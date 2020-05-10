Хроника пандемии: Россия по числу заражений обогнала Италию и Великобританию

В мире продолжается пандемия SARS-CoV-2. Коронавирус зафиксирован у 4,1 млн человек, скончались свыше 283 тысяч. Выздоровели почти 1,5 млн человек. DW следит за событиями 11 мая.
В мире растет число людей, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии общее число зараженных превысило 4,1 млн человек. Из них от последствий заболевания скончались свыше 283 тысяч, выздоровели почти 1,5 млн человек. DW следит за развитием событий 11 мая (время московское).
++12.00++
В Москве выросла смертность. В столице России в апреле было зарегистрировано 11 846 смертей, следует из данных портала правительства города. При этом год назад, в апреле 2019 года, это показатель был равен 10 005, указывает РИА "Новости", отмечая, что это означает рост на 15,5%.
++11.40++
Новая Зеландия продолжает смягчать карантинные меры. Так, 14 мая должны возобновить работу рестораны, кафе, кинотеатры и торговые центры. 18 мая снова откроются школы, а 21 мая - бары. В скором времени также жители снова смогут совершать поездки внутри страны, собираться группами до 10 человек и проводить мероприятия не более, чем со 100 участниками. Первое ослабление ограничений началось 29 апреля.
Россия по числу зараженных обогнала Великобританию и Италию
++10.45++
В России за сутки зарегистрировано 11 656 новых случаев заражения коронавирусом, общее число составило более 221 000 человек, общее число умерших превысило 2000 человек. Как сообщает оперативный штаб в Москве, всего в РФ зарегистрировано 221 344 случаев (+5,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Таким образом, Россия в понедельник по количеству случаев заражений обогнала Великобританию и Италию, в каждой из которых с начала пандемии зарегистрировано более 219 000 случаев.
++10.00++
В Украине начинается первый этап ослабления карантина. Общенациональные ограничительные меры, введенные в середине марта в связи с эпидемией, остаются в силе до 22 мая, но с 11 мая начинается их поэтапное ослабление. В правительстве объяснили это экономической необходимостью и потребностями бизнеса, поэтому смягчение мер коснется преимущественно заведений малого и среднего бизнеса.
++08.30++
Израиль с 11 мая ослабляет ограничительные меры для возвращающихся в страну жителей. Теперь вместо двух недель пребывания в так называемых "карантинных отелях" они могут в течение аналогичного периода времени находиться на домашнем карантине. Те, кто в силу разных причин не может самоизолироваться, по-прежнему обязан выдержать 2-недельную изоляцию в специальных отелях, пребывание в которых оплачивает государство. Для иностранцев продолжает действовать запрет на въезд.
++07.35++
Во многих европейских странах, включая наиболее пострадавшие Италию, Испанию, Францию и Бельгию, с понедельника, 11 мая, ослабляются ограничительные антиэпидемиологические меры. В ряде стран при соблюдении строгих мер безопасности разрешено открывать магазины, фитнес-клубы, рестораны и обслуживать посетителей на свежем воздухе. Ослаблены ограничения, связанные со встречами и прогулками нескольких людей.
++06.22++
Трое детей скончались в штате Нью-Йорк из-завоспалительного синдрома, который, предположительно, связан с коронавирусом, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.
В Германии около 146 000 человек считаются выздоровевшими
++06.00++
По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за сутки в Германии выявлены 357 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число инфицированных составило 169 575 человек. 145 600 из них уже выздоровели. RKI сообщает о 22 летальных случаях за 24 часа. Всего в Германии от COVID-19 умерли 7417 человек.
++05.15++
За стуки в административном центре китайской провинции Хубэй городе Ухане, который считается эпицентром распространения COVID-19, выявлены пять новых случаев атипичной пневмонии, сообщил провинциальный Комитет здравоохранения. Число зараженных в активной форме в Ухане по состоянию на утро понедельника составляет шесть человек, все госпитализированы. На 11 человек увеличилось за сутки также число выявленных бессимптомных носителей коронавируса.
В материковой части страны за истекшие сутки были зарегистрированы 17 новых случаев вызванных коронавирусом заболеваний и 12 бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР.
Американский фармацевтический концерн выпустит до миллиарда доз вакцин
++04.30++
Организаторы Каннского кинофестиваля отказались от идеи попытаться провести его как в физическом, так и в виртуальном виде в 2020 году. Фестиваль, по словам его представителя, выбрал стратегию "перераспределения" фильмов на другие киноконкурсы, которые пройдут осенью.
++04.00++
Американский фармацевтический гигант Johnson&Johnson выпустит до миллиарда доз вакцины от коронавируса к 2021 году. Об этом заявил глава компании Пол Стоффелс в эфире телеканала АВС. По его словам, производство вакцин компания планирует начать до конца текущего года.
++03.00++
В Соединенных Штатах от COVID-19 за сутки скончались 750 человек, общее число случаев с летальным исходом составило 80 787, сообщил сайт Worldometer.++02.00++
Вице-президент США Майк Пенс принял решение самоизолироваться после того, как в пятницу его пресс-секретарь Кэти Миллер заразилась коронавирусом SARS-CoV-2, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Речь идет о мере предосторожности, поскольку сам Пенс не болен: в воскресенье он прошел проверку на коронавирус: результаты анализов - отрицательные. Однако после публикации агентства представитель Пенса заявил, что вице-президент собирается в понедельник вернуться на работу в Белый дом.
В Германии второй день подряд растет активность заражений коронавирусом
+01.00++
В Германии второй день подряд растет активность заражений коронавирусом, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI) в своем ежедневном отчете. В пятницу так называемое базовое репродуктивное число Ro составляло 0,83. В субботу оно выросло до 1,10. Это означает, что 10 инфицированных сейчас заражают 11 человек. В воскресенье произошел рост репродуктивного числа до 1,13. Ученые считают, что говорить о спаде пандемии можно будет только тогда, когда число Ro стабильно будет держаться на уровне ниже 1,0.
++00.00++
В Великобритании за сутки от коронавируса умерли 269 человек. Это самый низкий показатель, начиная с 29 марта. Общее количество летальных исходов составило 31 855.
Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
Смотрите также: