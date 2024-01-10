Что происходит с Михаэлем Шумахером?

Несчастный случай изменил все. Жизнь легенды "Формулы-1" вот уже 10 лет окутана тайной. Известно только, что на днях Шумахеру исполнилось 55 лет, о нем сняли новый фильм, а дочь гонщика готовится к свадьбе.

Трагедия, изменившая жизнь легендарного гонщика "Формулы-1", произошла 29 декабря 2013 года. В этот день на горнолыжной трассе курорта Мерибель во французских Альпах Михаэль Шумахер (Michael Schumacher) упал и ударился головой о камень. Защитный шлем разбился, и немецкий спортсмен получил тяжелую черепно-мозговую травму. Лучшие врачи несколько дней боролись за его жизнь, а затем гонщик несколько месяцев находился в искусственной коме.

В начале 2014 года менеджер Шумахера Сабине Кем (Sabine Kehm) сделала последнее официальное сообщение о состоянии его здоровья. В нем говорилось, что Михаэль Шумахер больше не находится в коме и покинул клинику, чтобы продолжить реабилитацию дома, на берегу Женевского озера. В то же время она дала четко понять журналистам и фанатам, что впредь никакой информации не будет. "В будущем мы просим вас с пониманием отнестись к тому, что его дальнейшая реабилитация будет проходить вне поля зрения общественности", - процитировали ее слова информационные агентства.

Михаэль Шумахер переехал жить в Швейцарию еще в конце 1990-х. Сам он говорил, что чувствует себя там очень комфортно. А эксперты отмечали, что переезд из Германии в Швейцарию позволил знаменитому гонщику сэкономить миллионы за счет более низких налогов.

Пресса в погоне за сенсацией

За 10 лет никаких официальных заявлений о состоянии Михаэля Шумахера не делалось, в прессе не появилось новых фотографий. Жители швейцарского Глана, которых недавно опрашивали журналисты, рассказали, что раньше частенько встречались со своим знаменитым соседом, но после несчастья ничего о нем не слышали. Виллу Шумахера многие называют настоящим дворцом, который расположен на огромном участке за высоким забором.

Между тем было предпринято несколько попыток нелегально заполучить информацию о состоянии здоровья легендарного автогонщика. Так, вскоре после происшествия некий журналист пытался проникнуть в отделение, где лежал Шумахер, переодевшись священником. Но был быстро разоблачен.

Еще одна грязная история связана с транспортной компанией, перевозившей в свое время больного. Ее высокопоставленный представитель предположительно похитил фрагменты из истории болезни и пытался продать их различным СМИ. Этого человека вычислили и арестовали. На следующий день его обнаружили повесившимся в камере в Цюрихе.

Очередной скандал произошел в апреле прошлого года. Немецкий журнал Die Aktuelle опубликовал созданную при помощи искусственного интеллекта "беседу" с Михаэлем Шумахером. На обложке разместили старую фотографию времен активной гоночной жизни и заголовки: "Михаэль Шумахер - первое интервью" и "Мировая сенсация". Лишь внизу маленькими буквами была приписка: "Это звучит обманчиво реально". Семья Шумахера подала в суд, издательство принесло извинения, главный редактор лишился должности, а в обществе разгорелись дискуссии на тему этики.

Таким был Михаэль Шумахер в 1991 году Фото: Ronco/HOCH ZWEI/picture alliance

Так почему же семья все скрывает?

В октябре 2023 года в интервью интернет-изданию Legal Tribune Online адвокат семьи Феликс Дамм (Felix Damm) рассказал, почему семья и, в частности, жена Шумахера Коринна (Corinna Schumacher) вот уже 10 лет отказываются давать какие-либо комментарии о его здоровье.

"Речь всегда шла о неприкосновенности и защите частной жизни, - пояснил юрист. - Мы обсуждали много вариантов. Думали, не будет ли правильным опубликовать отчет о состоянии здоровья Михаэля. Но ведь на этом история бы не закончилась - информацию пришлось бы постоянно обновлять. Потому что даже человек, которого это касается, не в состоянии остановить любопытство СМИ". Поэтому, чтобы не потерять контроль над информационным потоком и защитить частную жизнь пострадавшего, а также избежать фейков и судебных исков в этой связи, было решено не давать вообще никаких сведений.

Слова адвоката подтверждают позицию супруги гонщика. В документальном фильме "Шумахер", выпущенном компанией Netflix в 2021 году, Коринна отметила, что Михаэль всегда тщательно берег частную жизнь семьи от посторонних глаз, а сейчас пришла их очередь оберегать его. "Михаэль же тут, другой, но он здесь", - сказала его верная спутница.

Одним из немногих друзей Шумахера, который приезжает к нему, является Жан Тодт, бывший руководитель команды Ferrari в "Формуле-1". Он постоянно просит журналистов не задавать ему вопросов о состоянии здоровья Шумахера. По его словам, все знают, что "несчастный случай привел к последствиям". Жан Тодт призывает всех уважать позицию жены Коринны и его детей.

Михаэль Шумахер с женой Коринной в августе 2001 года Фото: Oliver Multhaup/dpa/picture-alliance

Шумахер. Правдивая история

В декабре прошлого года, накануне 10-летия трагедии, на немецком телеканале ARD вышел новый документальный фильм "Быть Михаэлем Шумахером" ("Being Michael Schumacher"). 5-серийная лента снималась в разных местах и странах, в ней использованы архивные съемки, сделанные до несчастного случая, в том числе и с самим Шумахером, актуальные интервью с членами семьи - женой, детьми, братом, а также с друзьями и коллегами гонщика. Среди известных собеседников из мира автоспорта - Льюис Хэмилтон, Себастиан Феттель, Фернандо Алонсо, Росс Браун, Норберт Хауг, Жан Тодт и другие.

В первой серии "Kiesgrube" ("Карьер") рассказываетcя о его родителях, детстве, первых тренировках на картинге в его родном городе Керпене недалеко от Кельна. Серии "Жилая комната" ("Wohnzimmer") и "Красный" ("Rot") посвящены этапам его восхождения к статусу легенды гоночного автоспорта. Серия "Тайм-аут" ("Аuszeit") повествует о том, чем занимался Шумахер, покинувший в 2006 году "Формулу-1" на три года: в этот период главным в его жизни стала семья. В заключительной серии "Человек" ("Mensch") хорошо знавшие его люди рассказывают, что он никогда не раскрывался полностью. Под легендарным красным козырьком можно было увидеть два разных "лица" Шумахера. "В гоночном костюме он был безжалостным "киллером", который ездил по головам людей, и ему было все равно, главное - победа в гонке, - делится своими наблюдениями журналист немецкого таблоида Bild Гельмут Уль (Helmut Uhl). - А потом он снимал свой гоночный костюм - и через два дня сидел на диване с Коринной, смотрел "Красотку" или какой-нибудь другой романтический фильм и рыдал так, что, как потом говорила Коринна, она вынуждена была подавать ему носовые платки… Но для внешнего мира он хотел оставаться "киллером", потому что в "Формуле-1" нельзя демонстрировать свои слабости". Еще в этой серии рассказывается о том, как важно для него было разделять сферу общественного интереса и закрытой личной жизни, а также об ударе судьбы, изменившем все, и о массивном давлении СМИ на семью в первое время после трагедии.

Однако из этого фильма зрители по-прежнему не узнают о состоянии здоровья главного героя.

Скриншот фотографии в Instagram Мика Шумахера, снятой до роковой трагедии и опубликованной в день рождения отца Фото: Mick Schumacher/Instagram

"С Днем рождения, папа!"

3 января Михаэлю Шумахеру исполнилось 55 лет. Его дети - дочь Джина и сын Мик - поздравили отца с Днем рождения трогательными словами и показали в Instagram семейные фотографии из своего детства.

Копия папы - Мик Шумахер (Mick Schumacher). Он не только внешне похож на своего отца как две капли воды, но и пошел по его стопам. Когда произошел несчастный случай, мальчику было 14 лет. Мик стал профессиональным гонщиком, в двух сезонах он выступал в "Формуле-1", а также был тест-пилотом команды Mercedes. Как и в прошлом году, в день юбилея Михаэля он поделился в Instagram со своими подписчиками трогательной фотографией из архива. На снимке совсем юный Мик сидит на мотоцикле, а рядом с ним стоит и поддерживает его гордый отец. Оба одеты в гоночные костюмы и шлемы: Мик - в синем, а Михаэль - в красном. Малыш показывает поднятым вверх большим пальчиком знак "отлично", а папа счастливо смеется. "С Днем рождения, лучший папа на свете. Я тебя люблю", - написал Мик и добавил сердечко.

Скриншот фотографии в Instagram Джины Шумахер, снятой до роковой трагедии и опубликованной в день рождения отца Фото: Gina Schumacher/Instagram

Дочь Шумахера, 26-летняя Джина-Мария (Gina-Maria Schumacher) разделила интересы своей матери. Сегодня она - подающая надежды немецкая спортсменка, чемпионка Европы по верховой езде в стиле вестерн. Она запостила в своем Instagram детскую фотографию, на которой запечатлена между братом и отцом в кабине самолета. Все трое смеются и буквально светятся от счастья. "С днем рождения, папа! Вспоминая одно из наших многочисленных приключений", - прокомментировала этот снимок дочь. Футболист Лукас Подольски и гонщик "Формулы-1" Фелипе Масса оставили под ее постом несколько эмодзи с сердечками.

Девушка поделилась еще одной хорошей новостью: в начале сентября на Майорке, на их семейной вилле, должна состояться ее свадьба. Уже известно много подробностей о предстоящем торжестве. Но вопрос о том, сможет ли быть там ее отец, остается без ответа.

Анонс фильма "Быть Михаэлем Шумахером" ("Being Michael Schumacher") можно посмотреть на YouTube, а весь фильм - в медиатеке телеканала ARD (до конца 2024 года).

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