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Deutschland | Herzog Franz von Bayern | Oberhaupt des Hauses Wittelsbach
Фото: Dominik Bindl/Getty Images
КультураГермания

89-летний наследник баварских королей совершил каминг-аут

Дмитрий Вачедин
11 мин. назад

Один из самых влиятельных аристократов мира и правнук последнего баварского короля Франц Герцог Баварский публично представил своего партнера. Эти отношения пара скрывала 43 года.

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Франц Герцог Баварский (Franz von Bayern), которому в этом году исполняется 90 лет, является главой рода Виттельсбахов, которые почти 750 лет, с 1180 по 1918 год, правили Баварией. Франц - правнук последнего баварского короля Людвига Третьего. Если бы Бавария до сих пор была королевством, а не федеральной землей в составе демократической Германии, то именно он был бы ее королем. Сегодня это один из самых влиятельных аристократов Европы, он проживает в квартире, расположенной во дворце Нимфенбург (бывшей летней резиденции баварских королей), а полное его имя звучит длинно и экзотично - Франц Бонавентура Адальберт Мария Герцог Баварский.

Дворец Нимфенбург
Дворец Нимфенбург (Schloss Nymphenburg), построенный в эпоху барокко, считается одной из архитектурных визитных карточек МюнхенаФото: Maximilian Denuel/Bayerische Schlösserverwaltung/picture alliance/dpa

43 года тайных отношений

Представляя в среду, 18 апреля, книгу своих мемуаров в мюнхенском университете, он первым в истории своего рода признался в собственной гомосексуальности. Более того, Франц вышел на сцену со своим партнером Томасом Грайнвальдом (Thomas Greinwald), отношения с которым длятся уже 43 года. Выступая, герцог сказал, что за последние десять лет многое изменилось, и то, что было раньше запретным, стало теперь естественным. А его партнер с облегчением заметил, что больше не придется "разыгрывать спектакль" перед окружающими.

В узком кругу все знали о гомосексуальности герцога, его партнер многие годы считался его спутником, другом и доверенным лицом. Однако проживший долгую жизнь Франц застал и другие эпохи, и в своих мемуарах пишет и о страхе разоблачения и о том, что его партнеру пришлось пойти ради этих отношений на немалые самоограничения.

Герцог не хочет на трон

Однако, пишут знакомые с ситуацией журналисты, от пары вряд ли стоит ожидать появления на всех светских мероприятиях Мюнхена и Берлина - Франц известен сдержанным стилем и поведением, в этом вряд ли что-то изменится. Представляя свою книгу, он заметил, что рад тому, что ему не приходится быть правителем. Однако в случае, если настанут тяжелые времена, и народ призовет его на трон, он готов к выполнению этих обязанностей, пошутил герцог. Пока, впрочем, призывы к возвращению монархии в Баварии являются уделом маргиналов.

Детство в концлагерях

У Франца была сложная жизнь. Уже в 11 лет он оказался в концлагере - вместе с арестованным гестапо отцом. Будущий герцог (принцем он перестал быть только в 1996 году, когда умер его отец) прошел через три концлагеря - Заксенхаузен, Флоссенбюрг и Дахау. В своих мемуарах он пишет о горе из трупов, которую наблюдал в одном из этих мест.

Послевоенные годы были омрачены конфликтами с семьей, особенно с консервативным отцом, не разделявшим увлечение сына современным искусством. Сам Франц называет себя "белой вороной" своего рода. Увлекшись искусством, герцог собрал внушительную (и дорожающую с каждым годом) коллекцию работ Йозефа Бойса (Joseph Beuys), Георга Базелица (Georg Baselitz) и Блинки Палермо (Blinky Palermo). Большинство картин этой коллекции сегодня можно увидеть в мюнхенском музее Пинакотека современности. Теперь, совершив каминг-аут, Франц Баварский примирился с прошлым - впервые жизни на публике он может быть просто собой.

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