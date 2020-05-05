Хроника пандемии: жертвами COVID-19 в Африке могут стать до 190 тысяч человек

В мире продолжается пандемия SARS-CoV-2. Коронавирус зафиксирован более чем у 3,8 млн человек, скончались свыше 263 тысяч. Выздоровели более 1,2 млн человек. DW следит за событиями 7 мая.
В мире растет число людей, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии общее число зараженных превышает 3 млн 800 тысяч человек. Из них от последствий заболевания скончались свыше 265 тысяч, выздоровели более 1,3 млн человек. DW следит за развитием событий 7 мая (время московское).
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Школы в Норвегии смогут возобновить работу в полном объеме с понедельника, 11 мая, сообщила в четверг премьер-министр скандинавской страны Эрна Солберг. Кроме того, с 1 июня должны открыться бары, а после 15 июня можно будет проводить культурные и спортивные мероприятия численностью участников до 200 человек.
"Наша цель - к 15 июня открыть большинство мест, которые были закрыты. Но есть одно важное условие. Мы сможем снять ограничительные меры, только если будем удерживать под контролем ситуацию", - отметила глава норвежского правительства.
Карантинные меры были введены в Норвегии в середине марта. За время пандемии в этой стран отмечено 8000 случаев заражения, более 200 человек умерли.
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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и папа римский Франциск высказались за оказание помощи бедным странам в борьбе с пандемией коронавируса, сообщил официальный представитель правительства ФРГ. Во время телефонной беседы в четверг стороны обменялись мнениями о глобальной гуманитарной и политической ситуации в свете пандемии и отметили важное значение сотрудничества и солидарности в Европе и в мире. Ангела Меркель пригласила понтифика приехать с визитом визит в Германию, когда это вновь станет возможным.
Жертвами COVID-19 в Африке могут стать до 190 тысяч человек
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Всемирная организация здравоохранения опасается, что жертвами коронавирусной инфекции в Африке могут стать от 83 до 190 тысяч человек. Как отметила в четверг в Браззавиле директор регионального бюро ВОЗ для стран Африки Матшидисо Моэти, COVID-19, скорее всего, не получит на этом континенте столь широкого распространения, как в других регионах планеты, однако он будет еще несколько лет сохраняться в отдельных очагах эпидемии. Согласно прогнозам ВОЗ, в первый год коронавирусом могут заразиться до 44 миллионов африканцев. Во многих станах континента системы здравоохранения не смогут справиться с большим количеством инфицированных. В 47 государствах Африки, обследованных экспертами всемирной организации, есть всего по 9 коек интенсивной терапии на один миллион жителей.
В Украине продлевают и ослабляют карантин
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Кабинет министров Украины опубликовал постановление о смягчении карантина с 11 мая и его продлении до 22 мая. Согласно документу, с 11 мая будет разрешена работа заведений общественного питания на летних площадках под открытым небом при условии обеспечении дистанции не менее полутора метров между столиками и размещения не более двух клиентов за одним столом без учета детей до 14 лет, отмечает "Интерфакс"
Как указано в документе, смягчение карантинных ограничений касается посещения детских и спортивных площадок. Помимо этого, ограничения снимаются с работы стоматологических клиник, музеев, в том числе под открытым небом, а также историко-культурных заповедников. Разрешается также работа предприятий и учреждений, которые обеспечивают научно-тренировочный процесс спортсменов национальных сборных.
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На границах Франции с соседними странами ЕС и Великобританией по крайней мере до 15 июня будут действовать ограничения, введенные 17 марта в связи с пандемией. Для граждан стран, не входящих в ЕС, граница останется закрытой на неопределенный срок до последующего распоряжения, сообщил в четверг в Париже представитель правительства. Въезжающие во Францию из стран ЕС и Великобритании должны заполнять на границе формуляр с указанием цели и причины поездки.
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Немецкий авиаконцернLufthansa, сильно пострадавший от экономических последствий пандемии коронавируса, сообщил о переговорах с федеральным правительством Германии о пакете помощи в размере 9 млрд евро. Взамен государство желает получить 25 процентов плюс одну акцию и место в наблюдательном совете, сообщила Lufthansa во Франкфурте-на-Майне.
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Неиспользуемый завод немецкого автомобильного концерна Volkswagen в городе Порт-Элизабет в Южно-Африканской Республике (ЮАР) переобустраивают под больницу для заразившихся коронавирусом. Она будет рассчитана на 4000 пациентов и оснащена 800 аппаратами для искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщаетминистерство ФРГ по вопросам экономического сотрудничества и развития. Ведомство выделяет на этот проект, а также на поддержку других больниц в ЮАР в общей сложности 5,2 млн евро. ЮАР - одна из стран Африки, которые сильнее всего пострадали в ходе пандемии. Здесь насчитывается около 7800 зараженных коронавирусом.
В Москве ограничения продлеваются до конца мая
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В Греции 18 мая откроются для посещения Афинский Акрополь и другие археологические памятники. На 15 июня запланировано открытие музеев. При этом должены будет соблюдаться ряд требований, в том числе ограничение на число посетителей и дистанция между ними.
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Ограничительные меры, введенные в Москве в связи с ситуацией с коронавирусом и устанавливающие запрет на работу большинства организаций, а также учреждений культуры, парков и каршеринга, продлены до 31 мая включительно в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина. В соответствии с документом, работу продолжат предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для функционирования города, а также медицинские организации, органы власти, правоохранительные органы, банки, страховые компании, общественный транспорт, предприятия связи и СМИ. Кроме того, согласно пункту 5 указа, возобновят работу промышленные предприятия и стройки.
"Временные ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей, а также режим самоизоляции граждан будут продлены до 31 мая 2020 г", - написал Собянин в своем блоге. Открывать рестораны, театры, спортивные сооружения "пока все-таки рано", отметил он.
В США пандемия оставила без работы более 33 млн человек
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В США из-за пандемии растет армия безработных. Как сообщило 7 мая министерство труда в Вашингтоне, на прошедшей неделе биржи труда во всей стране зарегистрировали 3,2 млн новых безработных. Таким образом, с середины марта работу в США потеряли более 33 миллионов человек.
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В Беларуси за истекшие сутки выявлено 913 случаев заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных составило 20 168 человек. От последствий инфекции по состоянию на 7 мая, умерли 116 человек (плюс 4 за сутки), сообщило министерство здравоохранения республики.
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В Италии с 18 мая разрешено снова проводить публичные богослужения. При этом должен будет соблюдаться ряд правил, в том числе ограничения на количество участников и дистанция между ними в 1 метр.
В Москве 12 мая введут обязательное ношение масок в транспорте
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В Москве с 12 мая вводится обязательное ношение защитных масок и перчаток в общественном транспорте, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью "Россия 24". В тот же день возобновят работу промышленные предприятия города и стройки. Начальник главного контрольного управления столицы Евгений Дачников заявил агентству "Интерфакс", что, согласно Кодексу административных правонарушений РФ, штраф за нахождение без маски в транспорте составит 5 тысяч рублей.
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Доля инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в Москве составляет примерно 2-2,5% населения, или около 300 тысяч человек, заявил мэр города Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24". Он подчеркнул, что речь идет именно о "реально больных", а не о выявленных случаях заражения, учитываемых в официальной статистике. По данным российского оперативного штаба, в Москве выявлено 92 676 случаев заражения коронавирусом (плюс 6703 за сутки).
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До полумиллиарда евро теряют ежемесячно аэропорты Германии, которые из-за последствий распространения коронавируса лишились 95 процентов дохода. Это сообщил президент Объединения немецких гражданских аэропортов (ADV) Штефан Шульте (Stefan Schulte). Он призвал власти страны "возместить предварительные расходы" компаний-операторов по поддержанию аэропортов в готовности к работе: по данным ADV, это 170 млн евро ежемесячно.
В России - более 11 тысячи новых случаев заражения
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В России за минувшие сутки выявлено более 11 тысяч (11 231) новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. От последствий вызываемой ею пневмонии COVID-19 умерло 88 человек (всего с начала пандемии в России скончались 1625 пациентов). По данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, всего в стране излечились 23 803 человека, что почти на две с половиной тысячи (2476) больше, чем днем ранее.
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Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) утвердил предоставление 189,5 млн долларов для содействия Таджикистану в борьбе с пандемией COVID-19. Об этом сообщается на сайте организации. Кризис, вызванный распространением коронавирусной инфекции, как ожидается, будет иметь значительные экономические и социальные последствия для Таджикистана. Эксперты фонда прогнозируют, что экономика страны в 2020 году сократится на 2 процента, а общий дефицит бюджета вырастет до 7,7 процента ВВП.
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ООН уточнила сумму, необходимую для защиты населения беднейших стран мира, которые особо пострадали в условиях пандемии коронавирусной инфекции, от голода. На эти цели необходимо выделить 6,7 млрд долларов (6,2 млрд евро), заявил агентству dpa координатор чрезвычайной помощи ООН Марк Лоукок. По его словам, в поддержке нуждаются 63 государства. Для защиты всех нуждающихся от последствий кризиса необходимо 90 млрд долларов.
Россия может лишиться до 2 процентов ВВП в годовом исчислении
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Герцогиня Кембриджская Кейт запустила проект Hold Still, в рамках которого британцы смогут представить фотографии своей жизни во время растянувшегося на шесть недель локдауна, а также снимки героев пандемии. Инициативу курирует Национальная портретная галерея в Лондоне.
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Германский Институт имени Роберта Коха (Robert Koch-Institut, RKI), специализирующийся на изучении инфекционных заболеваний, представил обновленные данные по числу инфицированных в ФРГ. Эта цифра достигла 166 091 человек, за сутки прирост составил 1284. Скончались за весь период наблюдения 7119 человек (плюс 123).
++04.30++
Из-за одного полного нерабочего месяца Россия может лишиться 1,5-2 процента ВВП в годовом исчислении. Если же говорить о квартальном выражении, то потери составят от 4,5 до 6 процента ВВП. Об этом говорится в докладе Центробанка о кредитно-денежной политике. Выдержки из него приводит агентство РБК.
Пандемия затруднила незаконный оборот наркотиков
++04.15++
В Израиле 7 мая возобновляют работу торговые центры, рынки и тренажерные залы. Они были закрыты с середины марта для предотвращения распространения SARS-CoV-2. Правительство страны в начале недели приняло решение о поэтапном смягчении карантинных мер. С 3 мая вновь начали принимать гостей небольшие коттеджи, а также отели, у которых есть номера с отдельным входом на первом этаже.
++04.00++
На фоне противостояния с Вашингтоном вокруг ситуации с коронавирусом КНР может предпринять шаги, чтобы диверсифицировать 3 триллиона долларов своих валютных резервов, около трети из которых хранится в казначейских облигациях США, передала The South China Morning Post. Между тем в материковом Китае за сутки были зарегистрированы лишь два ввозных случая инфицирования вирусом нового типа и шесть бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР.
++03.45++
ООН констатирует, что пандемия затруднила незаконный оборот наркотиков по всему миру. Возникший на рынках дефицит может иметь серьезные последствия, поскольку способен подтолкнуть к использованию опасных синтетических наркотических средств. Об этом говорится в отчете Управления ООН по наркотикам и преступности. Так, нехватка героина, в частности, ощущается в Европе, Северной Америке и Юго-Западной Азии. В прошлом подобная нехватка, в частности, приводила к увеличению случаев совместного использования игл и - как следствие - к росту распространения гепатита и ВИЧ-инфекции.
Настоятель подворья Оптиной пустыни госпитализирован с пневмонией
++03.30++
Британский уличный художник, работающий под псевдонимом Бэнкси, создал новую картину под названием Game Changer. Она посвящена медикам, меняющим расклад в ситуации с коронавирусом, и выставлена в коридоре больницы общего профиля Саутгемптона (графство Хэмпшир). Художник изобразил мальчика, играющего с фигурками медсестры-супергероя, а также Бэтмена и Человека-паука, лежащими в корзине для бумаг.
++03.15++
Настоятель подворья Оптиной пустыни в Москве архимандрит Мелхиседек (Артюхин) госпитализирован с двухсторонней пневмонией. Об этом он сообщил в Facebook. По его словам, 6 мая также скончался один из священнослужителей подворья - иеромонах Онисим (Мальцев). При этом сам Мелхиседек не уточнил, подтверждена ли у него коронавирусная инфекция.
++03.00++
С начала пандемии бундесвер более чем в 200 случаях оказывал межведомственную помощь в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. Об этом сообщила газета Rheinische Post со ссылкой на внутренние документы федерального правительства. При этом в 82 случаях оказание поддержки уже завершено, в 121 - все еще имеет место, а в 33 находится на этапе подготовки. Речь идет, в частности, о таких задачах, как транспортировка масок, охрана доступа в больницы или помощь при производстве дезинфицирующих средств. С учетом исторического прошлого в Германии установлены весьма высокие правовые барьеры, сильно ограничивающие возможности властей задействовать армию для решения проблем, не относящихся непосредственно к сфере обороны. В то же время 35-я статья Основного закона ФРГ позволяет - "в случае природной катастрофы или особенно тяжелого несчастного случая" - прибегать к услугам бундесвера в рамках межведомственных операций.
Вашингтон отверг критику Берлина из-за отказа платить взносы в ВОЗ
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США отвергли критику Германии, касающуюся решения Вашингтона прекратить платить взносы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). "Нашим высшим приоритетом является защита жизни, а не эффектные публичные жесты и мелочная политика", - говорится в письме госсекретаря США Майкла Помпео главе МИД Германии Хайко Масу (Heiko Maas), копию которого получила газета Süddeutsche Zeitung. Ранее президент США Дональд Трамп назвал ВОЗ "PR-агентством Китая", который он в свою очередь обвинил в том, что тот не проинформировал своевременно мир о появлении нового коронавируса.
++02.00++
Правительство РФ 7 мая рассмотрит проект постановления о выделении авиакомпаниям 23,4 млрд рублей в качестве поддержки в условиях пандемии. Как следует из подготовленного Минтрансом документа, бюджетные ассигнования будут выделены Росавиации и в дальнейшем распределены между воздушными перевозчиками.
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Некоторые участники Всемирных военных игр, которые с 18 по 27 октября 2019 года прошли в китайском Ухане, ощутили после соревнований ухудшение самочувствия, пишет французская газета Le Figaro. В соревнованиях принимали участие около 10 тысяч человек со всего мира. В их числе - французская пятиборка Элоди Клувель. По ее словам, сразу после соревнований она заболела.
В Сербии отменено введенное из-за коронавируса чрезвычайное положение
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МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу российского "Первого канала". Об этом 6 мая сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Анатолий Глаз. По данным издания Naviny.by, поводом послужил репортаж о ситуации с коронавирусом в стране. Журналисты посетили районный центр Столбцы под Минском, где, по версии СМИ, могло иметь место "резкое ухудшение" эпидемиологической обстановки, и поговорили с местными жителями.
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Парламент Сербии - Народная скупщина - большинством голосов 6 мая отменил чрезвычайное положение, введенное 15 марта в связи с пандемией коронавируса. По словам председателя сербского парламента Майи Гойкович, это решение поддержали 155 депутатов. При этом один парламентарий воздержался, а один не принимал участия в голосовании. В Сербии также отказываются от режима комендантского часа. При этом премьер-министр Ана Брнабич заявила, что действие других ограничительных мер пока будет продолжено.
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У пресс-секретаря президента Бразилии Жаира Болсонару выявлен коронавирус. Как передали в канцелярии президента, результат тестирования Отавио Рего Барроса оказался положительным. Представитель главы государства изолирован в домашних условиях, у него нет явных симптомов. Всего в Бразилии, по данным Минздрава, зафиксировано свыше 114 тыс. случаев инфицирования, умер 7921 человек.
Выборы президента Польши не состоятся в срок
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В Берлине во время несанкционированной демонстрации против введенных из-за пандемии ограничений совершено нападение на съемочную группу Первого немецкого телеканала - ARD. По данным полиции, 46-летний нападавший попытался скрыться с места происшествия, однако был оперативно задержан правоохранителями. В акции протеста приняло участие до 400 человек, для поддержания правопорядка были задействованы около 260 полицейских.
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В России подписан указ о предоставлении дополнительных страховых гарантий медработникам, борющимся с коронавирусом. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В случае смерти медицинского сотрудника единовременная выплата составит 2,7 миллиона рублей. Дополнительные страховые гарантии будут предоставлены врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, а также водителям скорой помощи.
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Выборы президента Польши, запланированные на 10 мая, не состоятся в намеченный срок из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил председатель правящей консервативной партии "Закон и справедливость" (ЗиС) Ярослав Качиньский. В свою очередь Ярослав Говин, лидер "Объединенных правых", входящих в правящую коалицию, назвал достигнутые договоренности "решением, которое гарантирует полякам возможность участвовать в демократических выборах". Новая дата пока не объявлена. Ранее Сенат Польши (верхняя палата парламента) отклонил законопроект ЗиС, предлагавшей провести голосование исключительно по почте. По данным международной группы волонтеров Worldometer, в стране с начала пандемии инфицированы 14 740 человек, умерли 733.
Хроника событий 6 мая >>>
Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
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