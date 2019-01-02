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Фото: Clive Rose/Getty Images
Михаэль Шумахер
Публикации по теме
Михаэль Шумахер - знаменитый немецкий автогонщик "Формулы-1".
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Контекст
Сын Шумахера дебютировал в "Формуле-1"
Сын Шумахера дебютировал в "Формуле-1"
Мик Шумахер завершил гонку в рамках Гран-при Бахрейна на 16-й позиции.
Спорт
28.03.2021
28 марта 2021 г.
Сын Шумахера стал чемпионом "Формулы-2"
Сын Шумахера стал чемпионом "Формулы-2"
В последней гонке сезона Мик Шумахер не завоевал очков, однако сумел выиграть титул благодаря неудаче соперника.
Спорт
06.12.2020
6 декабря 2020 г.
Сын Михаэля Шумахера будет выступать в "Формуле-1"
Сын Михаэля Шумахера будет выступать в "Формуле-1"
Американская команда "Хаас" подписала контракт с Миком Шумахером. Он начнет выступать в "Формуле-1" в 2021 году.
Спорт
02.12.2020
2 декабря 2020 г.
"Формула-1": Хэмилтон повторил рекорд Шумахера
"Формула-1": Хэмилтон повторил рекорд Шумахера
Британский гонщик победил в 14-й гонке сезона-2020 - "Гран-при Турции" и в седьмой раз стал чемпионом "Формулы-1".
Спорт
15.11.2020
15 ноября 2020 г.
Как отмечают 50-летие Шумахера его фанаты
Как отмечают 50-летие Шумахера его фанаты
Фан-клуб легендарного гонщика "Формулы-1" обиделся на родной город Шумахера и решил не праздновать там его юбилей.
Культура
03.01.2019
3 января 2019 г.
Главные немецкие юбиляры 2019 года
Главные немецкие юбиляры 2019 года
Наступивший год будет в Германии урожайным на юбилеи знаменитостей. Каких именно и когда, - об этом в фотогалерее DW.
Культура
02.01.2019
2 января 2019 г.
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