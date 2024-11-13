Последнюю Ferrari Михаэля Шумахера продают на аукционе

Нью-йоркский аукционный дом RM Sotheby's выставил на торги Ferrari 248 F1, на которой семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер сражался с Фернандо Алонсо за титул в 2006 году.

Болид "Формулы-1" легендарного немецкого гонщика Михаэля Шумахера (Michael Schumacher) выставлен на продажу в Нью-Йорке. Новым лотом аукционного дома RM Sotheby's стал Ferrari 248 F1, на которой уроженец Хюрта выступал в сезоне-2006. Торги начнутся в четверг, 14 ноября.

Пять побед и рекорд по числу поулов

2006 год стал последним сезоном для семикратного чемпиона "Формулы-1" в итальянской команде, которой он отдал 11 лет. Автомобиль с номером шасси 254 пять раз привозил немца на высшую ступень подиума. Именно на нем Шумахер установил новый рекорд по числу поулов, превзойдя показатель своего кумира Айртона Сенны.

Сезон был омрачен лишь двумя сходами, однако принес в копилку немца четыре поул-позиции и семь побед. Напряженная борьба шла до последней гонки. Однако Михаэль Шумахер завершил чемпионат вторым в личном зачете, уступив титул испанцу Фернандо Алонсо.

Кругленькая сумма за "формульную" Ferrari

Аукцион проходит до 19 ноября. Нынешний владелец болида приобрел его напрямую у Ferrari в декабре 2007 года, а следующему обладателю автомобиля прославленного гонщика наверняка придется раскошелиться: в ноябре 2022 года болид Шумахера сезона-2003 был продан за 14,69 миллиона швейцарских франков (14,85 млн евро).