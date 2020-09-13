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Ferrari

Formula One drivers compete during the Tuscany Formula One Grand Prix at the Mugello circuit in Scarperia e San Piero on September 13, 2020. (Photo by Claudio Giovannini / POOL / AFP) (Photo by CLAUDIO GIOVANNINI/POOL/AFP via Getty Images)

В "Формуле-1" впервые за время COVID-19 прошла гонка со зрителями 13.09.2020

Гран-При Тосканы стал первым этапом "Формулы-1" в истории трассы Mugello и принес победу Льюису Хэмилтону. За тысячным Гран-при для Scuderia Ferrari наблюдали около 3000 зрителей.
In this photo released by Ferrari Thursday, April 16, 2020, is shown one of the respirator valves and fitting for protective masks produced by Ferrari at its Maranello plant, as one of its initiatives in support of health workers treating coronavirus patients. The department where car prototypes are usually built is producing these thermoplastic components. (Ferrari Media via AP) |

Завод Ferrari начал выпускать компоненты для аппаратов ИВЛ 18.04.2020

На заводе Ferrari в Маранелло производят клапаны и крепления для аппаратов искусственной вентиляции легких. Готовые аппараты поступят в итальянские больницы с инфицированными коронавирусом.
ABD0002_20190521 - WIEN - ÖSTERREICH: ++ ARCHIVBILD ++ ZU APA0008 VOM 21.5.2019 - Niki Lauda während eines Interviews mit der APA am 05.02.1999 in Wien. Formel-1-Legende Niki Lauda ist tot. Der 70-jährige dreifache Formel-1-Weltmeister und Flug-Unternehmer sei am Montag, 20. Mai 2019, im Kreis seiner Familie friedlich entschlafen, teilte die Familie in der Nacht auf Dienstag mit. (ARCHIVBILD VOM 9.2.1999) - FOTO: APA/TECHT HANS KLAUS - 19990209_PD0410 |

Умер бывший автогонщик "Формулы-1" Ники Лауда 21.05.2019

В августе 2018 года австрийский пилот "Формулы-1" Ники Лауда перенес операцию по пересадке легких. Лауда скончался на 71-м году жизни.
Ein unbekannter Täter nutzte die Gelegenheit einer Probefahrt und entwendete gestern Nachmittag (13.Mai) in Neuss Uedesheim einen seltenen und hochwertigen Ferrari GTO. Ein Oldtimerhandel bot den Sportwagen zum Verkauf an. Gegen 12:20 Uhr erschien, wie verabredet, ein Interessent an der Adresse in Düsseldorf. Im Rahmen der Verkaufsverhandlungen kam es zu einer Probefahrt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollte es an der Bundestraße 9, Auffahrt zur Autobahn A46 Fahrtrichtung Düsseldorf, im Neusser Stadtteil Uedesheim, gegen 14:15 Uhr, ein Fahrerwechsel vorgenommen werden. Als der Verkäufer des Ferraris ausgestiegen war, nutzte der angebliche Käufer die Situation, gab Gas und verschwand mit dem Sportwagen über die Bundesstraße B9 in Fahrtrichtung Dormagen. Eine Fahndung nach dem exklusiven Fahrzeug verlief bislang ohne Erfolg. Der rote Ferrari 288 GTO, Erstzulassung 1985, hatte zur Tatzeit die amtlichen Kennzeichen D-06073. Das historische Fahrzeug soll einen Wert von über 2 Millionen Euro haben. Die Polizei Düsseldorf hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach dem gestohlenen Ferrari. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter der Telefonnummer 0211 8700 entgegen https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/4270049 © Polizei Düsseldorf

В Германии во время тест-драйва угнали Ferrari за 2 млн евро 16.05.2019

В Дюссельдорфе покупатель исчез с автомобилем стоимостью более 2 млн евро. Но перед кражей его сфотографировали.
A Ferrari F50 model on display at H.R. Owen Ferrari Atelier, in London, Wednesday, Aug. 2, 2017. Ferrari, which spun off last year from its mass-market parent Fiat Chrysler, said Wednesday net profit for the three months through June was 136 million euros ($161 million), from 97 million euros in 2016. (AP Photo/Caroline Spiezio) |

Легендарные автомобили Ferrari 18.02.2018

Исполнилось 120 лет со дня рождения Энцо Феррари - автогонщика, конструктора и предпринимателя, основавшего носящую его имя компанию Ferrari. Вот некоторые ее легендарные модели.
September 28, 2017 - Hong Kong, Hong Kong, China - HONG KONG,HONG KONG SAR,CHINA. 28th September 2017..Sotheby's to offer Michael Schumacher's Formula 1 Ferrari for sale..SothebyÃ¢â¬â¢s displays the 2001 Ferrari F2001 car in Hong Kong ahead of its auction in the Contemporary Art Evening Auction on 16 November in New York. .The Ferrari F2001, chassis no. 211 is a significant modern Formula 1 race car and is amongst the most key and most valuable competition cars in any collection worldwide. The F2001 is expected to fetch well in excess of US$4m..ÃÂ© Jayne Russell/Alamy Stock Photo |

Сколько стоит "Феррари" Шумахера? 29.09.2017

Речь идет о Ferrari F2001, на котором Шумахер в 2001 году в четвертый раз одержал победу в "Формуле-1". В середине ноября автомобиль будет выставлен на аукционе Sotheby's.

Франкфуртский автосалон: Ferrari для "бедных" (21.09.2017) 21.09.2017

Двести тысяч евро за новый Ferrari. Итальянцы показали на Франкфуртском автосалоне "самый доступный" среди своих суперкаров.
12.09.2017 BMW X7 is pictured during the opening of the Frankfurt Motor Show (IAA) in Frankfurt, Germany September 12, 2017.

Фотогалерея: Премьеры и тренды Франкфуртского автосалона 14.09.2017

Наступление электромобилей, беспилотный ситикар, хиппи-автобус из будущего, 900-сильный внедорожник и Ferrari для "бедных" - самые интересные новинки автосалона во Франкфурте у DW.
Formula One - F1 - Monaco Grand Prix 2017 - Circuit de Monaco, Monte Carlo - 28/5/17Ferrari’s Sebastian Vettel celebrates winning the race on the podiumReuters / Max Rossi

Себастьян Феттель выиграл Гран-при Монако 28.05.2017

Феттель и его партнер по команде Ferrari Райкконен разыграли два первых места Гран-при Монако между собой. Ferrari не побеждал в Монако 15 лет.
16.04.2017+++Bahrain+++ BAHRAIN, BAHRAIN - APRIL 16: Sebastian Vettel of Germany and Ferrari on the grid before the Bahrain Formula One Grand Prix at Bahrain International Circuit on April 16, 2017 in Bahrain, Bahrain. (Photo by Lars Baron/Getty Images)

Немецкий гонщик Себастьян Феттель выиграл Гран-при Бахрейна 16.04.2017

Пилот Ferrari Себастьян Феттель победил на третьем этапе чемпионата "Формулы-1". Вторым финишировал Льюис Хэмилтон, третьим - Валттери Боттас. Победа позволила немцу возглавить общий зачет соревнований.
A Rolls Royce Viper jet engine on the back of a 1958 Volkswagen bus gives a power of 5000 BHP at the Motor Show 2016 in Essen, Germany, Friday, Nov. 25, 2016. Europe's largest show for tuning, motorsports, and classic cars is opened until Dec. 4 in the Essen fair halls. (AP Photo/Martin Meissner7

Самые невероятные премьеры и олдтаймеры автосалона в Эссене (видео) 29.11.2016

Самый крупный автосалон ФРГ - франкфуртский. Но он проходит раз в два года. Тем больше внимания было приковано на этот раз к Essen Motor Show. Это не просто смотр новинок автоиндустрии, а парад автоэкзотики.

Самые невероятные премьеры и олдтаймеры немецкого автосалона Essen Motor Show (28.11.2016) 28.11.2016

Самый крупный автосалон ФРГ - франкфуртский. Но он проходит раз в два года. Тем больше внимания было приковано на этот раз к Essen Motor Show. Это не просто смотр новинок автоиндустрии, а парад автоэкзотики.
03.04.2016 Nico Rosberg of Germany and Mercedes GP celebrates his win on the podium during the Bahrain Formula One Grand Prix at Bahrain International Circuit on April 3, 2016 in Sakhir, Bahrain copyright: Getty Images/L. Baron

Немецкий гонщик Нико Росберг выиграл Гран-при Бахрейна 03.04.2016

Пилот "Формулы-1" из команды Mercedes победил в пятый раз подряд и остался лидером в личном зачете. Россиянин Даниил Квят занял седьмое место.
***March 20, 2016** (c) Getty Images/M.Thompson Bildunterschrift:MELBOURNE, AUSTRALIA - MARCH 20: Nico Rosberg of Germany drives the (6) Mercedes AMG Petronas F1 Team Mercedes F1 WO7 Mercedes PU106C Hybrid turbo on track during the Australian Formula One Grand Prix at Albert Park on March 20, 2016 in Melbourne, Australia. (Photo by Mark Thompson/Getty Images)

Немцы стали лидерами нового сезона в "Формуле-1" 20.03.2016

Начало сезона в "Формуле-1" ознаменовалось триумфом Германии. Турнирную таблицу в личном зачете возглавил Нико Росберг, а в Кубке конструкторов - Mercedes.
21.10.2015 *** A trading post on the floor of the New York Stock Exchange is ready for Ferrari's IPO, Wednesday, Oct. 21, 2015. The parent company, mass-market carmaker Fiat Chrysler Automobiles, is floating shares under the stock name RACE. (AP Photo/Richard Drew)

Ferrari переезжает на биржу 21.10.2015

Легендарный производитель суперкаров взял курс на независимость. Но одной независимости в новую эпоху автомобилестроения, похоже, уже недостаточно.
Bildunterschrift:Ferrari's German driver Sebastian Vettel throws the trophy as he celebrates on the podium after winning the Formula One Malaysian Grand Prix in Sepang on March 29, 2015. AFP PHOTO / MANAN VATSYAYANA (Photo credit should read MANAN VATSYAYANA/AFP/Getty Images)

Себастьян Феттель выиграл Гран-при Малайзии 29.03.2015

Пилоты Mercedes проиграли немецкому гонщику Ferrari, а Даниил Квят набрал первые в этом сезоне очки.
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