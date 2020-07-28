Хроника пандемии: Россия может первой в мире получить сертифицированную вакцину

Мир продолжает борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 16,8 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого им легочного заболевания COVID-19 скончались свыше 663 тысяч человек, выздоровели более 10,4 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями среды, 29 июля (время московское).

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Евросоюз из-за слишком большого числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией исключил Алжир из списка третьих стран, из которых возможен неограниченный въезд на территорию ЕС. Об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на дипломатические круги. Остается разрешенным неограниченный въезд из Австралии, Канады, Марокко, Грузии, Японии, Новой Зеландии, Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая.

Россия первой в мире получит вакцину

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Россия, возможно, первой в мире получит сертифицированную вакцину от коронавируса. Ожидается, что препарат, разработанный Национальным исследовательским центром им. Н. Гамалеи, может получить государственную регистрацию 10 - 12 августа. В интервью CNN глава Российского фонда прямых инвестиций, финансировавшего разработку вакцины, сравнил это событие за запуском первого искусственного спутника Земли. "Американцы были удивлены, когда услышали сигналы спутника в космосе. То же самое будет и с вакциной. Россия получит ее первой", - заявил он.

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Согласно новому исследованию, пятая часть пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, помещенных весной в клиники в Германии, не справилась с болезнью. Особенно высока смертность (53 процента) среди пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ. Эти данные являются результатом совместного анализа, проведенного специалистами Научно-исследовательского института Федерального объединения касс больничного страхования АОК (Wido), немецкой междисциплинарной ассоциации интенсивной и неотложной медицины (Divi) и берлинского Технического университета. Были изучены данные 10 тысяч пациентов. По информации Divi, в настоящее время в палатах интенсивной терапии находятся еще 258 пациентов с диагнозом Covid-19, из них половина, по данным на 29 июля, подключены к аппаратам ИВЛ.

Власти Новой Зеландии хотят заставить туристов оплачивать карантин

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Власти Новой Зеландии намерены в будущем заставить туристов оплачивать расходы по обязательному двухнедельному карантину. Соответствующий закон готовится принять парламент страны. Расходы на карантин могут составить 3100 новозеландских долларов (около 1800 евро) на человека. Новой Зеландии в основном удалось справиться с пандемией коронавируса. Чтобы предотвратить дальнейшие вспышки инфекции, въезд в страну разрешен только гражданам Новой Зеландии, их семьям и владельцам специальных виз.

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Домашние животные способны переносить коронавирус, однако достаточно соблюдать меры гигиены, считает бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко. "В природе естественным резервуаром коронавируса являются мелкие грызуны, летучие мыши, змеи, домашние собаки и кошки тоже могут переносить в себе коронавирус", - заявил он на онлайн-конференции.

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В Армении число инфицированных коронавирусом увеличилось до 37 937 человек (суточный прирост 308). За время наблюдений 723 больных скончались, 27 824 выздоровели, сообщает министерство здравоохранения.

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В России за истекшие сутки выявили 5475 заражений новым вирусом, сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. За сутки в РФ выздоровели 8116 пациентов с COVID-19, скончались 169. Всего в стране зафиксировали 828 990 случаев коронавируса, 620 333 человека вылечились, умерли 13 673.

Карантин в Казахстане продлен на 2 недели

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился на 2 недели продлить карантин в республике, чтобы закрепить эффект от ограничительных мер. Количество новых ежесуточных заражений после введения повторного карантина 5 июля стабилизировалось на уровне около 1600 человек, а загруженность стационаров снизилась на 43 процента, заявил премьер-министр Аскар Мамин на совещании у главы государства. Казахстан уже вводил карантин с 16 марта по 11 мая.

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Количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 022 до 67 597, количество умерших от заболевания - на 21 человека до 1 650 по сравнению с предыдущими сутками, сообщило министерство здравоохранения в Киеве. Больше всего подтвержденных заражений - в Львовской области (9248), Киеве (7932) и Ровненской области (5837).

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МИД Северной Кореи призвал дипломатов не выезжать за пределы Пхеньяна в свете угрозы возникновения "смертельного и разрушительного бедствия" в приграничном городе Кэсоне, сообщает посольство России. Сотрудникам дипмиссии рекомендовано не проводить мероприятия с большим числом гостей, не посещать места массового скопления людей, а также носить маски в транспорте. Несколькими днями ранее власти КНДР заявили о возможном проникновении вируса в республику.

Великобритания рассчитывает получить не менее 250 млн доз вакцин

Станция метро "Стратфорд" в Лондоне

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Великобритания подписала контракт на приобретение 60 млн доз вакцины против коронавируса, разрабатываемой французской компанией Sanofi вместе с британской GlaxoSmithKline. Если продукт успешно пройдет клинические испытания, то вакцинация может состояться к лету 2021 года, отметило британское министерство по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии. Ранее Лондон подписал контракты еще с несколькими разработчиками потенциальных лекарственных препаратов и рассчитывает получить в общей сложности 250 млн доз вакцин.

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В Китае за минувшие сутки выявлено 101 новое заражение и ни одной смерти среди больных COVID-19, следует из данных Национальной комиссии здравоохранения КНР. В трех случаях инфицирования речь идет о приехавших из-за границы. С момента вспышки заболевания жертвами коронавируса в Китае стали 4634 человека, всего официально зарегистрированы 84 060 случаев коронавирусной инфекции.

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За истекшие сутки в Германии выявлено 684 новых случая инфицирования SARS-CoV-2. Об этом сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). Общее число зарегистрированных с начала эпидемии заболевших увеличилось до 206 926. От последствий болезни COVID-19, вызванной новым вирусом, с начала пандемии скончались 9128 пациентов, за истекшие сутки зафиксировано шесть летальных исходов.

Fitch ожидает восстановления экономики Японии к концу 2021 года

На улицах Токио

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Из-за пандемии коронавируса американское рейтинговое агентство Fitch понизило статус Японии со "стабильного" до "негативного". Что касается кредитоспособности страны, то ее уровень аналитики агентства оставили на уровне А. По данным Fitch, пандемия COVID-19 сильно ударила по японской экономике. На ситуацию повлияли как низкие потребительские расходы и инвестиции предприятий, так и резкий спад экспорта, обусловленным слабым спросом за рубежом, объяснили в агентстве. В Fitch ожидают, что экономика Японии восстановится после кризиса не ранее четвертого квартала 2021 года.

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В США лаборатории с трудом справляются с огромным спросом на тесты на коронавирус. Судя по сообщениям в соцсетях, многим пациентам приходятся ждать результатов таких тестов около недели или даже дольше. Это, в свою очередь, снижает точность данных о числе заражений в стране. С одной стороны, во время длительного ожидания растет вероятность заражения, произошедшего уже после прохождения теста. А с другой стороны, не выявленный носитель вируса, может за время ожидания результатов теста заразить еще несколько человек, указывает агентство dpa.

По данным Университета Джонса Хопкинса, сейчас в США проводят около 800 000 тестов на коронавирус в день.

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Латиноамериканцы в Калифорнии, по данным властей штата, страдают от пандемии коронавируса больше, нежели представители других групп населения. В количественном соотношении треть жителей Калифорнии являются выходцами из Латинской Америки, однако, если взглянуть на статистику заражений коронавирусом, видно, что среди заболевших таких пациентов более половины (56 процентов). Среди жертв заболевания COVID-19 их 46 процентов. Особенно сильно от пандемии страдает Кремниевая долина, где проживает много латиноамериканцев, сообщает агентство Reuters.

Власти Гонконга опасаются вспышки коронавируса

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Опасаясь вспышки коронавируса, власти Гонконга ужесточают превентивные меры. Начиная со среды, 29 июля, в городе больше нельзя будет собираться группами численностью более 2 человек и посещать рестораны, в которых невозможно соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, жители автономии должны будут носить маски во всех общественных местах, даже на свежем воздухе.

По словам главы правительства Гонконга Кэрри Лам, город находится на пороге крупной вспышки COVID-19, которая может парализовать его систему здравоохранения и стоить жизни многим людям, в первую очередь пожилым.

27 июля в Гонконге был зафиксирован пик новых заражений за трехнедельный период. С конца января в Гонконге коронавирус был выявлен у 2880 человек, 23 из них умерли от последствий вызываемого вирусом заболевания COVID-19.

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В США число жертв вызываемого коронавирусом легочного заболевания COVID-19 за прошедшие сутки достигло почти 1600 человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса в ночь на 29 июля. По данным ученых, это самый высокий суточный прирост смертности в стране за последние два с половиной месяца. Между тем число заразившихся коронавирусом с начала пандемии достигло в Соединенных Штатах 4 347 717 человек. По этому показателю страна по-прежнему занимает первое место в мире. 149 209 пациентов c COVID-19 в США скончались.

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Во время пандемии коронавируса доходы платформы для онлайн-торговли Ebay существенно выросли, сообщает агентство dpa. Во втором квартале 2020 года оборот компании по сравнению с прошлым годом вырос на 18 процентов и достиг 2,9 млрд долларов. Об этом сообщили представители компании 28 июля после закрытия торгов на американской бирже. Общий объем продаж компании при этом вырос на 26 процентов и достиг 27,1 млрд долларов.

По словам главы Ebay Джейми Ианноне, с начала апреля по конец июня на платформе зарегистрировались 8 млн новых клиентов. Чистый доход компании составил 740 млн долларов, что на 85 процентов больше, чем в прошлом году.

Подростки проводят у компьютера значительно больше времени, чем до начала пандемии

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Уполномоченная правительства Германии по наркополитике Даниэла Людвиг (Daniela Ludwig) обеспокоена тем, что во время кризиса, вызванного коронавирусом, дети и подростки стали больше времени проводить за компьютером. По ее данным, сейчас они тратят на чаты и компьютерные игры на 75 процентов больше времени, чем до начала пандемии.

Ее данные базируются на исследовании кассы обязательного медицинского страхования DAK на тему медиазависимости. Для этого исследования специалисты Немецкого центра изучения проблем зависимости в детском и подростковом возрасте гамбургской университетской клиники в Эппендорфе (UKE) опросили 1200 семей, в которых есть дети в возрасте от 10 до 17 лет.

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Из-за пандемии коронавируса компания Visa понесла в втором квартале 2020 года существенные убытки. После окончания торгов на бирже в США 28 июля представители Visa сообщили, что по состоянию на конец июня их чистый доход по сравнению с прошлым годом упал на 23 процента и составил 2,4 млрд долларов. В то же время оборот компании упал на 17 процентов до 4,8 млрд долларов.

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У 65 мигрантов из числа тех, которые 27 июня были спасены в Средиземном море и доставлены на Мальту, был выявлен коронавирус. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны. Эти мигранты были частью группы из 94 человек, которых доставили на сушу мальтийские военные после того, как в их лодке была обнаружена течь. К вечеру 28 июня еще не были получены результаты всех протестированных мигрантов.

Ранее коронавирус был выявлен также у группы мигрантов, прибывших в Италию из Северной Африки.

Хроника пандемии 28 июля >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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Смотреть видео 01:45 Поделиться В Германии боятся второй волны пандемии после отпусков Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3g4p9 Спустя шесть месяцев после начала пандемии в Германии опасаются второй волны