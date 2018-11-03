Всемирное наследие: Паломническая церковь Вискирхе - шедевр стиля рококо

Паломническая церковь в деревне Вис - Вискирхе (Wieskirche) возвышается среди живописных зеленых лугов на фоне альпийских предгорий в баварском районе Штайнгаден (Steingaden). Возведенная в 1745-1754 годах на средства соседнего монастыря, она является уникальным памятником барочного стиля, а внутреннее убранство храма с филигранной лепниной и богатыми росписями считается непревзойденным образцом баварского рококо. Особой славой пользуется потолочная фреска над овальным церковным залом.

Фотогалерея: Паломническая церковь Вискирхе

Вискирхе Уникальный памятник стиля рококо - паломническая церковь Вискирхе (Wieskirche) около баварского Штайнгадена.

Вискирхе Уникальный памятник стиля рококо - паломническая церковь Вискирхе (Wieskirche) около баварского Штайнгадена.

Вискирхе Уникальный памятник стиля рококо - паломническая церковь Вискирхе (Wieskirche) около баварского Штайнгадена.

Вискирхе Уникальный памятник стиля рококо - паломническая церковь Вискирхе (Wieskirche) около баварского Штайнгадена.

Вискирхе Уникальный памятник стиля рококо - паломническая церковь Вискирхе (Wieskirche) около баварского Штайнгадена.

Вискирхе Уникальный памятник стиля рококо - паломническая церковь Вискирхе (Wieskirche) около баварского Штайнгадена.

Вискирхе Уникальный памятник стиля рококо - паломническая церковь Вискирхе (Wieskirche) около баварского Штайнгадена.

Вискирхе Уникальный памятник стиля рококо - паломническая церковь Вискирхе (Wieskirche) около баварского Штайнгадена.

Вискирхе Уникальный памятник стиля рококо - паломническая церковь Вискирхе (Wieskirche) около баварского Штайнгадена.

Вискирхе Уникальный памятник стиля рококо - паломническая церковь Вискирхе (Wieskirche) около баварского Штайнгадена. Автор: Максим Нелюбин



Молодой аббат Маринус (Abt Marinus) - настоятель монастыря Штайнгаден, отдавший в свое время распоряжение о строительстве Вискирхе, после ее завершения как-то произнес: "В этом месте поселилось счастье, и сердце находит покой".

В 1983 году храм внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Более подробно об истории ее строительства можно прочитать в репортаже "Церковь на лугу - шедевр стиля рококо".

Восемь вопросов

Георг Кирхмайр (Georg Kirchmeir) практически всю свою жизнь посвятил Вискирхе, в которой он служил священником с 1978 по 2012 годы.

DW: Что нельзя пропустить при первом знакомстве с Всемирным наследием в Висе?

Георг Кирхмайр: Братья Иоганн Баптист и Доминик Циммерманы, построившие этот храм, подарили нам прекраснейший памятник эпохи рококо. Приехав в Вис, запаситесь временем на подробный осмотр этого произведения архитектурного и художественного искусства. В центре главного алтаря находится изображение на один из сюжетов Страстей Христовых - Спаситель после бичевания. Именно для этой фигуры в XVIII веке и был заложен храм, что отражено в его полном названии - Wallfahrtskirche zum Gegeißelten Heiland auf der Wies.

- Что вам нравится здесь больше всего?

- Для меня, духовного пастыря и священника, Вискирхе - в первую очередь храм божий и паломническая церковь. Но сразу после этого следует чувство благодарности за право служить в таком храме - настоящем шедевре искусства.

- Ваш секрет для посвященных?

К Вискирхе надо приближаться пешком, пройти хотя бы последние метры - именно так лучше всего можно оценить, как прекрасно она вписана в окружающий ландшафт среди лугов, на фоне гор и лесов.

- Что вам больше всего запомнилось во время первого ее посещения?

- Впервые я побывал здесь молодым студентом, когда изучал религиозные науки. Хорошо помню, какое потрясающее впечатление на меня произвели ее формы и краски. В этом месте уникальным образом сочетаются искусство и теология.

- Какое время года здесь самое красивое?

- Где-то в середине мая луга покрываются цветущими одуванчиками - Вискирхе как бы оказывается окруженной золотым морем на фоне снежных гор. До сих пор не перестаю каждый раз восхищаться этой картиной.

- Что еще стоит здесь посмотреть?

- После осмотра такой красивой церкви не мешает где-то передохнуть и подкрепиться. Это можно сделать в одном из гостевых подворий, расположенных рядом с ней. Если есть время, можно посетить соседние местечки, например, Штайнгаден (Steingaden) или Роттенбух (Rottenbuch).

- Знакомство с Всемирным наследием стимулирует аппетит. Какие особенные блюда региональной кухни вы можете рекомендовать?

- Я бы посоветовал простые исконно баварские блюда. Скажем, плотный завтрак с традиционными белыми колбасками (Weißwurstfrühstück) и полагающимся к ним пивом.

- Какой из памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО вы бы сами хотели посетить?

- Охотно бы еще раз побывал в Вюрцбургской резиденции.

ВИДЕО: Церковь в Висе за 60 секунд

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