Хроника пандемии: число зараженных в мире превысило три миллиона

В мире растет число людей, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии общее число зараженных составляет более 3 млн человек. Из них от последствий заболевания скончались свыше 210 тысяч, выздоровели более 900 тысяч человек. DW следит за развитием событий 27 апреля (время московское).

В Нью-Йорке

В Соединенных Штатах - миллион случаев коронавируса

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В США число пациентов, у которых был выявлен вирус SARS-CoV-2, превысило один миллион.

При этом количество новых заражений за сутки с 26 по 27 апреля в этой стране составило 17 642. Это более четверти от общего прироста новых случаев за этот период в мире.

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Число людей, зараженных коронавирусом во всем мире превысило три миллиона, сообщают Worldometer и университет Джона Хопкинса. Всего активных случаев - около двух миллионов.

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Режим ограничений в России возможно начать поэтапно снимать после 12 мая, однако при том условии, что жители РФ будут исполнять предписания до этого срока. Об этом в понедельник заявила руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова в эфире телеканала "Россия-24". По ее словам, ученые выдвигают 12 мая в качестве даты, до которой нужно продлить режим самоизоляции, и Роспотребнадзор согласен с этим. "Мы находимся сегодня в режиме разобщения в течение двух инкубационных периодов, 28-30 дней", - сказала Попова. По ее словам, для победы над коронавирусом в России нужен еще один - третий - инкубационный период (14 дней), который приходится на майские праздники, и поэтому очень важно, чтобы россияне "пересидели" их дома, соблюдая режим самоизоляции.

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Немецкая авиакомпания Condor получит государственный кредит в объеме 550 миллионов евро через банк развития KfW. Об этом в понедельник сообщил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier). Еврокомиссия одобрила это решение.

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Более 240 граждан Молдавии, застрявших на франко-германской границе неподалеку от Страсбурга, смогли в понедельник во второй половине дня продолжить путь домой. Они отправились 25 апреля на трех автобусах из Парижа, но им пришлось остановиться на немецкой границе, поскольку Германия и Чехия не разрешали проезд в условиях ограничений на передвижение транспорта, связанных с коронавирусом. С немецкими властями этот вопрос удалось уладить, однако Чехия не согласилась пропустить автобусы, сообщило молдавское посольство в Париже. Поэтому они отправились в Молдавию через Германию, Австрию, Венгрию и Румынию.

Эксперты просят власти США выделить десятки миллиардов на борьбу с эпидемией

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Ведущие американские эксперты в области здравоохранения призывают власти США нанять дополнительно около 180 тысяч сотрудников для отслеживания контактов заболевших COVID-19 с другими людьми, а также перепрофилирования пустующих гостиниц для добровольной самоизоляции потенциально зараженных коронавирусом. Об этом говорится в письме, направленном в понедельник в Конгресс США. Для достижения этой цели эксперты призвали выделить Конгресс 46,5 млрд долларов. Из них 12 млрд - на оплату новых сотрудников, 4,5 млрд - на подготовку отелей для самоизоляции и 30 млрд - на выплаты тем, кто согласится самоизолироваться (по 50 долларов в сутки на человека). По данным экспертов, в настоящее время сотрудники Центров по контролю и профилактике заболеваний США из-за размаха эпидемии могут отслеживать лишь незначительную часть контактов инфицированных и изолировать малое число потенциальных распространителей вируса.

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Детские сады, школы и вузы в Румынии будут закрыты до 1 сентября текущего года. Власти полностью отказались от идеи скорого возобновления работы образовательных учреждений, поскольку от подростков невозможно ожидать выполнения требования о соблюдении дистанции, заявил в понедельник президент страны Клаус Йоханнис. Исключение сделано для учеников выпускных классов: они в июне на 10 дней пойдут в школу, чтобы подготовиться к экзаменам.

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В ЮАР в понедельник прибыли 217 врачей и других медицинских работников из Кубы для поддержки в борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом сообщила канцелярия президента ЮАР. В стране, по данным властей, выявлено 4546 случаев заражения коронавирусом. Ранее с той же целью Куба направила около 250 медработников в Анголу. По данным агентства dpa, в настоящее время кубинские врачи по поручению своего правительства работают примерно в 60 странах.

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В Турции задержаны 402 человека по подозрению в распространении в социальных сетях "необоснованной и провокационной" информации и коронавирусе, например, о том, что комендантский час на выходных днях будет длиться дольше, чем объявлено официально. Об этом в понедельник сообщило министерство внутренних дел. По его данным, за последние 42 дня власти проанализировали 6362 сообщения в социальных сетях, из которых 855 были признаны подозрительными. Авторов 402 постов в соцсетях задержали. В конце марта МВД Турции сообщало о задержании 410 человек по сходным подозрениям.

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Евросоюз отверг обвинения в том, что поддался давлению Китая и изменил содержание сообщения о распространении недостоверной информации, связанной с пандемией коронавируса. Об этом в понедельник заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель. Внешнеполитическая служба ЕС (EEAS) регулярно публикует анализ информации в СМИ и социальных сетях о пандемии. Уже не раз Брюссель указывал на нацеленное распространение ложной информации, а также на использование кризиса в политических целях, особенно структурами из России и Китая. Как сообщили СМИ, на прошлой неделе EEAS придержала обнародование очередного доклада, а после выхода в нем были смягчены пассажи с критикой Китая.

С понедельника ношение масок в магазинах большинства регионов Германии - обязательно

В Германии не планируется нового смягчения карантинных мер

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На совещании канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) и глав федеральных земель, которое должно пройти 30 апреля, не планируются решений о дальнейшем ослаблении действующих ограничительных мер в стране, о которых не было объявлено ранее. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). По его словам, еще слишком рано оценивать последствия смягчения карантинных мер, вступившего в силу 20 апреля.

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В Беларуси число инфицированных коронавирусом за сутки увеличилось на 826 до 11 289 человек, сообщили в Минздраве республики. По данным ведомства, на 27 апреля выздоровели 1 740 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз Covid-19. С начала эпидемии в стране умерли 75 человек.

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В Испании за прошедшие сутки умерли более 330 человек, зараженных коронавирусом. Общее число жертв эпидемии достигло 23 521 человека, сообщил в понедельник Минздрав страны. Испания на втором месте в списке стран по числу заражений в мире. За время пандемии коронавируса в этой стране выявили свыше 226 тысяч случаев заражения. Выздоровели более 117 тысяч человек.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник приступил к выполнению своих обязанностей после лечения пневмонии Covid-19. Он призвал британцев и дальше соблюдать ограничительные меры, чтобы избежать повторного увеличения числа заражений коронавирусом. Джонсон заболел в начале апреля, из-за ухудшения состояния он несколько дней провел в отделении интенсивной терапии. 12 апреля его выписали из больницы, после этого он выздоравливал, находясь в загородной резиденции британских премьеров неподалеку от Лондона. В Великобритании в ходе эпидемии коронавируса умерли более 20 тысяч человек.

Россия обогнала Китай по числу зараженных

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В России выявлено 6 198 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил в понедельник оперативный штаб. Общее число инфицированных с начала эпидемии в стране достигло 87 147 человек и таким образом превысило соответствующий показатель в Китае. В КНР, согласно официальным данным, выявлено 83 912 случаев. За сутки в РФ от последствий заражения умерло 50 человек, всего скончалось 794 человека. Выздоровели 7346 человек.

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Настроения немецких экспортеров в связи с пандемией коронавируса находятся в состоянии свободного падения, во многих отраслях ожидания снизились до рекордного уровня, сообщилмюнхенский институт экономических исследований ifo. Экспортные ожидания в немецкой промышленности в апреле обвалились с минус 19,01 до минус 50 пунктов - небывало низкого показателя.

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В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 9009 случаев заболевания Covid-19, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 864, а скончавшихся - 220, сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины.

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Режим чрезвычайного положения из-за пандемии по коронавирусной инфекции, действующий в Казахстане с 16 марта, продлен до 11 мая решением президента страны Касым-Жомарта Токаева. "С учетом складывающейся ситуации в нашей стране и на основании предложения Государственной комиссии и экспертов, я принял решение подписать Указ о продлении режима чрезвычайного положения до 11 мая текущего года", - сказал Токаев в заявлении по ситуации с COVID-19 в стране, опубликованном в понедельник.

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Япония закрывает въезд в страну для приезжих из еще 14 стран, включая Россию, Белоруссию, Украину, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Как сообщил в понедельник премьер-министр Синдзо Абэ, эти меры вступят в силу с 29 апреля. Ранее МИД в Токио уже предупредил японских граждан об опасности любых поездок в данные страны, повысив уровень опасности на второй по значимости. Таким образом общее число государств, гражданам которых запрещен въезд в Японию, достигло 87.

В ФРГ носят маски в транспорте и магазинах

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В Германии количество новых случаев инфицирования коронавирусом за прошедшие сутки увеличилось на 1018 до 155 193, сообщил Институт имени Роберта Коха. За этот же период от последствий вызываемой коронавирусом пневмонии скончались 110 больных. Общее число смертей выросло до 5750. В то же время примерно 2500 пациентов выздоровели. Таким образом, число жителей ФРГ, победивших коронавирус, выросло до 114 500 человек. С понедельника на всей территории Германии вводится обязательное ношение защитных масок в общественном транспорте и магазинах.

В Китае - лишь три новых случая заражения

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Более 240 граждан Молдавии, включая нескольких детей, не могут покинуть автостоянку неподалеку от Страсбурга. Германия и Чехия не дают разрешение на проезд автобусов с молдавскими пассажирами в условиях ограничений на передвижение транспорта, связанных с коронавирусом. Как сообщает австрийское издание Kurier, вопрос пытаются решить путем активных дипломатических контактов между компетентными органами Франции, Германии, Чехии и Молдавии.

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Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Из Уханя теперь можно выехать 8 апреля около 65 тыс человек выехали из китайского Уханя в первые часы после открытия города через 76 дней с момента его изоляции в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2. Речь идет о тех, кто воспользовался поездами и самолетами. На снимке - пассажиры на железнодорожном вокзале Уханя.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Первый поезд за 76 дней Первый поезд за несколько месяцев из 11-миллионного центра провинции Хубэй отправился в 0.50 по местному времени. Одновременно были открыты автомобильные дороги в Ухань и из него.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя В Ухане снимают карантин 8 апреля китайские власти сняли карантин в Ухане. Город с населением более 11 млн человек с 23 января был полностью изолирован от внешнего мира из-за выявленных здесь случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим опасное легочное заболевание COVID-19. Ухань стал городом, откуда началась пандемия коронавируса. На фото - полиция Уханя разбирает защитные заграждения.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Обнадеживающие цифры За последние дни в Ухане, как утверждают власти, не было ни одного нового случая заражения коронавирусом. По официальным данным, с начала эпидемии в КНР выздоровели 93% инфицированных. Число заразившихся составило порядка 82 тыс. Показатель смертности от заболевания COVID-19 - 4%. Власти КНР критикуют за то, что они замалчивали масштаб эпидемии и точные цифры заболевших и умерших.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Настоящий повод для радости Ухань находился в условиях жесткого карантина более двух месяцев. С конца марта власти начали постепенно снимать ограничения. Со среды, 8 апреля, все жители Уханя, которые являются здоровыми, могут свободно перемещаться по городу.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Ухань полностью восстанавливает транспортное сообщение Запрет на въезд в город и выезд из него уже снят. Начали ходить поезда и летать самолеты, восстановлено автомобильное междугороднее сообщение. Но до того, как вернется нормальная жизнь, еще пройдет время. На фото - дезинфекция железнодорожной платформы в целях борьбы с коронавирусом.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Производство постепенно вновь запускается Ухань - центр крупного промышленного региона Китая, провинции Хубэй. По данным Forbes, до вспышки эпидемии ожидался рост ВВП провинции на 7,5-7,8%. Ухань занимал 9-е место по совокупности экономических показателей среди всех городов КНР. Бизнес в городе был представлен широким спектром производств - от биомедицины до автозапчастей. Сейчас ему предстоит преодолеть последствия эпидемии.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Опасность еще не миновала Несмотря на снятие карантина, как заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн, вероятность возобновления эпидемии коронавируса в континентальной части Китая остается относительно высокой из-за завоза инфекции из-за рубежа. Таких случаев уже зафиксировано более 700.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Зеленый для всех Во время карантина передвижение жителей Уханя находилось под жестким контролем. Власти отслеживали их через QR-коды, встроенные в платежную систему Alipay и социальную сеть Wechat. Каждый пользователь автоматически получал свой статус здоровья - зеленый, желтый или красный. Только те, кто имел зеленый код, могли покинуть квартиры и отправиться на работу. Наконец всем жителям Уханя дали зеленый.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя У жителей Уханя появилась надежда После снятия карантина у жителей Уханя, которые первыми столкнулись со смертельной опасностью, вновь появилась надежда. Жизнь потихоньку возвращается в нормальное русло. Но коронавирус продолжает стремительно распространяться по миру. И опасность пока не миновала.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Минута молчания в память о погибших 4 апреля жители Китая почтили память тех, кто умер от COVID-19. На этой фотографии китайские врачи во время минуты молчания. В Ухане в декабре 2019 года был выявлен первый случай заболевания. 11 января Пекин официально заявил о первом больном, который умер из-за коронавируса. Всего, по данным китайских властей, от COVID-19 в континентальном Китае умерли более 3 330 человек.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Герои, о которых будут помнить Китайский врач-офтальмолог Ли Вэньлян был первым, кто забил тревогу в связи с коронавирусом. Он сообщал в соцсетях о случаях смертельно опасного заболевания. За что был наказан властями КНР. 1 февраля врач заразился коронавирусом и через неделю умер от последствий COVID-19. На фото портрет врача и цветы в память о нем у госпиталя в Ухане.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Нужно время, чтобы прийти в себя Всему миру понадобится время, чтобы преодолеть последствия пандемии коронавивируса. В Ухане и во всей провинции Хубэй, по офицальным данным, насчитывается самое большое в КНР число умерших от заболевания COVID-19. Количество жертв коронавируса по всему миру превысило 70 000 человек. Более всего от эпидемии, кроме Китая, пострадали США и Европа. Автор: Наталья Позднякова



В континентальной части Китая 26 апреля было зафиксировано лишь три новых подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. Два из них были завезены из-за рубежа. Об этом 27 апреля сообщили в Госкомитете по делам здравоохранения КНР. Таким образом общее число инфицированных составило 82 830, умерли 4633. Между тем в конце минувшей недели разработанная КНР инактивированная вакцина против COVID-19 вступила во второй этап клинических испытаний. В ее создании принимают участие, в частности, специалисты из Уханьского института вирусологии Китайской академии наук.

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Популярный германский музыкант и автор канала в YouTube Финн Климанн (Fynn Kliemann) вот уже несколько недель выпускает собственные многоразовые медицинские маски, сотрудничая с производителями в Португалии и Сербии. Поставки составляют около 250 тыс. штук в неделю. "Мы, прежде всего, снабжаем дома инвалидов и престарелых, а также медицинские учреждения. Кроме того, маски получают крупные клиенты, такие как продуктовые магазины", - пояснил он. Продукция не прошла официальную медицинскую сертификацию, предупреждает при этом Климанн. По его словам, упаковка в пять масок стоит порядка 12 евро.

Целый ряд стран ослабляет ограничительные меры

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Правящая "большая коалиция" в составе ХДС, ХСС и СДПГ прогнозирует, что спад экономического роста на фоне пандемии в этом году окажется наивысшим с момента воссоединения Германии. Валовой внутренний продукт (ВВП) может сократиться на 6,3 процента в 2020 году по сравнению с предыдущим годом, сообщила газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на правительственный доклад, который будет представлен 29 апреля.

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В Московской духовной академии (МДА) в Сергиевом Посаде 52 человека заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе МДА. Девять человек госпитализированы и проходят лечение в стационаре. Всего в академии проживает 136 человек, результаты теста у 84 из них - отрицательные.

Стена Леннона в Праге

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Целый ряд стран с 27 апреля ослабляет ограничительные меры, введенные ранее в связи с распространением нового коронавируса. Так, в Чехии открываются магазины и предприятия сферы обслуживания с торговой площадью до 2,5 тысячи квадратных метров, фитнес-центры, библиотеки и зоопарки, а также могут возобновляются богослужения в костелах и церквях. В Швейцарии начинают работать стоматологические кабинеты, салоны красоты, массажные салоны, автомойки и магазины хозтоваров. В Грузии разрешат передвижение легковых автомобилей и такси, откроются некрытые аграрные рынки.

Петерсбергский диалог по климату впервые пройдет в видеоформате

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Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы начала штрафовать банки за отсутствие разграничительной разметки возле банкоматов, которые размещены вне банковских отделений. Такую информацию передало издание "Ведомости". По его данным, составлено более 60 административных протоколов, сумма наложенных штрафов - 5,9 млн руб. Число жертв COVID-19 в столице достигло 435 человек (плюс 31 за сутки), инфицированы свыше 42 480.

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В шведском Стокгольме пять баров и ресторанов временно закрыты из-за нарушения в них норм социального дистанцирования. Об этом сообщил глава столичной службы здравоохранения Пер Фоллин. Несмотря на сравнительно мягкий подход шведских властей к ограничениям, связанным с коронавирусом, для предприятий общественного питания действует норма, в соответствии с которой расстояние между столиками клиентов должно составлять не менее одного-двух метров. По данным международной группы волонтеров Worldometer, в стране инфицированы 18 640 человек, умерли 2194. При этом число скончавшихся на миллион населения в Швеции (217) существенно выше, чем в Норвегии (37) и Дании (73).

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Петерсбергский диалог по климату - международный форум с участием министров из порядка 30 стран, открывающийся 27 апреля в Берлине, - впервые пройдет в формате видеоконференции из-за пандемии коронавируса. В рамках форума запланировано выступление, в частности, канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

В Пентагоне не хватает тестов для выявления коронавируса

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В Стамбуле и 30 других городах и провинциях Турции жителям после действовавшего на протяжении четырех дней комендантского часа вновь разрешено покидать дома. Режим действовал с 23 апреля. Этот день, когда в стране отмечается государственный праздник национального суверенитета, был объявлен нерабочим. По оценкам властей, большинство жителей - насколько это было возможно - соблюдали комендантский час.

Авианосец USS Nimitz

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Из-за нехватки тестов в Пентагоне на коронавирус проверяют лишь военных, задействованных на ключевых для национальной безопасности направлениях. Речь, в первую очередь, идет о военнослужащих, отвечающих за контроль над стратегическими ядерными силами США и за борьбу с терроризмом. Кроме того, планируется протестировать весь экипаж авианосца USS Nimitz, которому в скором времени предстоит выйти в море. По данным CDC (Центров по контролю и профилактике заболеваний США), в стране зафиксировано 928 619 случаев инфицирования (плюс 32 853 за сутки). От последствий COVID-19 скончались 52 459 (плюс 2020).

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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) считает, что Германия должна найти "разумный баланс между амбициозными претензиями и реалистичными целями" во время своего председательства в Совете ЕС, которое начнется 1 июля. Соответствующую уверенность он высказал в интервью газете Süddeutsche Zeitung. "Европейская интеграция должна усилиться в результате связанного с коронавирусом кризиса", - добавил министр. Мас предупредил, что следует быть готовым к тому, что ряд процедурных моментов будет во втором полугодии реализовываться "медленнее и труднее" из-за существующих ограничений. Ранее Хайко Мас высказывался более категорично, отмечая, что Берлин сделает борьбу с пандемией приоритетной задачей своего председательства.

Борис Джонсон вернулся в резиденцию на Даунинг-стрит

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В результате продажи футболки легендарного аргентинского нападающего Диего Марадоны на благотворительном онлайн-аукционе удалось выручить 55 тысяч евро, которые пойдут на поддержку итальянского Неаполя в борьбе с пандемией коронавируса. Средства будут перечислены в фонд, основанный итальянскими футболистами и уроженцами Неаполя Чиро Феррарой и Фабио Каннаваро. Феррара получил футболку Марадоны в дар, когда они вместе выступали за "Наполи".

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свою резиденцию на Даунинг-стрит, 10, после выздоровления от COVID-19. Как передал телеканал Sky News, c 27 апреля глава кабмина приступает к выполению своих обязанностей. Лидер Лейбористской партии Кир Стармер уже заявил, что ожидает от премьера "открытой дискуссии" с общественностью по вопросу о стратегии выхода из локдауна. По данным международной группы волонтеров Worldometer, в стране инфицированы 152 840 человек, умерли 20 732.

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Всем жителям Мехико с понедельника, 27 апреля, предписано носить маски в общественных местах. Об этом объявила на пресс-конференции мэр города Клаудия Шейнбаум. "Многие могут быть инфицированы, но не проявлять симптомов", - пояснила она. "Вот почему так важно, чтобы рот был прикрыт", - добавила глава города. По словам Шейнбаум, штрафы за нарушения не предусмотрены. Тем не менее она попросила выполнять рекомендации властей. Население мегаполиса превышает 9 млн человек, это - крупнейший испаноязычный город мира. В пределах агломерации Большого Мехико проживают более 21 млн человек. По официальным данным, в столице Мексики зафиксированы почти 14 тыс. инфицированных, свыше 1300 пациентов умерли. Правительство исходит из того, что на плато по заболеваемости удастся выйти в районе 8-10 мая. До 30 мая в Мексике действуют карантинные меры и добровольная социальная изоляция.

Хроника событий 26 апреля >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса.

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