Часы Михаэля Шумахера распроданы на аукционе

Часы из коллекции легенды "Формулы-1", некоторые из которых были сделаны специально для знаменитого автогонщика, проданы на аукционе Christie's. Но почему семья пошла на такой шаг?

На торгах аукционного дома Christie's, которые состоялись во вторник, 14 мая, в Женеве, были проданы наручные часы из личной коллекции легендарного автогонщика Михаэля Шумахера (Michael Schumacher). Изначально восемь лотов оценивались в общей сложности в 3,75 миллиона евро. Вырученная сумма оказалась меньше ожидаемой и составила в перерасчете со швейцарских франков 3 443 755 евро (в пересчете со швейцарских франков). Стоит отметить, что на торги были выставлены и уникаты - они были изготовлены специально для легендарного автогонщика лучшими часовщиками мира. Самые эксклюзивные и дорогие среди них - хронографы Audemars Piguet Royal Oak и F.P. Journe Vagabondage I с циферблатом красного цвета.

Самые дорогие часы

F.P. Journe Vagabondage I - шедевр знаменитой швейцарской мануфактуры, посвященный семи чемпионским титулам Михаэля Шумахера в "Формуле-1".

F.P. Journe Vagabondage I из коллекции Михаэля Шумахера Фото: MARTIAL TREZZINI/KEYSTONE/EPA

Этот выполненный на заказ хронограф с корпусом из платины и черным кожаным браслетом подарил Шумахеру на Рождество в 2004 году тогдашний руководитель команды Scuderia Ferrari Жан Тодт. На них выгравировано личное посвящение: "X-MAS 2004 - Jean Todt for my friend Michael Schumacher" - "Рождество 2004 - Жан Тодт для моего друга Михаэля Шумахера". Красный циферблат напоминает по форме призовой трофей на гонках. И не сразу понятно, что у часов есть стрелки, таким необычным является выбранное для них решение. На самом циферблате семь значков с латинской буквой V на фоне эмблемы-глобуса Международной автомобильной федерации, символизирующие все титулы гонщика, а также фирменный шлем Шумахера и логотип Ferrari. Хронограф был продан за сумму выше максимально предполагаемой до торгов и эквивалентную 336 722 евро.

Еще одно произведение часового искусства - хронограф Royal Oak

Этот эксклюзивный экземпляр, изготовленный швейцарской мануфактурой Audemars Piguet, Шумахер также получил в подарок от Жана Тодта. Это произошло в 2003 году в честь тогда еще шести завоеванных гонщиком чемпионских титулов.

Хронограф из платины Royal Oak от Audemars Piguet Фото: MARTIAL TREZZINI/KEYSTONE/EPA

Сделанные на заказ часы из золота и платины украшают три вспомогательных циферблата: на секундном изображена знаменитая эмблема Ferrari в виде гарцующего коня, на 30-минутном выделяется цифра "1", окруженная шестью звездами, а на 12-часовом циферблате - красный гоночный шлем Шумахера. Они были проданы за 1 224 446 евро - эта сумма оказалась чуть выше минимально предполагаемой до торгов.

Шумахер также коллекционировал часы от Rolex. На аукционе были проданы два экземпляра этого производителя. Среди них редкая модель - хронограф Paul Newman Daytona из нержавеющей стали с черным циферблатом. Он производился лишь с 1970 по 1972 год, и стал одним из последних, оснащенных кнопками для механического завода и синхронизации с выдвижными механизмами. До аукциона часы оценивали в сумму от 200 тысяч до 411 тысяч евро, но они не принесли семье Шумахера максимально ожидаемую выгоду. Часы были проданы на аукционе за 255 093 евро.

Также к новому владельцу перешли золотые часы Rolex Daytona 1966 года с тремя черными дополнительными циферблатами, подаренные гонщику его многолетним менеджером Вилли Вебером (Willy Weber).

Кроме того, семья Шумахера решила расстаться еще с несколькими хронографами и коробкой для их хранения из коллекции Francois-Paul Journe`s Ruthenium Collection.

Хронографы в коробке из коллекции Francois-Paul Journe`s Ruthenium Collection Фото: MARTIAL TREZZINI/KEYSTONE/EPA

Особенность этих часов заключается среди прочего и в том, что их корпуса изготовлены из платины, а механизмы - из латуни с рутениевым покрытием. Хронографы с разным техническим оформлением циферблатов были приобретены судя по всему одним покупателем, действовавшим по телефону. Он отдал за них в общей сложности 1 387 705 евро. Коробка для хранения комплекта была выставлена отдельно, и считалась самым доступным по цене лотом - за нее ожидалось выручить от 5 до 10 тысяч. Однако участник аукциона, купивший весь комплект, устроил за нее жесткую борьбу. В результате коробка досталась ему за 15 305 евро.

Стоит отметить, что восемь хронографов Шумахера продавались на Christie's вместе с другими часами ведущих производителей - всего было выставлено 164 лота, а торги шли около четырех часов. Однако именно собственность экс-гонщика стала главной темой еще до проведения аукциона.

Почему семья Шумахера начала распродавать коллекцию?

Александр Гувернейр, эксперт аукционного дома Christie's, еще до продажи заверил потенциальных покупателей, что все часы в отличном состоянии. И каждая маленькая царапина, цитирует организаторов немецкий телеканал ARD, на самом деле только увеличила их ценность - ведь она появилась скорее всего тогда, когда часы были на руке их легендарного владельца. "И независимо от того, чье запястье впредь будут украшать эти часы, они всегда будут напоминать о том, что принадлежали Михаэлю - одному из величайших автогонщиков всех времен", - уверен Реми Гиймен, еще один специалист по оценке часов для аукционов Christie's.

Те часы, которые Шумахер часто носил и которые связаны с личными воспоминаниями о нем, остались в семье. По сообщению аукционного дома Christie's, акция была приурочена к 30-летию получения Шумахером первого чемпионского титула гонщика в "Формуле-1". Однако официальных заявлений от родственников Шумахера о причине, побудившей продать восемь часов из коллекции, нет.

Многие годы семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер был одним из самых высокооплачиваемых спортсменов мира. По оценкам журнала Forbes, он заработал за свою карьеру - учитывая зарплату, премии, доходы от рекламы, призовые и бонусные выплаты и так далее - в общей сложности около миллиарда долларов США. В 2017 году он занял пятое место в рейтинге самых богатых спортсменов в истории. Поэтому объявление о продаже в том числе уникальных часов из коллекции Шумахера, появившееся в начале весны, у многих вызвало недоумение.

Часы Шумахера путешествовали по всему миру

Организаторы аукциона возили часы для презентаций в Гонконг и Тайвань, Дубай, Лос-Анджелес и Нью-Йорк. Торги состоялись в Женеве, менее чем в 40 километрах от виллы семьи Шумахеров, которая находится в общине Гланд на берегу Женевского озера, и где сейчас живет семья Шумахеров. Сам он ни разу не появлялся на публике после произошедшего с ним несчастного случая на лыжах в конце 2013 года, в результате которого он получил серьезные травмы и долгое время находился в коме. Как себя чувствует бывший спортсмен сегодня - неизвестно. Супруга Шумахера Коринна (Corinna Schumacher), дочь Джина и сын Мик вот уже 10 лет отказываются давать какие-либо комментарии о его здоровье, поскольку считают конфиденциальность и защиту частной жизни своей семьи главным приоритетом.