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Кругосветное путешествие по Германии

Максим Нелюбин

"Флоренция", "Версаль", "Прованс" и даже (во множественном числе) свои "Венеции" и "Швейцарии" - все это есть в Германии.

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Бамберг
"Маленькая Венеция" в БамбергеФото: David Ebener/dpa/picture alliance

Германия - очень многообразная страна. Помимо типично немецких достопримечательностей - живописных средневековых замков на Рейне, уютных фахверковых городков и песчаных пляжей с плетеными корзинами - здесь найдется немало уголков, похожих на романтические и популярные места в других странах.

"Венеция" в Бамберге

Бамберг
Вид на "Венецию" в Бамберге с противоположного берега реки РегницФото: Wolfgang Filser/Zoonar/picture alliance
Бамберг
Бамбергские гондолы рассчитаны на шесть человек. Часовая аренда всей лодки стоит 120 евро, но есть и получасовой маршрут - за 60 евро (2022 год)Фото: imageBROKER/picture alliance

"Маленькая Венеция" - бывший рыбацкий квартал в баварском Бамберге на реке Регниц. Многочисленные памятники этого древнего города включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Венеция" в Бранденбурге

Раддушская лесная мельница (Radduscher Buschmühle), Шпревальд
Раддушская лесная мельница в ШпревальдеФото: picture-alliance/dpa/F. Scholz
Шпревальд
Весенний ШпревальдФото: picture-alliance/dpa/P. Pleul
Шпревальд
В теплое время года почту в Шпревальде доставляют по водеФото: Patrick Pleul/dpa/picture-alliance

В земле Бранденбург находится еще одна немецкая "Венеция" - Шпревальд, то есть "Лес на реке Шпрее". Эта "Малая" или "Зеленая Венеция" богата пойменными лугами и речными каналами, по которым местные жители не только сами передвигаются на лодках, но и катают на них туристов. Плоскодонки, конечно, не гондолы, но тоже вполне себе романтично.

"Ирландско-норвежский" Гельголанд

Скала "Длинная Анна" (Lange Anna), Гельголанд
Скала "Длинная Анна" на острове Гельголанд Фото: picture alliance/dpa/M.Brandt
Морской причал на острове Гельголанд
Морской причал на острове ГельголандФото: DW/I. Quaile
Длинномордые тюлени, Гельголанд
Длинномордые тюлени на берегу ГельголандаФото: Franz Wögerer/imageBROKER/imago images

На этой фотографии - не скалистое побережье Ирландии, а немецкий остров Гельголанд в Северном море. Он находится в сорока километрах от материковой части и является единственным немецким островом в открытом море, то есть за пределами территориальных вод Германии. Домики на Гельголанде напоминают типичные фасады норвежского Бергена. Сейчас на острове насчитывается около полутора тысяч жителей, но при этом число посетителей достигает десяти тысяч человек ежедневно. Остров обладает особым таможенным статусом в ЕС, что привлекает любителей беспошлинного шопинга.

"Провансальская" пустошь

Люнебургская пустошь
Люнебургская пустошь возникла в эпоху неолита, когда древние леса в результате деятельности человека стали вытесняться полями и лугамиФото: picture-alliance/Zoonar/O. Juergens
Люнебургская пустошь
Овцы люнебургской породыФото: Lüneburger Heide GmbH
Люнебургская пустошь
До начала XIX века пустоши были характерными ландшафтами северной части ГерманииФото: Liane Matrisch/Zoonar/picture alliance

Далее в нашем списке - Люнебургская пустошь. Этот немецкий заповедник иногда сравнивают с регионом Прованс на юге Франции, но цветет здесь не лаванда, а вереск. Находится он между немецкими городами Гамбургом, Бременом и Ганновером. Сезон цветения вереска приходится на август-сентябрь. В этих местах разводят овец особенной люнебургской породы - Lüneburger Heidschnucke, отличающихся неприхотливостью и выносливостью.

Лазурные дали

Айбзе (Eibsee)
Озеро Айбзе и гора ЦугшпитцеФото: Widmann/Bildagentur-online/picture alliance
Айбзе Eibsee
Озеро расположено на высоте примерно 1000 метров над уровнем моряФото: Fritsch/Fotostand/picture alliance
Айбзе (Eibsee)
Вид на озеро Айбзе с вершины горы Цугшптице Фото: Alexandra Schuler/dpa/picture alliance

Далее наш путь лежит в горы - Баварские Альпы, где около города Гармиш-Партенкирхен находится живописное озеро Айбзе, по цвету напоминающее тропические лагуны. Такой вид на озеро Айбзе открывается из кабины канатной дороги на самую высокую гору Германии - Цугшпитце.

Немецкие "Швейцарии"

Саксонская Швейцария
Саксонская ШвейцарияФото: Olaf Schubert/imageBROKER/picture alliance
Развалины замка Найдек (Burgruine Neideck), Франконская Швейцария
Развалины замка Найдек во Франконской ШвейцарииФото: Nicolas Armer/dpa/picture alliance
Мекленбургская Швейцария
Утренний туман в Мекленбургской ШвейцарииФото: Bernd Wüstneck/dpa/picture alliance

Альпийские ландшафты в Баварии также вполне могут конкурировать с горными панорамами где-нибудь на краю света в Новой Зеландии. Однако раньше красивые горные ландшафты в своей стране немцы называли "Швейцариями". Сейчас их в Германии - несколько десятков. Одна из самых известных - Саксонская Швейцария (Sächsische Schweiz).

Баварский "Версаль"

Херренкимзе (Herrenchiemsee)
Фонтаны и статуи в парке дворца ХерренкимзеФото: Zoonar/picture alliance
Deutschland BdT Schloss Herrenchiemsee
Дворец и парк Херренкимзе сверхуФото: picture-alliance/blickwinkel/A. Hartl
Херренкимзе (Herrenchiemsee)
Зеркальный зал во дворце ХерренкимзеФото: Mathias Michel/dpa/picture alliance

На острове в озере Кимзе можно посетить своего рода баварскую копию Версаля - дворец и парк Херренкимзе, появившиеся здесь по воле короля Людвига II - того самого, который построил знаменитый замок Нойшванштайн.

Саксонская "Флореция"

Дрезден на картине Бернардо Беллотто (Каналетто), 1751 год
"Площадь Нового рынка в Дрездене" на картине Бернардо Беллотто (Каналетто), 1751 годФото: picture-alliance/akg-images
Дрезден
Туманный рассвет над Эльбой Фото: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance
Дрезден
Вечерняя панорама исторического центра Дрездена Фото: picture-alliance/dpa/R. Michael

"Флоренцией на Эльбе" или "Северной Флоренцией" называют столицу Саксонии - Дрезден. Первый раз это сравнение появилось в литературе в начале XIX века. Во всем мире известны его художественные музеи и памятники барочной архитектуры. Особое место среди них занимают церковь Фрауэнкирхе и Дрезденская картинная галерея.

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