус" 06.01.2020

Главный "Золотой глобус" за лучший драматический фильм получила картина Сэма Мендеса "1917". "Чернобыль" стал лучшим мини-сериалом, а "Паразиты" - лучшим фильмом на иностранном языке.

Polen | Sondermüll-Verbrennungsanlage von Port Service in Danzig Danzig, Polen Agnieszka Rycicka DW Juli 2019

Смог над Гданьском: в городе жгут опасный мусор, а люди говорят о Чернобыле 11.10.2019

Гданьск накрыл смог. Завод, где сжигают опасный мусор, угрожает здоровью людей. Местные жители протестуют, опасаясь угрозы, похожей на чернобыльскую. Есть ли для этого основания - у DW.
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