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Ральф Шумахер совершил каминг-аут

Марина Борисова
15 июля 2024 г.

Бывший автогонщик и брат Михаэля Шумахера открыто заявил о своей гомосексуальности. Он счастлив в отношениях со своим партнером Этьеном.

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Ральф Шумахер
Немецкий автогонщик Ральф ШумахерФото: Thomas Fuessler/Eibner-Pressefoto/picture alliance

Шестикратный победитель гонок "Формулы-1" Ральф Шумахер (Ralf Schumacher) совершил каминг-аут и представил широкой общественности своего партнера. Немецкий автогонщик и брат бывшего чемпиона мира по автогонкам в классе "Формула-1" Михаэля Шумахера (Michael Schumacher) в воскресенье, 14 июля, опубликовал пост в аккаунте в Instagram и поделился своими чувствами со всем миром: "Самое прекрасное в жизни - когда у тебя есть партнер, с которым можно разделить все". На фотографии к посту мужчины обнимают друг друга и любуются заходящим солнцем с яхты.

Сын Шумахера поздравил отца

На момент написания этой новости пост собрал более 300 тыс. лайков. Среди многочисленных реакций есть и комментарий от сына Ральфа Шумахера, который родился в браке с Корой Шумахер, расторгнутом в 2015 году. Слухи о гомосексуальности Ральфа Шумахера ходили уже давно. Офиациально Ральф и Кора Шумахеры состояли в браке 14 лет.

Давид Шумахер (David Schumacher) поздравил отца и пожелал ему счастья: "Я очень рад, что ты наконец нашел того человека, с которым тебе хорошо и с кем ты чувствуешь себя в безопасности. Не важно - мужчина или женщина, я на все 100 процентов поддерживаю тебя, папа".

Пользователи Instagram оценили мужественный шаг бывшего автогонщика. Многие высказали свою благодарность. "Любовь побеждает", - оставила свой комментарий известный спортивный модератор Лаура Вонторра (Laura Wontorra).

Ральф Шумахер выступает в качестве эксперта спортивного платного ТВ на Гран-при Монако, май 2024 года
С 2019 года Ральф Шумахер выступает экспертом спортивного платного ТВ. На фото: Гран-при Монако в мае 2024 года Фото: Erlhof/Beautiful Sports/Imago Images

Партнера Шумахера зовут Этьен, известно, что он много путешествует и любит проводить время на Лазурном берегу во Франции и в Кейптауне в ЮАР. Из комментария, оставленного под постом Ральфа Шумахера публичной персоной Кармен Гайс (Carmen Geiss), стали известны некоторые подробности об отношениях Ральфа и Этьена. Пара встречается уже более двух лет. Как написала Кармен, после 25 лет дружбы с Ральфом она счастлива, что "стала частичкой этой любви" и радуется за обоих мужчин, которые искали и нашли друг друга.

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