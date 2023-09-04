Дикие кабаны - радиоактивны. Не только из-за Чернобыля

Долгое время считалось, что причиной заражения диких свиней в Центральной Европе стала авария в Чернобыле. Однако новое исследование говорит о том, что у радиоактивности в их организме есть и другая причина.

После катастрофы в Чернобыле в 1986 году радиоактивные вещества распространились по всей Центральной Европе, в том числе, попали в Германию. Значительное количество осадков радионуклидов пришлось и на лесные районы в Баварии. Они накопились в почве и попали в растения и грибы. Заражению подверглись также дикие животные, такие как олени и кабаны. Поэтому употребление в пищу дичи категорически не рекомендовалось. Со временем уровень радиации в мясе оленей и косуль заметно снизился. И только дикие кабаны по-прежнему остались сильно загрязненным - эксперты назвали это "парадоксом кабана". Теперь загадка может быть разгадана.

Группа исследователей под руководством радиоэколога Георга Штайнхаузера (Georg Steinhauser) из Лейпцигского университета и Венского технологического университета пришла к выводу, что чернобыльская авария не может быть основной причиной высокого уровня облучения кабанов радиоактивным изотопом цезия-137 на протяжении многих лет. Главной причиной, скорее всего, являются наземные испытания атомных бомб в 1960-х годах. Группа ученых опубликовала результаты своего исследования в журнале Environmental Science and Technology , проанализировав пробы мяса диких кабанов из разных регионов Баварии.

Что нового удалось выяснить

Чтобы определить происхождение радиоактивного вещества в мясе дикого кабана, исследователи решили изучить соотношение изотопов цезия-137 и цезия-135. Оно зависит от источника радиоактивного излучения. В случае катастрофы на Чернобыльской АЭС оно было иным, чем при испытаниях ядерного оружия в 1960-х годах, отмечается в пресс-релизе Венского университета. Исследование показало, что значительная часть цезия в мясе - примерно в 68 процентах образцов - была получена в результате испытаний ядерного оружия.

Но почему даже спустя столько десятилетий после проведения испытаний мясо кабанов по-прежнему заражено сверх допустимых пределов? Возможно, исследователи нашли ответ и на этот вопрос - это может быть связано с грибом олений трюфель.

Грибы содержат цезий

Оленьи трюфели - это грибы, растущие под поверхностью почвы, и в которых накапливается цезий. Их подземные плодовые тела напоминают настоящие трюфели, но они к ним не принадлежат, и не являются съедобными для человека. Цезий в этих трюфелях распадается гораздо медленнее, чем в других организмах. А дикие кабаны особенно любят именно эти грибы. Кроме того, радиоактивный цезий оказывается в грибах с большой временной задержкой. "Цезий перемещается по почве очень медленно, иногда всего на один миллиметр в год", - поясняет Георг Штайнхаузер в пресс-релизе университета. Таким образом, оленьи трюфели, залегающие на глубине 20-40 см, только теперь начали поглощать цезий, дошедший из Чернобыля. Цезий же, появившийся в результате старых испытаний ядерного оружия, попал туда очень давно". Медленная миграция цезия в почве и накопление его в оленьих трюфелях влияет на эффект распада цезия. Это, по мнению исследователей, может служить объяснением стабильно высокого уровня содержания радиоактивности в мясе диких кабанов на протяжении десятилетий. По этой же причине Штайнхаузер и его сотрудники не ожидают снижения уровня радиоактивного загрязнения кабанов в обозримом будущем. Цезий, выброшенный после Чернобыля, только сейчас попадает в оленьи трюфели.

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