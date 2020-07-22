Хроника пандемии: РФ будет открывать границы по принципу "взаимности"

Глобальная борьба с новым коронавирусом SARS-CoV-2 продолжается. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 15,3 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого им легочного заболевания COVID-19 скончались более 625 тысяч человек, выздоровели свыше 9,3 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями четверга, 23 июля (время московское).

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В аэропорту Франкфурта на Майне

Страны ЕС договорились о новых стандартах гигиены в воздушном транспорте. Как пояснил министр транспорта Германии Андреас Шойер (Andreas Scheuer), ношение защитных масок будет обязательны во время всего полета для всех пассажиров старше шести лет. При регистрации, в зоне контроля безопасности и пограничного контроля необходимо соблюдать социальную дистанцию. При этом предложение оставлять свободным центральное место в ряду не было поддержано.

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В мае 2020 года в Петербурге было зафиксировано 9560 случаев внебольничной пневмонии — в 9,9 раза больше, чем в мае 2019 года. Об этом сообщает издание “Фонтанка” со ссылкой на доклад управления Росстата по Петербургу и Ленинградской области. Всего же с января по май в Петербурге было выявлено 20 537 случаев внебольничной пневмонии, что в 2,7 раза превышает показатель за тот же период 2019 года. Также за первые пять месяцев 2020 года в Петербурге умерли 27 878 человек, что на 2148 человек больше, чем за январь-май 2019 года.

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Число зараженных коронавирусной инфекцией в Ираке превысило сто тысяч. По последним данным министерства здравоохранения, в стране выявлено 102 226 случаев инфицирования. С начала пандемии от последствий COVID-19 скончались 4122 пациента. Как подчеркнули в Минздраве, число новых случаев заражения растет после ослабления карантинных ограничений.

В Бельгии ужесточили ограничения

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Софи Вильмес

Бельгийские власти ужесточают меры по борьбе с коронавирусом на фоне роста числа случаев в стране. Об этом объявила премьер-министр Софи Вильмес. По ее словам, власти предписывают обязательное ношение масок на открытых рынках и в оживленных торговых зонах, а также в доступных для широкой общественности секциях зданий.

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Иран возобновляет регулярное еженедельное авиасообщение с Китаем. Об этом сообщил секретарь Ассоциации иранских авиалиний Магсуд Асад Самани. По его словам, речь идет о рейсах между Тегераном и Гуанчжоу. Самани пояснил, что "полеты в Китай будут доступны не для всех". "В КНР смогут полететь только те, у кого есть вид на жительство или гражданство этой страны, а также рабочая или учебная визы", - отметил он.

РФ будет открывать границы по принципу "взаимности"

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Россия будет открывать свои границы с другими странами по принципу "взаимности". Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Разумеется, открытие границ будет осуществляться на основе взаимности", - заявил он. "Контакты сейчас осуществляются, но пока решений не принималось", - добавил Песков. Из-за пандемии Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только рейсы для возвращения пассажиров домой. Правительство РФ также с 30 марта временно ограничило движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через госграницу.

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В австралийском штате Виктория растет число инфицированных. За минувшие сутки там выявлено 403 заболевших. По данным газеты The Guardian, чтобы сдержать вспышку, государство объявило новую программу. В случаях, когда жители ожидают результатов тестов, но не могут по финансовым соображениям позволить себе взять больничный на работе, они получат 300 австралийских долларов (185 евро). Те, у кого тест окажется положительным, получат еще один платеж в размере 1500 австралийских долларов (923 евро).

Власти Италии увеличат госдолг на 25 млрд евро

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Чтобы преодолеть последствия пандемии коронавируса, правительство Италии собирается в этом году увеличить госзадолженность на 25 млрд евро. Таким образом, дефицит бюджета возрастет до 11,9 процента ВВП Италии, сообщили в кабинете премьер-министра Джузеппе Конте. Проект соответствующего решения будет в ближайшее время внесен на голосование в парламент. Это будет уже второе увеличение задолженности в текущем году. В апреле Рим решил взять дополнительные кредиты на сумму 55 млрд евро, что довело бюджетный дефицит до 10,4 процента ВВП страны. С начала пандемиии, по данным сайта Worldometer, скончались 35 082 человека, число заражений составляет 245 032.

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Власти Казахстана осознают, что масштабы угрозы в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране были недооценены. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента страны Даурен Абаев. "Сегодня практически на всех уровнях государственного управления есть четкое понимание того, что масштабы угрозы были недооценены. Есть полное осознание ответственности. И, конечно, из всего этого будут сделаны необходимые выводы", - заявил он, добавив, что речи об отставках на уровне министров не идет. По последним данным в Казахстане зарегистрировано 76 799 случаев заражения, выздоровели 48 220 человек, скончались 610 человек.

В России - свыше 5800 новых случаев инфицирования

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За сутки в России выявлено 5848 заразившихся коронавирусом в 83 регионах, говорится в сообщении оперативного штаба в четверг. В Москве выявлено 608 заболевших. Всего в Российской Федерации зарегистрировано 795 038 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период по России умерли 12 892 человека. За последние сутки подтверждено 147 летальных случаев людей с коронавирусом.

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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев запросит у федерального центра специалистов, оборудование и средства индивидуальной защиты от коронавируса. Он отметил, что 22 июля разговаривал с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. "Будем у министра запрашивать дополнительные ИВЛ и средства индивидуальной защиты", - указал Дегтярев.

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В столице Японии - Токио - за сутки выявлено рекордное число новых случаев инфицирования: 300. До этого наибольший аналогичный показатель (293) фиксировался на минувшей неделе, передало агентство Kyodo News. Губернатор Токио Юрико Коикэ 22 июля призвала жителей города воздержаться от выхода на улицу, чтобы сдержать распространение вируса нового типа.

В Германии увеличат стипендии для деятелей культуры

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В Германии на фоне пандемии коронавируса на федеральном уровне будут увеличены стипендии для творческих работников и деятелей культуры. Как передала газета Neue Osnabrücker Zeitung, по линии уполномоченной правительства ФРГ по делам культуры Моники Грюттерс (Monika Grütters) на эти цели в 2020-2021 годах предусмотрены 52 млн евро - вместо изначально запланированных 8,5 млн. По данным издания, ежемесячные гранты могут превышать 1000 евро на человека.

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Росгвардия планирует закупить 47 аппаратов искусственной вентиляции легких в Германии, Швейцарии или США. Соответствующие запросы относительно цен на аппараты размещены на портале госзакупок, утверждает издание "МБХ медиа". По его данным, ведомство запросило стоимость ИВЛ германской фирмы Dräger, а также Carescape R860, которые производятся в США, и аппаратов Hamilton G5, выпускаемых в Швейцарии. По данным из открытых источников, цены на них в различных комплектациях варьируются от 2,5 млн рублей до 4,5 млн рублей за аппарат.

Олимпиада в 2021 году может пройти без зрителей

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Международный олимпийский комитет рассматривает возможность проведения Олимпийских игр в Токио в 2021 году без участия зрителей. Об этом в эфире программы японской телерадиокомпании NHK News заявил руководитель МОК Томас Бах. "Мы готовы принять нужные меры, чтобы провести Олимпиаду в безопасных условиях", - подчеркнул он.

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Франция хочет бесплатно предоставить защитные маски от коронавируса примерно семи млн человек. Как сообщил министр здравоохранения и социальных дел Оливье Веран в эфире телеканала France 2, на эти цели будут выделены примерно 40 млн многоразовых масок. Доставку возьмет на себя французская почтовая служба. Во Франции их ношение является обязательным в общественном транспорте и в закрытых общественных местах. Между тем ряд потребительских ассоциаций требуют бесплатного доступа к этой медицинской продукции. Семье с двумя детьми одноразовые маски обходятся примерно в 100 евро в месяц, уточнил президент крупнейшей французской потребительской организации Que Choisir Ален Базо.

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Китай планирует предоставить кредит в размере 1 млрд долларов (860 млн евро), чтобы сделать разработанную им вакцину от коронавирусадоступной для стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Об этом сообщили в МИД Мексики. По его данным, КНР взяла на себя это обязательство в ходе виртуальной встречи министров ряда государств латиноамериканского региона.

В Мексике - свыше 6000 заражений за сутки

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Министерство здравоохранения Мексики в среду сообщило о 6019 новых подтвержденных случаях заражения коронавирусной инфекцией и 790 смертельных исходах за сутки. В результате общее число случаев заражения в Мексике с начала эпидемии составило 362 274 человека, 41 190 пациентов скончались. В Мехико считают, что реальное число инфицированных значительно выше.

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По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за сутки в Германии выявлено 569 новых случая заражения SARS-CoV-2. Общее число зарегистрированных с начала эпидемии заражений увеличилось до 202 799 человек. От последствий болезни COVID-19, вызванной новым коронавирусом, за сутки скончались 6 пациентов, общее число летальных исходов выросло до 9101. Всего выздоровевшими считаются около 189 000 человек (+400).

Июньская вспышка инфекции на западе ФРГ оказалась более мощной

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Вспышка коронавирусной инфекции, которая произошла в середине июня на мясоперерабатывающем предприятии Tönnies на западе Германии, стала причиной более 2100 заражений SARS-CoV-2. По уточненным данным, которые сообщил в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung министр здравоохранения федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Карл-Йозеф Лауман (Karl-Josef Laumann), вирусом в общей сложности заразились 2119 человек. По его словам, не исключено, что это число еще вырастет.

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Число тестов на SARS-CoV-2, сделанных в США, превысило 50 млн. Об этом заявил на брифинге президент США Дональд Трамп. "Это намного больше, чем в любой другой стране мира, - подчеркнул Трамп. - Индия с 20 миллионами тестов на втором месте". По его словам, правительство работает с каждым штатом для того, чтобы обеспечить поставки "Ремдесивира" для лечения на ранних стадиях. "Показатели "Ремдесивира" прекрасны, уровень летальных исходов у нас продолжает снижаться, и он будет еще ниже", - заверил Трамп.

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На одной из улиц в Рио-де-Жанейро

В Бразилии зафиксирован рекордный показатель суточного прироста подтвержденных случаев коронавируса, в результате чего общее количество заражений в Латинской Америке, согласно подсчетам агентства Reuters, превысило 4 миллиона.

В среду в Бразилии зарегистрированы 67 860 новых случаев заражения и 1284 летальных исхода. Общее число заражений с начала эпидемии в крупнейшей стране Латинской Америки составило более 2,2 млн, 82 771 человек скончался.

Жителям Вашингтона запретили покидать дома без масок

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В столице Соединенных Штатов Америки Вашингтоне ужесточены антиэпидемиологические меры. Отныне жителям города запрещено покидать дома без защитных масок. Исключение из общего правила сделано только для тех, кто занимается спортом на свежем воздухе. По состоянию на 22 июля в США с начала эпидемии заразились новым коронавирусом около 4 миллионов жителей, почти 143 000 человек скончались.

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В США на всех матчах по американскому футболу в новом сезоне болельщики обязаны носить защитные маски. Об этом сообщил в среду представитель Национальной футбольной лиги NFL Брайан Маккарти. Допустимое число болельщиков на трибунах зависит от того или иного места проведения игр. Между тем клубы New York Jets, New York Giants и Philadelphia Eagles намерены все домашние игры проводить перед пустыми трибунами.

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Число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 4350 до 4364, сообщили в оперативном штабе по контролю за коронавирусом. За сутки скончались 14 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

По данным на утро среды, в российской столицевыявлено 235 363 случая заражения COVID-19, 172 939 человек вылечились от инфекции.

Хроника пандемии 22 июля >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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