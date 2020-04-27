Хроника пандемии: США расследуют действия Китая после первой вспышки SARS-CoV-2  

Растет число людей, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии общее число зараженных превысило 3 млн человек. Из них от последствий заболевания скончались свыше 210 тысяч, выздоровели около 920 тысяч человек. DW сообщает о важнейших событиях 28 апреля (время московское).

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Американский авиастроительный концерн Boeing собирается возобновить производство лайнера 787 Dreamliner на заводе в штате Южная Каролина. Оно было приостановлено 8 апреля из-за пандемии коронавируса. Как говорится в пресс-релизе компании, большинство сотрудников вернутся к работе 3 и 4 мая.

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Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что Вашингтон проводит "серьезное расследование" в отношении властей КНР. В частности, речь идет о действиях Пекина после вспышки коронавируса в Ухане. По словам Трампа, можно было остановить SARS-CoV-2 на месте и предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

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Российская оппозиция заявила о проведении 28 апреля онлайн-митинга, на котором потребует эффективного решения проблем с коронавирусом. Организаторы кампании "Нет!" также требуют от властей РФ отказаться от изменения конституции. На митинге выступят экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, экономист Сергей Гуриев, депутат псковского облсобрания Лев Шлосберг, депутат петербургского заксобрания Максим Резник, муниципальные депутаты Юлия Галямина, Илья Азар, Константин Янкаускас, директор "Открытой России" Андрей Пивоваров.

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В Германии коэффициент заражения коронавирусом вырос до 1,0

В ФРГ был зафиксирован небольшой рост коэффициента заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщили эксперты Института имени Роберта Коха (RKI). Обозначаемый латинской буквой R показатель, определяющий, сколько здоровых людей заразились от одного инфицированного, вновь достиг в стране уровня в 1,0. 17 апреля Институт имени Роберта Коха сообщил, что показатель R опустился в Германии ниже единицы, отметив, что это свидетельствует о сокращении числа новых заражений SARS-CoV-2. При введении в ФРГ ограничений, направленных на борьбу с коронавирусом, глава RKI Лотар Вилер (Lothar Wieler), объяснил, что их целью является снижение коэффициента R до уровня 1,0 или ниже. Необходимость достижения этой цели с начала пандемии неоднократно подчеркивала и канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel).



Хроника событий 27 апреля >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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