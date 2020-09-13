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Гран-При Тосканы стал первым этапом "Формулы-1" в истории трассы Mugello и принес победу Льюису Хэмилтону. За тысячным Гран-при для Scuderia Ferrari наблюдали около 3000 зрителей.
На заводе Ferrari в Маранелло производят клапаны и крепления для аппаратов искусственной вентиляции легких. Готовые аппараты поступят в итальянские больницы с инфицированными коронавирусом.
В августе 2018 года австрийский пилот "Формулы-1" Ники Лауда перенес операцию по пересадке легких. Лауда скончался на 71-м году жизни.
В Дюссельдорфе покупатель исчез с автомобилем стоимостью более 2 млн евро. Но перед кражей его сфотографировали.
Исполнилось 120 лет со дня рождения Энцо Феррари - автогонщика, конструктора и предпринимателя, основавшего носящую его имя компанию Ferrari. Вот некоторые ее легендарные модели.
Речь идет о Ferrari F2001, на котором Шумахер в 2001 году в четвертый раз одержал победу в "Формуле-1". В середине ноября автомобиль будет выставлен на аукционе Sotheby's.
Двести тысяч евро за новый Ferrari. Итальянцы показали на Франкфуртском автосалоне "самый доступный" среди своих суперкаров.
Наступление электромобилей, беспилотный ситикар, хиппи-автобус из будущего, 900-сильный внедорожник и Ferrari для "бедных" - самые интересные новинки автосалона во Франкфурте у DW.
Феттель и его партнер по команде Ferrari Райкконен разыграли два первых места Гран-при Монако между собой. Ferrari не побеждал в Монако 15 лет.
Пилот Ferrari Себастьян Феттель победил на третьем этапе чемпионата "Формулы-1". Вторым финишировал Льюис Хэмилтон, третьим - Валттери Боттас. Победа позволила немцу возглавить общий зачет соревнований.
Самый крупный автосалон ФРГ - франкфуртский. Но он проходит раз в два года. Тем больше внимания было приковано на этот раз к Essen Motor Show. Это не просто смотр новинок автоиндустрии, а парад автоэкзотики.
Пилот "Формулы-1" из команды Mercedes победил в пятый раз подряд и остался лидером в личном зачете. Россиянин Даниил Квят занял седьмое место.
Начало сезона в "Формуле-1" ознаменовалось триумфом Германии. Турнирную таблицу в личном зачете возглавил Нико Росберг, а в Кубке конструкторов - Mercedes.
Легендарный производитель суперкаров взял курс на независимость. Но одной независимости в новую эпоху автомобилестроения, похоже, уже недостаточно.
Пилоты Mercedes проиграли немецкому гонщику Ferrari, а Даниил Квят набрал первые в этом сезоне очки.
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