Хроника пандемии: Чехия снимает запрет на выезд за границу

В мире по-прежнему увеличивается число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который приводит к опасному заболеванию COVID-19. Как сообщает международная группа волонтеров Worldometer, заражены более 2,7 млн человек, от последствий вируса скончались более 190 тысяч человек. Выздоровели более 743 тысяч человек. DW следит за развитием событий 24 апреля (время московское).

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который перенес пневмонию COVID-19, планирует приступить к работе с понедельника, 27 апреля. Как сообщает издание The Telegraph, Джонсон попросил своих помощников на следующей неделе назначить ему встречи с министрами, чтобы "полностью вникнуть в ситуацию".

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Палата представителей Конгресса США одобрила новый пакет мер поддержки экономики объемом в 484 млрд долларов. Законопроект предусматривает выделение более 300 млрд долларов на программу льготных кредитов для малого бизнеса. Кроме того, 75 млрд долларов получат больницы и поставщики медицинских услуг.

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В связи с улучшением ситуации правительство Чехии снимает запрет для своих граждан на выезд за границу. Ранее чехи могли покидать страну только в связи с работой. "Можно выезжать за границу, даже в отпуск. Но каждый, кто возвращается, должен будет подтвердить негативный результат теста на коронавирус либо провести две недели на домашнем карантине", - заявил министр здравоохранения страны Адам Войтех.

Кроме того, в Чехии с 27 апреля смогут возобновить работу магазины площадью до 2,5 тыс. кв. м и автошколы, а вузы - восстановить обучение.

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В Германии отменены масштабные маневры Northern Coasts, которые должны были проходить в водах Балтийского моря с 28 августа по 10 сентября. Как подчеркнул командующий военно-морскими силами ФРГ вице-адмирал Андреас Краузе (Andreas Krause), на ближайшее будущее в Европе отменили практически все военные учения.

В прошлом году в маневрах Northern Coasts участвовали более 40 судов, а также 3000 военнослужащих из 18 государств.

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Крупнейший немецкий авиаперевозчик Lufthansa, по собственным прогнозам, уже не сможет выйти из кризиса самостоятельно. Из-за пандемии коронавируса концерн терпит многомиллиардные убытки. В надежде получить новые источники финансирования, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить свою платежеспособность, Lufthansa ведет "интенсивные переговоры" с властями Германии, а также Швейцарии, Австрии и Бельгии, где находятся дочерние компании авиаконцерна.

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