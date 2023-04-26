Военные РФ охотились у ЧАЭС на животных из Красной книги

Спустя 37 лет после аварии на Чернобыльской атомной станции (ЧАЭС) вопрос радиационной безопасности стоит особенно остро. Российская оккупация Чернобыльской зоны отчуждения, продолжавшаяся более трех недель, с 24 февраля по 1 апреля 2022 года, нарушила там работу предприятий. Были уничтожены или угнаны транспортные средства, оборудование, бытовая техника, повреждены здания, заминирована территория. Последствия этих действий устраняются до сих пор. Об этом в интервью DW рассказал глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗВ) Евгений Крамаренко.

DW: Прошло больше года после деоккупации ЧАЭС. Какова ныне ситуация с безопасностью в зоне отчуждения и на самой станции?

Крамаренко: Предприятия зоны отчуждения, ЧАЭС, хранилища радиоактивных отходов и отработанного ядерного топлива работают безопасно. Впрочем, наши работники продолжают ремонтные работы по восстановлению поврежденных объектов и имущества.

- Что уже удалось восстановить?

- Частично восстановлена радиологическая лаборатория, исследующая радиоактивные отходы. По всей территории зоны отчуждения восстановлена система мониторинга радиационного фона. Восстановлена барьерная защита для предотвращения выноса радионуклидов за пределы зоны отчуждения. Также функционирует столовая, несколько офисов и общежитий, уличное освещение. Работают и охраняются все хранилища. В этом помогают Вооруженные силы Украины, которые дислоцируются на территории зоны отчуждения.

- Я правильно понимаю, что при оккупации основные радиационные объекты на территории Чернобыльской зоны остались невредимыми?

- Хранилища радиоактивных отходов и основные объекты обращения с радиоактивными отходами не пострадали. Тотально получили повреждения офисные помещения и оборудование, в частности, около тысячи компьютеров. Также общежития, из которых украдены личные вещи, мобильная лаборатория для радиологического анализа и автомобильная техника - в общей сложности 330 авто уничтожены или угнаны. Ядерные объекты не пострадали. Боевые действия на территории зоны отчуждения были только в западной части, но там нет наших предприятий.

Евгений Крамаренко Фото: Hennadii Minchenko/NurPhoto/IMAGO

- Была информация об уничтожении российскими оккупантами архива Чернобыльской АЭС, собираемого десятилетиями...

- Да, часть документации уничтожена или исчезла, а часть повреждена, в частности, путем использования ее для физиологических нужд. Сейчас мы смотрим, как их можно восстановить. Эти документы имеют историческую ценность, ведь они содержат данные обо всех происходивших в зоне отчуждения процессах: как изменялась активность радиоактивных элементов, как очищались территории и каковы были показатели до и после очистки. То есть, данные исследований, которые продолжались годами.

- Восстановительные работы вы проводите своими силами?

- Мы получаем помощь от основных партнеров - Еврокомиссия, департамент энергетики США, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и страны-члены Счета международного сотрудничества для Чернобыля (СМСЧ). Ранее при поддержке похожего фонда строилась так называемая "арка", накрывшая четвертый энергоблок (построенное в 2019 году изоляционное арочное сооружение над разрушенным четвертым энергоблоком. - Ред.). Наши зарубежные партнеры согласились финансировать восстановление функций безопасности в зоне отчуждения. Основными донорами сейчас являются США, Еврокомиссия, Норвегия, Швеция, Япония, Финляндия, Великобритания, Франция, МАГАТЭ. Партнеры предоставляют также оборудование для повышения безопасности, в частности, различные типы дозиметров, спектрометров, автомобили, спецодежду, лабораторное оборудование, средства связи, электрооборудование, системы физической защиты объектов и так далее.

- Ранее вы сообщили, что разработанная стратегия развития зоны отчуждения, которую еще предстоит утвердить Верховной раде, рассчитана на 225 миллионов евро. На что планируется потратить такую сумму?

- По итогам инвентаризации, нанесенный в результате российской оккупации ущерб зоне отчуждения достигает около полутора миллиардов гривен. Это балансовая стоимость. Некоторое оборудование хоть было и рабочее, но имело почти нулевую балансовую стоимость, потому что было устаревшим. К примеру, автомобили по перевозке радиоактивных отходов, которые были вывезены в Беларусь. Но для того, чтобы восстановить хотя бы автопарк, инфраструктуру, офисное оборудование нужно не менее трех миллиардов гривен, что на июнь 2022 года составляло около 100 миллионов евро.

В общей сложности, согласно плану по восстановлению и развитию зоны отчуждения, нужно 225 миллионов евро. Эти средства необходимы для разминирования территории, восстановления объектов инфраструктуры, в том числе двух разрушенных мостов. На их месте сейчас сооружены временные переправы.

Также в плане восстановления предусмотрены меры по демонтажу нестабильных конструкций четвертого энергоблока ЧАЭС. Во время оккупации он не был поврежден, но эти работы были предусмотрены еще во время строительства "арки". Срок ее эксплуатации 100 лет, и за это время нужно сначала снять верхние части конструкции. Затем нужно ждать 10-20 лет, пока спадет активность расплавленного ядерного топлива в реакторе. Через 60 лет должен быть полностью разобран четвертый энергоблок, который будет захоронен на наших хранилищах радиоактивных отходов. Через 100 лет должна демонтироваться сама "арка".

Также нужно снять с эксплуатации первый, второй, третий энергоблоки. То есть, демонтировать и вывезти загрязненное радиоактивное оборудование для захоронения или утилизации.

Кроме того, план обновления предусматривает улучшение физической защиты в условиях новых реалий. Мы понимаем, что нужно строить забор и осуществить комплекс мер по предотвращению проникновения на объект и для его обороны. Мы увидели, что защита на момент полномасштабного вторжения была несоизмерима с теми силами, которые зашли в Украину. Очевидно, что сил охранявшей ЧАЭС Национальной гвардии было недостаточно.

После войны также должен быть реализован проект организации научного хаба. Запланировано обустроить образовательно-научное пространство: ряд лабораторий, конференц-зал на 100 человек, конференц-комнаты, рабочие зоны, а также административно-бытовое пространство, отель на 50 человек, кафетерий, зоны отдыха.

Разграбленный российскими военными телекоммуникационный центр в Чернобыльской зоне Фото: State Agency of Ukraine for Exclusion Zone Management

- Одним из пунктов плана восстановления указано разминирование. Площадь Чернобыльской зоны - 2600 квадратных километров, преимущественно в лесистой местности. Какая территория сейчас заминирована и сколько времени и средств понадобится, чтобы разминировать все?

- На территории зоны отчуждения есть военные, осуществляющие свои мероприятия. По нашему заказу саперными службами были разминированы основные дороги и админздания, необходимые для осуществления деятельности по обращению с радиоактивными отходами. Стоимость разминирования - около полутора евро за квадратный метр. Мы подсчитали, что для нашей основной деятельности еще нужно 45 миллионов евро. Это не вся территория зоны отчуждения. Поэтому каким образом это будет происходить и кто сможет профинансировать, сейчас сказать сложно. 30 процентов территории зоны отчуждения в настоящее время недоступно.

Наличие заминированных территорий - очень большая проблема на годы или даже десятилетия. К примеру, летом прошлого года среди леса начался пожар. По дороге пожарные взорвались на мине. Автомобиль был уничтожен, но, к счастью, никто не погиб. Это была противотанковая мина. Но оккупанты также оставили много растяжек не только с минами, но и с сигнальными ракетами. Поэтому было достаточно много пожаров летом, поскольку за эти растяжки цеплялись животные.

- А какая ситуация с Чернобыльским радиационно-экологическим биосферным заповедником и проживающими в нем животными? Есть оценки ущерба для природы?

- Подсчетами занимается экоинспекция совместно с заповедником. Пока что окончательной суммы нет, но ущерб значительный. В частности, пострадали краснокнижные животные, на которых российские солдаты устраивали охоту и затем ели. Также пожары на площади около 10 тысяч гектаров.

- Сообщалось, что российские военные обустраивали свои позиции на территории Рыжего леса, который прозвали так из-за цвета деревьев вследствие облучения. Это очень опасное место, взявшее на себя наибольшую часть выброса радиоактивной пыли при взрыве реактора. Можно оценить, что сейчас с солдатами, которые там рыли окопы?

- До полномасштабной войны если человек сутки находился в том месте, то получал годовую дозу облучения. Но это без движения. Если активно двигаться, то, конечно, доза увеличивается. Россияне вообще сняли верхний слой почвы, поэтому однозначно последствия они почувствовали уже или почувствуют через год-два. Как правило, это обострение хронических заболеваний или возникновение злокачественных опухолей.

- Вы планируете судиться с РФ о возмещении ущерба?

- В государстве эта работа проходит системно. Мы направили в прокуратуру все результаты инвентаризации. То есть этим занимаются специализированные органы, которым мы предоставляем информацию.

- Сообщалось, что во время бегства российские военные вынудили персонал подписать "акт передачи" ЧАЭС Украине. Может ли этот факт стать препятствием для судебного процесса по возмещению ущерба?

- Я думаю, что этот акт будет квалифицирован как ничтожный. При этом так называемый акт касался ЧАЭС, а не всей зоны отчуждения. В то же время стоит заметить, что ЧАЭС и офисные помещения не пострадали до подписания этого акта, потому что именно там находилось армейское руководство и солдаты вели себя более или менее дисциплинированно. Когда же был подписан "акт" и руководство армии РФ ушло, началось разграбление офисов и ЧАЭС. Было несколько дней, когда солдаты остались без руководства, и они начали забирать все, что видели.

- Как война повлияла на программы и проекты по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы, осуществлявшиеся до вторжения РФ в Украину?

- В настоящее время произошло уменьшение финансирования на этот год по сравнению с 2021 годом на десять процентов. Но мы принимаем все необходимые меры, в том числе благодаря международной помощи. В частности, проводим мониторинг зоны отчуждения, обнаруживаем радиоактивные материалы и перевозим их в хранилища.

Часть окопов, которые вырыли российские военные на территории "Рыжего леса" в Чернобыльской зоне Фото: State Agency of Ukraine for Exclusion Zone Management

- Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) для обеспечения ядерной безопасности развернуло свою миссию на всех атомных объектах Украины. Что именно делает МАГАТЭ на ЧАЭС?

- Постоянная миссия МАГАТЭ является представителями международного сообщества для объективной оценки ситуации на ядерном объекте. Представители МАГАТЭ фокусируются на основных задачах соблюдения требований физической защиты ядерного объекта, оказания помощи в обеспечении ядерной безопасности и нераспространении радиоактивных материалов. Также они анализируют ситуацию с оборудованием и общей безопасностью ЧАЭС в условиях военного положения и сигнализируют об опасности при ее наличии.

- До полномасштабного вторжения зона отчуждения пользовалась популярностью у туристов. Можно ли надеяться на скорый возврат туристов после победы Украины?

- Чернобыльскую зону закрыли для посещения в туристических целях примерно за неделю до полномасштабной войны. Это была реакция на передвижение российских войск у нашей границы недалеко от Чернобыльской зоны. В ближайшее время возобновление туризма не планируется из-за минирования и пребывания там наших военных. Но это вопрос не десятилетий, а восстановления безопасности на границе. Если мы поймем, что это безопасно, туризм однозначно восстановится.

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