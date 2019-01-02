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Михаэль Шумахер - немецкий автогонщик "Формулы-1" (фото из архива)
Фото: Clive Rose/Getty Images

Михаэль Шумахер

Публикации по теме

Михаэль Шумахер - знаменитый немецкий автогонщик "Формулы-1".

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Контекст

Мик Шумахер

Сын Шумахера дебютировал в "Формуле-1"

Сын Шумахера дебютировал в "Формуле-1"

Мик Шумахер завершил гонку в рамках Гран-при Бахрейна на 16-й позиции.
Спорт28 марта 2021 г.
Мик Шумахер, гонщик "Формулы-2"

Сын Шумахера стал чемпионом "Формулы-2"

Сын Шумахера стал чемпионом "Формулы-2"

В последней гонке сезона Мик Шумахер не завоевал очков, однако сумел выиграть титул благодаря неудаче соперника.
Спорт6 декабря 2020 г.
Мик Шумахер на фоне портрета отца

Сын Михаэля Шумахера будет выступать в "Формуле-1"

Сын Михаэля Шумахера будет выступать в "Формуле-1"

Американская команда "Хаас" подписала контракт с Миком Шумахером. Он начнет выступать в "Формуле-1" в 2021 году.
Спорт2 декабря 2020 г.
Пилот команды Mercedes в гонках "Формула-1" Льюис Хэмилтон

"Формула-1": Хэмилтон повторил рекорд Шумахера

"Формула-1": Хэмилтон повторил рекорд Шумахера

Британский гонщик победил в 14-й гонке сезона-2020 - "Гран-при Турции" и в седьмой раз стал чемпионом "Формулы-1".
Спорт15 ноября 2020 г.
Послание Михаэлю Шумахеру от поклонников из России

Как отмечают 50-летие Шумахера его фанаты

Как отмечают 50-летие Шумахера его фанаты

Фан-клуб легендарного гонщика "Формулы-1" обиделся на родной город Шумахера и решил не праздновать там его юбилей.
Культура3 января 2019 г.
Том Каулитц и Хайди Клум

Главные немецкие юбиляры 2019 года

Главные немецкие юбиляры 2019 года

Наступивший год будет в Германии урожайным на юбилеи знаменитостей. Каких именно и когда, - об этом в фотогалерее DW.
Культура2 января 2019 г.
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