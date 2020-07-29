Хроника пандемии: убытки VW в первом полугодии составили 1,4 млрд евро

Мир продолжает борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 17,1 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого вирусом легочного заболевания COVID-19 скончались свыше 668 тысяч человек, выздоровели более 10,6 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями четверга, 30 июля (время московское).

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Немецкий автомобильный концерн Volkswagen завершил первые два квартала 2020 года с убытком в 1,4 миллиарда евро. В первой половине 2019 года компания получила прибыль в размере 9,6 миллиарда евро. За прошедшие шесть месяцев VW произвел 3,9 миллиона автомобилей, на 27 процентов меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Оборот концерна в первой половине текущего года сократился на 23 процента и составил 96,1 миллиарда евро.

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В Украине вновь растет количество заражений коронавирусом. По состоянию на утро четверга зафиксировано 1197 новых случаев, 23 человека скончались, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны. Днем ранее сообщалось о 1022 новых случая заболевших Covid-19, 27 июля - о 807 инфицированных. Количество инфицированных с начала пандемии составляет 68 794 человек. От COVID-19 в стране умерло 1673 человека.

"Зеленая энергетика" в Германии установила рекорд

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Ветряные генераторы в Бранденбурге на востоке Германии

На фоне спада промышленности из-за пандемии "зеленая энергетика" в Германии установила очередной рекорд. По итогам первого полугодия доля возобновляемой энергетики в общем потреблении электричества в стране составила 50,2 процента.

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В Узбекистане за минувшие сутки выявлен коронавирус у 703 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось до 22 872, сообщает в четверг Минздрав республики. Накануне сообщалось о 663 новых случаях заражения. По данным ведомства, за сутки в республике от осложнений, вызванных COVID-19, скончались пять человек, общее число летальных исходов достигло 132. Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта.

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Социальная сеть Instagram удалила пост звёздной американской певицы Мадонны о предполагаемом лекарстве от коронавируса. Видео, которое распространила поп-звезда, содержало "ложные утверждения о методах лечения и профилактики COVID-19", заявила представитель Facebook, которому принадлежит Instagram. В удаленном видеоролике врач из Техаса утверждала, что средство от малярии гидроксихлорохин лечит и коронавирусы. Поп-звезда сопроводила это видео записью, что месяцами это средство скрывают от общественности, чтобы "богатые становились богаче, а больные и бедные - больше болели". Аналогичное видео ранее выкладывал в Twitter президент США Дональд Трамп, и оно тоже было удалено соцсетью.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в начале июля сообщила, что противомалярийный препарат гидроксихлорохин "лишь незначительным образом либо вообще не снижает смертность госпитализированных пациентов с пневмонией COVID-19". В связи с этим его испытания были прекращены.

Бразилия открыла аэропорты для прилета иностранцев

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Несмотря на растущее число инфицированных коронавирусом в Бразилии, власти страны открыли многие аэропорты для прилета иностранцев - пока на 30 дней. Согласно распоряжению правительства, туристы, желающие пробыть в Бразилии до 90 дней, должны иметь медицинскую страховку, действительную в стране и покрывающую время пребывания. Ранее в тот же день стало известно, что в Бразилии зафиксировано самое большое с начала пандемии число заразившихся SARS-CoV-2 за одни сутки - 69 074. Общее число инфицированных - 2,552 млн, 90 134 пациента скончались.

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Новые случаи заражения SARS-CoV-2 за прошедшие сутки были зафиксированы во всех федеральных землях Германии. Наибольшее их число выявлено в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия (225). На втором месте по суточному приросту находится Бавария: 112 новых заражений. В Берлине диагноз коронавируса за прошедшие 24 часа подтвердился у 79 пациентов. Наименее существенный прирост новых заражений был отмечен в земле Саарланд (4 случая), а также в Гамбурге (5) и Тюрингии (5). С начала пандемии коронавирус был выявлен у 208 811 человек в Германии. Жертвами COVID-19 стали за это время 9212 жителей страны.

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Во Франции за прошедшие 24 часа было выявлено 1392 новых случая заражения коронавирусом. По данным немецкого телеканала N-tv, это самый существенный суточный прирост заражений в стране более чем за месяц.

С начала пандемии вирусом SARS-CoV-2 во Франции заразились 185 196 человек, 30 238 пациентов скончались от последствий вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19. 15 из них - за последние сутки.

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Председатель Палаты представителей Нэнси Пелоси, июнь 2020 г.

В Палате представителей Конгресса США введено обязательное ношение защитных масок, объявила председатель палаты Нэнси Пелоси. Во время выступлений, однако, конгрессмены могут их снимать, оговаривает агентство Reuters.

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В США число летальных исходов у пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 превысило 150 000 случаев. По данным Университета Джонса Хопкинса за вечер 29 июля, общее число жертв пандемии в Соединенных Штатах составляет сейчас 150 090 человек.

В абсолютных величинах это самый высокий показатель в мире. На втором месте по нему находится Бразилия с 90 000 скончавшихся пациентов. В то же время, если количество смертей рассматривать в отношении к численности населения страны, то в таких странах, как Бельгия, Великобритания, Испания, Италия и Швеция, этот показатель выше, чем в США.

Так, по расчетам Университета Джонса Хопкинса, в Бельгии от COVID-19 умерли 86 человек на 100 000 населения, в Испании и Италии - около 60, а в Швеции 56. В США, население которых составляет 330 млн человек, этот показатель составляет 45 пациентов на 100 000 населения. Для сравнения: в Германии жертвами COVID-19 стали 11 человек на 100 000 населения.

Хроника пандемии 29 июля >>>

Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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