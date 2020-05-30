 Чемпионат ″Формулы-1″ может начаться в июле с двух Гран-при в Австрии | Новости из Германии о Европе | DW | 30.05.2020

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Европа

Чемпионат "Формулы-1" может начаться в июле с двух Гран-при в Австрии

Власти Австрии одобрили планируемые "Формулой-1" меры охраны здоровья. Сезон могут открыть гонки 5 и 12 июля на трассе в Шпильберге. Зрителей на трибунах не будет, гонщики пройдут тесты на коронавирус.

Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен на Гран-при Австрии в 2017 году

Чемпионат мира по автогонкам в классе "Формула-1", отложенный из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2, в 2020 году может начаться с двух Гран-при в Австрии. Предложенная организаторами концепция мер по охране здоровья соответствует требованиям властей,  сообщает австрийское информагентство APA в субботу, 30 мая, со ссылкой на министерство социальных дел, здравоохранения и защиты прав потребителей. Предполагается, что гонки на трассе Red Bull Ring в Шпильберге состоятся 5 и 12 июля и пройдут без зрителей на трибунах.

Гонщики и персонал "Формулы-1" перед въездом в Австрию сдадут тесты на коронавирус. По словам организаторов, на гоночном уик-энде будет задействовано не более 2000 человек. Среди иных предусмотренных мер предосторожности - размещение команд в отдельных отелях.

Изначально сезон, состоящий из 22 Гран-при, должен был начаться 15 марта в Мельбурне. Стремительное распространение возбудителя заболевания COVID-19 в мире привело к отмене этапов в Австралии, Нидерландах, Монако и Франции, а также переносу гонок в Бахрейне, Китае, Вьетнаме, Испании, Азербайджане и Канаде. В ходе сезона титул в личном зачете предстоит защитать шестикратному чемпиону "Формулы-1" Льюису Хэмилтону, а обладание Кубком конструкторов - команде Mercedes.

Вирус SARS-CoV-2 обнаружен у более 5,9 млн жителей планеты, а свыше 365 000 человек скончались от последствий COVID-19. Больше всего заражений (1,7 млн случаев) и летальных исходов (свыше 100 000) - в США. В Австрии по состоянию на утро 30 мая вирус выявлен у 16 685 человек, 668 больных с COVID-19 скончались, 15 520 выздоровели.

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