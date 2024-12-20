Михаэль Шумахер не стал почетным гражданином родного города

В немецком городе Керпен, который находится недалеко от Кельна и в котором сделал первые шаги к своей карьере легендарный автогонщик Михаэль Шумахер (Michael Schumacher), пока отказались присвоить ему звание почетного гражданина. Как сообщает информационное агентство dpa со ссылкой на представительницу властей Керпена, в конце ноября 2024 года входящие в городской совет фракции совместно решили, что в настоящее время нет смысла вводить соответствующее положение для города и присваивать соответствующие почетные звания. Подчеркивается, что это решение было принято не администрацией или мэром, а стало политическим решением горсовета.

С инициативой присвоить Михаэлю Шумахеру звание почетного гражданина Керпена обратился в мэрию города в начале 2024 года местный фан-клуб гонщика.

Обида за брата и кумира

"Если подумать о том, что мой брат сделал для этого города своими успехами… У меня просто нет слов!" - не скрывает своего возмущения Ральф Шумахер (Ralf Schumacher), младший брат легендарного автогонщика и в прошлом тоже пилот "Формулы-1". "Это так типично для Германии и нашей политики", - выплеснул он свои эмоции в Instagram и с сожалением отметил, что былые заслуги, видимо, уже не важны. На момент написания этого материала пост Ральфа Шумахера лайкнули более 15 тысяч, а комментарии оставили порядка 1300 человек. В основном это те, кого возмутило такое решение членов городского совета Керпена.

Недовольны сложившейся ситуацией и многие фанаты, включая председателя фан-клуба Михаэля Шумахера Райнера Ферлинга (Reiner Ferling). В своем комментарии газете Kölner Stadt-Anzeiger он признался, что очень зол, потому что город не в состоянии назвать почетным гражданином человека, который принес немцам семь титулов чемпиона мира.

Шумахер - почетный гражданин городов в Италии и Бельгии

Между тем Михаэль Шумахер уже является почетным гражданином нескольких городов - но не в Германии. Так, в 2012 году, когда гонщик еще участвовал в "Формуле-1", он стал почетным гражданином городка Спа в Бельгии. Здесь находится одна из самых знаменитых трасс королевских гонок, и именно в Спа Шумахер отпраздновал свой дебют в "Формуле-1".

Немного ранее, в 2006 году, он был удостоен почетного звания в итальянском городе Маранелло, где находится штаб-квартира компании Ferrari. А еще до этого - в 2001 году - он стал почетным гражданином города Модена - неофициальной автомобильной столицы Италии.

Михаэль Шумахер, 2008 год Фото: Ralph Koehler/Bongarts/Getty Images

Родным городом Шумахера называют Керпен

Михаэль Шумахер родился не в Керпене, а в расположенном неподалеку таком же маленьком немецком городке Хюрт. Это было 3 января 1969 года. Однако именно в Керпене он взрослел и ходил в школу. Здесь, в возрасте пяти лет, он впервые сел за руль и стал членом местного карт-клуба. В этом городе он женился в 1995 году на своей до сих пор верной спутнице и матери двух его детей Коринне.

Оригинальная трасса, на которой в детстве тренировался Михаэль Шумахер, не сохранилась - ее снесли при расширении карьера для добычи угля. Но в Керпене находится открывшийся в 1997 году современный картинговый центр, носящий имя Михаэля Шумахера. Раньше им управлял его отец Рольф Шумахер (Rolf Schumacher), но и теперь он частично принадлежит семье автогонщика. Улица, на которой находится центр, также носит имя Михаэля Шумахера.

Что происходит с экс-гонщиком и его семьей

Вот уже 11 лет Михаэль Шумахер не появляется на публике. В 2013 году он получил тяжелую черепно-мозговую травму в результате несчастного случая во время катания на лыжах во Франции. Несмотря на выход из комы, восстановиться гонщику, судя по всему, не удалось. Он не покидает свою виллу в Швейцарии; семья полностью оградила его от внешнего мира.

Вилла "La Reserve" в Швейцарии, где постоянно находится Михаэль Шумахер после выписки из больницы в 2014 году Фото: Fabrice Coffrini/dpa/picture alliance

Супруга, дочь Джина и сын Мик отказываются от комментариев, поскольку считают конфиденциальность и защиту частной жизни своей семьи главным приоритетом. Информации о здоровье легендарного гонщика, также как и его фотографий после несчастного случая нет.

Этим уже не раз пытались воспользоваться злоумышленники. Очередной закрытый судебный процесс начался 10 декабря 2024 года в немецком Вуппертале. На данный момент несколько человек обвиняются в шантаже семьи гонщика. Как стало известно, в их руках оказалось обширное досье с фотографиями, больничными выписками и прочими конфиденциальными сведениями, которые они грозились опубликовать, если семья Шумахера не заплатит им 15 миллионов евро. Следующее заседание суда намечено на 23 декабря.