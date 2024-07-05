За вымогательство арестован бывший охранник семьи Шумахера

После попытки шантажа семьи бывшего чемпиона мира по автогонкам в классе "Формула-1" Михаэля Шумахера (Michael Schumacher) полиция арестовала и предполагаемого организатора. Речь идет о 52-летнем мужчине, который ранее работал охранником в семье. Об этом сообщил в пятницу, 5 июля, в Вуппертале представитель прокуратуры Вольф-Тильман Баумерт (Wolf-Tilman Baumert). Полиция провела обыск в квартире задержанного и изъяла большое количество доказательного материала, заявил Баумерт.

По данным прокуратуры, задержанный занимался оцифровкой частных фотографий гонщика и его близких, а затем передавал информацию своим сообщникам.

В середине июня 53-летний ранее судимый мужчина и его 30-летний сын обратились к членам семьи Шумахера с требованием выкупа в 15 миллионов евро за неразглашение полученных данных. В противном случае вымогатели грозили распространить имеющуюся у них информацию в даркнете. Семья Шумахера заявила в полицию, и вымогатели были задержаны. Старший из них в ходе допросов рассказал об организаторе преступления.

Семью Шумахера шантажируют не в первый раз

Семья 55-летнего Михаэля Шумахера уже не первый раз подвергается шантажу. В 2017 году окружной суд немецкого Ройтлингена приговорил 25-летнего мужчину за попытку вымогательства к одному году и девяти месяцам условно. Ему был назначен штраф в размере 4,5 тысячи евро, 50 часов общественных работ и курс лечения. Он требовал от жены экс-гонщика Коринны Шумахер (Corinna Schumacher) 900 тысяч евро. При этом мужчина пригрозил, что в противном случае с их детьми - Джиной и Миком - может что-то случиться. Полиции удалось быстро вычислить шантажиста - он отправил свое сообщение по электронной почте, указав в нем реальный номер своего банковского счета.

Михаэль Шумахер является семикратным чемпионом мира по автогонкам в классе "Формула-1". В декабре 2013 года он получил серьезные травмы головы во время катания на горных лыжах. Последние сообщения о его здоровье от членов семьи Шумахера датируются сентябрем 2021 года. Тогда на Netflix вышел документальный фильм о гонщике, в котором его близкие сообщили, что он не способен самостоятельно передвигаться и общаться.