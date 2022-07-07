Кругосветное путешествие по Германии

"Флоренция", "Версаль", "Прованс" и даже (во множественном числе) свои "Венеции" и "Швейцарии" - все это есть в Германии.

Германия - очень многообразная страна. Помимо типично немецких достопримечательностей - живописных средневековых замков на Рейне, уютных фахверковых городков и песчаных пляжей с плетеными корзинами - здесь найдется немало уголков, похожих на романтические и популярные места в других странах.

"Венеция" в Бамберге

Вид на "Венецию" в Бамберге с противоположного берега реки Регниц Фото: Wolfgang Filser/Zoonar/picture alliance

Бамбергские гондолы рассчитаны на шесть человек. Часовая аренда всей лодки стоит 120 евро, но есть и получасовой маршрут - за 60 евро (2022 год) Фото: imageBROKER/picture alliance

"Маленькая Венеция" - бывший рыбацкий квартал в баварском Бамберге на реке Регниц. Многочисленные памятники этого древнего города включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Венеция" в Бранденбурге

Раддушская лесная мельница в Шпревальде Фото: picture-alliance/dpa/F. Scholz

Весенний Шпревальд Фото: picture-alliance/dpa/P. Pleul

В теплое время года почту в Шпревальде доставляют по воде Фото: Patrick Pleul/dpa/picture-alliance

В земле Бранденбург находится еще одна немецкая "Венеция" - Шпревальд, то есть "Лес на реке Шпрее". Эта "Малая" или "Зеленая Венеция" богата пойменными лугами и речными каналами, по которым местные жители не только сами передвигаются на лодках, но и катают на них туристов. Плоскодонки, конечно, не гондолы, но тоже вполне себе романтично.

"Ирландско-норвежский" Гельголанд

Скала "Длинная Анна" на острове Гельголанд Фото: picture alliance/dpa/M.Brandt

Морской причал на острове Гельголанд Фото: DW/I. Quaile

Длинномордые тюлени на берегу Гельголанда Фото: Franz Wögerer/imageBROKER/imago images

На этой фотографии - не скалистое побережье Ирландии, а немецкий остров Гельголанд в Северном море. Он находится в сорока километрах от материковой части и является единственным немецким островом в открытом море, то есть за пределами территориальных вод Германии. Домики на Гельголанде напоминают типичные фасады норвежского Бергена. Сейчас на острове насчитывается около полутора тысяч жителей, но при этом число посетителей достигает десяти тысяч человек ежедневно. Остров обладает особым таможенным статусом в ЕС, что привлекает любителей беспошлинного шопинга.

"Провансальская" пустошь

Люнебургская пустошь возникла в эпоху неолита, когда древние леса в результате деятельности человека стали вытесняться полями и лугами Фото: picture-alliance/Zoonar/O. Juergens

Овцы люнебургской породы Фото: Lüneburger Heide GmbH

До начала XIX века пустоши были характерными ландшафтами северной части Германии Фото: Liane Matrisch/Zoonar/picture alliance

Далее в нашем списке - Люнебургская пустошь. Этот немецкий заповедник иногда сравнивают с регионом Прованс на юге Франции, но цветет здесь не лаванда, а вереск. Находится он между немецкими городами Гамбургом, Бременом и Ганновером. Сезон цветения вереска приходится на август-сентябрь. В этих местах разводят овец особенной люнебургской породы - Lüneburger Heidschnucke, отличающихся неприхотливостью и выносливостью.

Лазурные дали

Озеро Айбзе и гора Цугшпитце Фото: Widmann/Bildagentur-online/picture alliance

Озеро расположено на высоте примерно 1000 метров над уровнем моря Фото: Fritsch/Fotostand/picture alliance

Вид на озеро Айбзе с вершины горы Цугшптице Фото: Alexandra Schuler/dpa/picture alliance

Далее наш путь лежит в горы - Баварские Альпы, где около города Гармиш-Партенкирхен находится живописное озеро Айбзе, по цвету напоминающее тропические лагуны. Такой вид на озеро Айбзе открывается из кабины канатной дороги на самую высокую гору Германии - Цугшпитце.

Немецкие "Швейцарии"

Саксонская Швейцария Фото: Olaf Schubert/imageBROKER/picture alliance

Развалины замка Найдек во Франконской Швейцарии Фото: Nicolas Armer/dpa/picture alliance

Утренний туман в Мекленбургской Швейцарии Фото: Bernd Wüstneck/dpa/picture alliance

Альпийские ландшафты в Баварии также вполне могут конкурировать с горными панорамами где-нибудь на краю света в Новой Зеландии. Однако раньше красивые горные ландшафты в своей стране немцы называли "Швейцариями". Сейчас их в Германии - несколько десятков. Одна из самых известных - Саксонская Швейцария (Sächsische Schweiz).

Баварский "Версаль"

Фонтаны и статуи в парке дворца Херренкимзе Фото: Zoonar/picture alliance

Дворец и парк Херренкимзе сверху Фото: picture-alliance/blickwinkel/A. Hartl

Зеркальный зал во дворце Херренкимзе Фото: Mathias Michel/dpa/picture alliance

На острове в озере Кимзе можно посетить своего рода баварскую копию Версаля - дворец и парк Херренкимзе, появившиеся здесь по воле короля Людвига II - того самого, который построил знаменитый замок Нойшванштайн.

Саксонская "Флореция"

"Площадь Нового рынка в Дрездене" на картине Бернардо Беллотто (Каналетто), 1751 год Фото: picture-alliance/akg-images

Туманный рассвет над Эльбой Фото: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance

Вечерняя панорама исторического центра Дрездена Фото: picture-alliance/dpa/R. Michael

"Флоренцией на Эльбе" или "Северной Флоренцией" называют столицу Саксонии - Дрезден. Первый раз это сравнение появилось в литературе в начале XIX века. Во всем мире известны его художественные музеи и памятники барочной архитектуры. Особое место среди них занимают церковь Фрауэнкирхе и Дрезденская картинная галерея.