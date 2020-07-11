Хроника пандемии: Disney World во Флориде вновь принимает посетителей

В мире продолжается борьба с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена у 12,7 миллионов жителей планеты. От последствий заражения вирусом и вызываемого им заболевания COVID-19 скончались более 565 тысяч человек, выздоровели свыше 7,4 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями воскресенья, 12 июля (время московское).

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Президент США Дональд Трамп впервые с начала пандемии коронавируса появился в общественном месте в защитной маске. Глава государства посетил Национальный военно-медицинский центр в пригороде Вашингтона. Президент пообщался с медиками и раненными военнослужащими.

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В Израиле тысячи человек устроили акцию протеста против действий правительства по борьбе с коронавирусом. Большинство собравшихся на одной из центральных площадей Тель-Авива были в масках, однако многие не соблюдали правила социального дистанцирования.

Акция протеста в Тель-Авиве

С момента проникновения коронавируса в Израиль он был обнаружен у 37 463 человек, 354 больных скончались, 18 814 выздоровели. Жесткие ограничительные меры, введенные в середине марта, разрешали поездки на работу лишь занятым в критически важных отраслях. По официальным данным, уровень безработицы в апреле подскочил до 27 процентов, а в следующем месяце снизился до 23,5 процента.

Ограничения были ослаблены в конце мая. Однако после всплеска новых заражений власти распорядились временно закрыть ряд предприятий, включая спортивные комплексы, ночные клубы и бары.

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Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 4116 до 4143. "В Москве скончались 27 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - заявили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. По официальным данным, в российской столице выявлено более 228 тысяч случаев заболевания COVID-19, при этом свыше 164 тысяч пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

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Центр развлечений Disney World в американском штате Флорида вновь распахнул свои двери для посетителей после 4 месяцев простоя, обусловленного пандемией. Число посетителей ограничено, они обязаны носить маски и соблюдать правила социального дистанцирования. За последние 2 недели во Флориде было выявлено около 109 000 новых заражений - больше чем в любом другом штате.

Хроника пандемии 11 июля >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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