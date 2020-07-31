 В ″Формуле-1″ впервые за время COVID-19 прошла гонка со зрителями | Новости из Германии о Европе | DW | 13.09.2020

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Европа

В "Формуле-1" впервые за время COVID-19 прошла гонка со зрителями

Гран-При Тосканы стал первым этапом "Формулы-1" в истории трассы Mugello и принес победу Льюису Хэмилтону. За тысячным Гран-при для Scuderia Ferrari наблюдали около 3000 зрителей.

Гран-при Тосканы в Италии, девятый этап чемпионата мира по автогонкам класса Формула-1

Гран-при Тосканы в Италии, девятый этап чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1"

Девятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1", состоявшийся в воскресенье, 13 сентября, стал первым в сезоне, на который были допущены зрители. Фанаты несколько месяцев не могли посетить заезды из-за пандемии заболевания COVID-19. Администрация трассы Mugello в итальянской коммуне Скарперия-э-Сан-Пьеро в конце августа объявила, что трек сможет принять 2880 болельщиков в каждый из трех дней этапа. Зрителей разместили на 3 трибунах. Трасса, принадлежащая производителю спортивных автомобилей Ferrari, впервые приняла этап "Формулы-1". Гонка стала тысячным Гран-при для команды Scuderia Ferrari.

Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Тосканы. Второе место занял его напарник по команде финн Валттери Боттас. Третьим финишную черту пересек Александер Албон, пилот Red Bull из Таиланда. Россиянин Даниил Квят из команды Alpha Tauri занял седьмое место.

Гонка была дважды приостановлена из-за аварий. На первом же круге после столкновения выбыли Макс Ферстаппен из Red Bull и Пьер Гасли из Alpha Tauri. После возобновления гонки с дистанции сошли Карлос Сайнс  из McLaren, Антонио Джовинацци из Alfa Romeo Racing, Кевин Магнуссен  из Haas и Николас Латифи из Williams.

Изначально сезон должен был включать 22 Гран-при и начаться 15 марта в Мельбурне. Стремительное распространение коронавируса SARS-CoV-2 в мире привело к отмене ряда этапов и переносу остальных гонок. При этом в календарь вернулись трассы в Германии, Италии и Турции, а также Гран-при Португалии. В ходе сезона титул в личном зачете защищает шестикратный чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон, а обладание Кубком конструкторов - команда Mercedes.

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