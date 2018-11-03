Всемирное наследие: Паломническая церковь Вискирхе - шедевр стиля рококо

Здание этого храма является уникальным памятником барочного стиля, а его внутреннее убранство - непревзойденным образцом баварского рококо.
Паломническая церковь в деревне Вис - Вискирхе (Wieskirche) возвышается среди живописных зеленых лугов на фоне альпийских предгорий в баварском районе Штайнгаден (Steingaden). Возведенная в 1745-1754 годах на средства соседнего монастыря, она является уникальным памятником барочного стиля, а внутреннее убранство храма с филигранной лепниной и богатыми росписями считается непревзойденным образцом баварского рококо. Особой славой пользуется потолочная фреска над овальным церковным залом.
Фотогалерея: Паломническая церковь Вискирхе
Молодой аббат Маринус (Abt Marinus) - настоятель монастыря Штайнгаден, отдавший в свое время распоряжение о строительстве Вискирхе, после ее завершения как-то произнес: "В этом месте поселилось счастье, и сердце находит покой".
В 1983 году храм внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Более подробно об истории ее строительства можно прочитать в репортаже "Церковь на лугу - шедевр стиля рококо".
Восемь вопросов
Георг Кирхмайр (Georg Kirchmeir) практически всю свою жизнь посвятил Вискирхе, в которой он служил священником с 1978 по 2012 годы.
DW: Что нельзя пропустить при первом знакомстве с Всемирным наследием в Висе?
Георг Кирхмайр: Братья Иоганн Баптист и Доминик Циммерманы, построившие этот храм, подарили нам прекраснейший памятник эпохи рококо. Приехав в Вис, запаситесь временем на подробный осмотр этого произведения архитектурного и художественного искусства. В центре главного алтаря находится изображение на один из сюжетов Страстей Христовых - Спаситель после бичевания. Именно для этой фигуры в XVIII веке и был заложен храм, что отражено в его полном названии - Wallfahrtskirche zum Gegeißelten Heiland auf der Wies.
- Что вам нравится здесь больше всего?
- Для меня, духовного пастыря и священника, Вискирхе - в первую очередь храм божий и паломническая церковь. Но сразу после этого следует чувство благодарности за право служить в таком храме - настоящем шедевре искусства.
- Ваш секрет для посвященных?
К Вискирхе надо приближаться пешком, пройти хотя бы последние метры - именно так лучше всего можно оценить, как прекрасно она вписана в окружающий ландшафт среди лугов, на фоне гор и лесов.
- Что вам больше всего запомнилось во время первого ее посещения?
- Впервые я побывал здесь молодым студентом, когда изучал религиозные науки. Хорошо помню, какое потрясающее впечатление на меня произвели ее формы и краски. В этом месте уникальным образом сочетаются искусство и теология.
- Какое время года здесь самое красивое?
- Где-то в середине мая луга покрываются цветущими одуванчиками - Вискирхе как бы оказывается окруженной золотым морем на фоне снежных гор. До сих пор не перестаю каждый раз восхищаться этой картиной.
- Что еще стоит здесь посмотреть?
- После осмотра такой красивой церкви не мешает где-то передохнуть и подкрепиться. Это можно сделать в одном из гостевых подворий, расположенных рядом с ней. Если есть время, можно посетить соседние местечки, например, Штайнгаден (Steingaden) или Роттенбух (Rottenbuch).
- Знакомство с Всемирным наследием стимулирует аппетит. Какие особенные блюда региональной кухни вы можете рекомендовать?
- Я бы посоветовал простые исконно баварские блюда. Скажем, плотный завтрак с традиционными белыми колбасками (Weißwurstfrühstück) и полагающимся к ним пивом.
- Какой из памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО вы бы сами хотели посетить?
- Охотно бы еще раз побывал в Вюрцбургской резиденции.
ВИДЕО: Церковь в Висе за 60 секунд
ПРОЕКТ DW: Пути к Всемирному наследию
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