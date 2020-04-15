Хроника пандемии: Германия до 15 мая ограничивает выдачу виз в России

В мире растет число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, случаи заражения новым вирусом выявлены в 210 странах и территориях. Инфицированы свыше 2 млн человек, от последствий заражения умерли свыше 134 тысяч человек. Больше всего жертв - в США. Они же занимают первое место в мире по быстроте распространения коронавируса. DW следит за развитием событий 16 апреля (время московское).

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Границы Польши останутся закрытыми как минимум до 3 мая, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

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Великобритания продлила ограничительные меры минимум на 3 недели. "Мы зашли слишком далеко, потеряли слишком много близких и пожертвовали слишком многим, чтобы теперь отступать", - заявил министр иностранных дел Доминик Рааб.

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Германия до 15 мая ограничивает оформление виз в своем посольстве и консульствах в России. Прием заявлений возможен лишь в исключительных случаях, заявило посольство ФРГ в Москве.

В разгар коронавируса в Беларуси проведут общереспубликанский субботник

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Несмотря на то, что ВОЗ рекомендовала властям Беларуси запретить массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса, правительство этой страны приняло постановление о проведении 25 апреля очередного общереспубликанского субботника. По оценке Минздрава Беларуси, пик заболеваемости в республике придется на конец апреля - начало мая. По состоянию на 16 апреля, в Беларуси зарегистрировано 4204 человека с наличием коронавирусной инфекции. 65 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. Умерли 40 пациентов.

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Международный союз конькобежцев решил не проводить ряд чемпионатов мира из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба ISU. Так, отменяются: чемпионат мира по шорт-реку, который планировался с 13 по 15 марта в Сеуле; чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был состояться с 16 по 22 марта в Монреале; чемпионат мира по синхронному фигурному катанию, который должен был пройти с 3 по 5 апреля в Лейк-Плэсиде. "Что касается планирования сезона-2020/21, учитывая неопределенность, вызванную пандемией, и ее влияние на проведение международных соревнований, то Совет ISU для обсуждения соберется 28 апреля в формате онлайн", - говорится в сообщении. На совещании планируется обсудить несколько сценариев проведения сезона-2020/21.

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Более 30 тысяч человек умерло в США от последствий заражения коронавирусом. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе, число жертв пандемии в США в четверг составило 30 990 человек. По этому показателю Соединенные Штаты являются наиболее сильно пострадавшей страной мира, вслед за ними следует Италия с 21 645, Испания с 19 130 и Франция с 17 167 смертельными случаями. По официальным данным на четверг в США выявлено около 640 тысяч человек с коронавирусной инфекцией.

Парад 9 мая в Москве переносится из-за коронавируса

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Президент России Владимир Путин распорядился перенести парад 9 мая в Москве в свете распространения коронавируса SARS-CoV-2. Он не назвал новой даты, однако подчеркнул, что все запланированные мероприятия, приуроченные к 9 мая, состоятся в 2020 году.

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Внеочередные выборы в Рижскую думу снова перенесены, теперь на 29 августа. Такое решение в четверг принял Сейм Латвии. Латвийский парламент в феврале распустил Рижскую думу. Первоначально внеочередные выборы были назначены на 25 апреля, однако их перенесли на 6 июня из-за пандемии коронавируса. В Латвии до 12 мая действует чрезвычайная ситуация, предусматривающая ряд ограничительных мер и запретов. По данным властей, в стране зафиксировано 675 случаев заражения коронавирусом, пять человек умерло.

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В Великобритании за последние сутки 861 человек скончался от COVID-19, почти на 100 больше, чем днем ранее, сообщило министерство здравоохранения. Всего от последствий заражения коронавирусом в стране умерло 13 729 человек. Общее число инфицированных в четверг превысило 100 тысяч.

Китай отверг утверждения о лабораторном происхождении коронавируса

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Власти Китая отвергли утверждения о якобы лабораторном происхождении коронавируса SARS-CoV-2. Подобных доказательств не существует, заявил в четверг представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Кроме того, "многие признанные в области медицины эксперты подтвердили", что утверждение об утечке вируса из лаборатории "не имеет научных оснований", подчеркнул Лицзянь. Американский телеканал Fox News ранее сообщил, что первым человеком, заразившимся новым вирусом от летучей мыши, стал сотрудник лаборатории иститута вирусологии в китайском городе Ухань.

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В Швейцарии в конце апреля начнется поэтапная отмена ограничительных мер, введенных в связи пандемией коронавируса. Об этом в четверг объявила федеральный президент Симонетта Соммаруга. По ее словам, с 27 апреля откроются парикмахерские, а также строительные и садовые гипермаркеты. При этом они обязаны и дальше соблюдать правила гигиены и защиты сотрудников и покупателей. С 11 мая, если ситуация с распространением коронавируса в стране не ухудшится, возобновятся занятия в большинстве школ. Третий этап, по словам президента, начнется 8 июня, когда планируется возобновить занятия в вузах, а также открыть музеи, библиотеки, зоопарки и ботанические сады. Планируется также частично снять ограничения на массовые собрания. С начала эпидемии в Швейцарии выявлено 26 500 случаев коронавирусной инфекции, более тысячи человек умерло.

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В США резко вырос уровень безработицы в связи с ограничительными мерами, введенными властями для борьбы с распространением коронавируса. В течение последнего месяца работу потеряли около 22 миллионов американцев, сообщило в четверг министерство труда США. До начала кризиса пособия по безработице получали 1,7 миллиона человек.

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Компании из Германии, присутствующиена российском рынке, терпят крупные убытки из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 в России. Такие данные представлены в опросе, проведенном Германо-российской внешнеторговой палатой (AHK) среди 149 фирм. Если экстраполировать результаты опроса на более чем 4200 немецких фирм в РФ, можно говорить об убытках в сотни миллионов евро, заявил председатель правления AHK Маттиас Шепп (Matthias Schepp).

Российские университеты готовятся к приему абитуриентов, несмотря на коронавирус

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Все университеты в России готовятся к приему абитуриентов, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса. Об этом в четверг заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в интервью телеканалу "Россия-24". По его словам, решение о том, чтобы несмотря ни на что, провести прием новых студентов, лежит не только в экономической, но и в социальной плоскости, и многие вузы не могут от него отказаться. В некоторых регионах, привел пример министр, вообще по одному вузу, и они остаются точкой притяжения для молодежи. "В целом система высшего образования сегодня готовится к приему студентов", - сказал Фальков.

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Немецкий почтовый концерн Deutsche Post столкнулся с резким ростом числа посылок в Германии. Это связано с тем, что практически все непродовольственные магазины закрыты из-за пандемии коронавируса, и немцы стали более активно заказывать товары в интернете. Компания DHL, дочернее предприятие Deutsche Post, в настоящее время доставляет около 8 миллионов посылок ежедневно, сообщил в четверг ее официальный представитель. По его словам, такой объем почтовых отправлений обычно наблюдается в предрождественский период. Среднегодовой показатель составляет 5,2 миллиона посылок ежедневно.

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ распространил действие режима ЧС на всю страну. Режим останется в силе до 6 мая.

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Немецкая авиакомпания Lufthansa в связи пандемией коронавируса продлила действие своего временного расписания и еще более сократила число рейсов. Временное расписание будет действовать до 17 мая, сообщило руководство компании в четверг. После упразднения трех рейсов из Франкфурта в Монреаль Lufthansa выполняет теперь всего 15 межконтинентальных рейсов в неделю: по три в Чикаго, Ньюарк, Сан-Паулу, Бангкок и Токио. Кроме того, компания ежедневно выполняет из Франкфурта 36 рейсов в другие страны Европы.

ВОЗ призывает соблюдать рекомендации властей в православную Пасху

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Всемирная организация здравоохранения призывает граждан стран, в которых будут отмечать православную Пасху, следовать рекомендациям властей по борьбе с коронавирусом. Об этом в четверг в Берлине заявил заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге. В ходе онлайн брифинга он поблагодарил всех, кто соблюдал эти меры во время Пасхи, которую 12 апреля отметили католики и протестанты. Православные христиане отпразднуют Пасху 19 апреля.

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По состоянию на утро 16 апреля число умерших от последствий заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 40 человек (+4 за сутки), сообщило министерство здравоохранения. Всего выявлено 4 204 человека с коронавирусной инфекцией (+476 за сутки). В больницах 65 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.

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В Бельгии за сутки зарегистрировано 417 новых летальных исходов среди больных, зараженных коронавирусом, сообщил в четверг в Брюсселе Минздрав страны. С начала эпидемии в Бельгии умерли 4857 человек. Число занятых инфицированными больничных коек, по данным на четверг, составило 5309. В отделениях интенсивной терапии находятся 1182 пациента. В целом в стране подтверждены 34 809 случаев заражения. Накануне правительство Бельгии продлило режим изоляции населения до 3 мая.

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Власти Австрии намерены протестировать на коронавирус всех живущих в домах престарелых в стране. Об этом в четверг заявил министр здравоохранения Рудольф Аншобер. Эта мера затронет 130 тысяч человек в более чем 900 учреждениях. Кроме того, власти также планируют усиленно проверять на вирус сотрудников магазинов. До настоящего времени в Австрии сделано около 157 тысяч тестов, что, по словам министра, в пересчете на население страны меньше, чем в Германии, но значительно больше, чем в Италии, Испании, Франции и Швеции. По данным министерства здравоохранения, число новых случаев заражения в стране резко снизилось и составило 162 за последние сутки. С начала эпидемии в Австрии инфицировано 14 370 человек, 384 человека умерли.

Фонд Билла Гейтса выделит 150 млн долларов на борьбу с коронавирусом

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Благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс пожертвует 150 млн долларов на борьбу с коронавирусом, заявил в среду в Сиэтле управляющий фондом Марк Сузман. По его словам, основная часть средств пойдет на терапию и создание вакцины от коронавируса, а также на то, чтобы она была доступна во всем мире. Часть средств планируется также направить на помощь в борьбе с вирусом в беднейших странах Южной Азии и Африки, не имеющих для этого материалов, оборудования и инфраструктуры. В феврале фонд Гейтса уже выделил 100 млн долларов на борьбу с коронавирусом.

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Стратегия восстановления экономики Евросоюза должна способствовать ее трансформации, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель в Европарламенте в Брюсселе. "Нужно извлечь уроки из этого кризиса и понять, каким образом сделать так, чтобы завтра было больше эффективности и сотрудничества", - сказал Мишель, открывая дебаты, посвященные предложенным Еврокомиссией мерам по восстановлению ЕС после кризиса COVID-19.

Накануне на пресс-конференции глава Евросовета озвучил четыре направления работы: восстановление внутреннего рынка, масштабная инвестиционная стратегия, внешняя ответственность ЕС в контексте кризиса, укрепление устойчивости ЕС и улучшение управления. Он особенно выделил важность более активного развития в послекризисный период экономики замкнутого цикла. По его словам, в сочетании с цифровизацией общества и на фоне борьбы против климатических изменений это даст больше возможностей укрепления "стратегической независимости" ЕС.

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Президент России Владимир Путин поручил правительству страны до 15 мая принять решения, направленные на упрощение и сокращение сроков доклинических, клинических исследований и государственной регистрации лекарств для профилактики коронавируса. Как отмечается в поручении, правительство также должно обеспечить "осуществление мониторинга эффективности и безопасности вакцин".

В России около 3,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

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В России за сутки зафиксировано 3448 новых случаев заражения коронавирусом, прирост составил 14 процентов, сообщил в четверг утром оперативный штаб по борьбе с вирусом. Всего инфицированы 27 938 человек в 84 регионах страны. При этом в Москве 1370 новых случаев, общее число зафиксированных пациентов с Covid-19 в столице выросло до 16 146. В Московской области 467 новых заболевших, в Санкт-Петербурге - 154. За прошедшие сутки в РФ умерли 34 пациента с COVID-19. Общее число скончавшихся с начала эпидемии в России достигло 232 человек.

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Немецкий химический и фармацевтический концерн Bayer сообщил, что в случае изобретения вакцины против коронавируса и ее допуска на рынок готов помочь в производстве такого препарата. Предприятие располагает мощностями, которые можно было бы переориентировать на выпуск подобной вакцины, заявил глава концерна Вернер Бауман (Werner Baumann). По его мнению, вакцина против коронавируса может быть допущена к производству в начале либо в середине 2021 года.

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В Германии, по данным Института имени Роберта Коха на утро 16 апреля, зарегистрированы 130 450 случаев инфицирования коронавирусом Sars-CoV-2 (прирост за сутки 2866). Скончались 315 человек, общее число летальных исходов составило 3569. Выздоровели около 77 тысяч человек.



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В США за 24 часа от COVID-19 скончались 2569 человек. Общее число летальных случаев составилор 28 364. Накануне Дональд Трамп высказал предположение, что пик заболевания уже преодолен.

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Немецкий автоконцерн Volkswagen уже в конце апреля возобновит прерванное пандемией производство в Германии, России, США и ряде других стран.

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Оборудование отделения интенсивной терапии

Дональд Трамп заявил о готовности, в случае необходимости направить России аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

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В Москве число умерших от COVID-19 увеличилось со 106 до 113. Всего в России коронавирусом заразились больше 24 000 человек, скончались 198.

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После заседания Национального совета безопасности Бельгии федеральное правительство страны подтвердило решение о продлении режима жестких антиэпидемиологических мер до 3 мая. Объявлено также о некотором смягчении Откроются также магазины стройматериалов и строительных инструментов.

Хроника событий 15 апреля>>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Вирусы на дверных ручках Известные науке коронавирусы выживают на поверхностях типа дверных ручек от 4 до 5 дней, оставаясь заразными. Как и прочие инфекции, распространяющиеся воздушно-капельным путем, SARS-CoV-2 может передаваться через руки и поверхности, до которых часто дотрагиваются. По крайней мере, эксперты полагают, что эти особенности уже изученных коронавирусов свойственны и новому типу инфекции.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Столовые приборы Чтобы не заразиться коронавирусом в кафе или столовой, нужно соблюдать меры предосторожности. В теории вирус может попасть на столовые приборы, если инфицированный человек на них чихнет или закашляется. Тем не менее, по данным немецкого Федерального ведомства по оценке рисков (BfR), случаев передачи вируса SARS-CoV-2 через столовые приборы до сих пор не зафиксировано.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Товары из Китая Может ли ребенок заразиться коронавирусом через китайские игрушки? По данным BfR, до сих пор случаев заражения через товары "made in China" не было. Согласно первым исследованиям, на картонной поверхности коронавирус остается заразным в течение 24 часов. На поверхностях из пластика и нержавеющей стали - три дня.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Посылки из-за границы На сухих поверхностях передающиеся человеку коронавирусы долго не выживают. Поскольку жизнеспособность вируса вне человеческого организма зависит от многих факторов, в том числе температуры и влажности воздуха, ведомство BfR называет заражение SARS-CoV-2 через почтовые отправления маловероятным. Правда, с оговоркой: точных данных на этот счет пока нет.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Домашние животные Могу ли я заразиться коронавирусом от своей собаки? А собака от меня? Риск того, что домашний питомец будет инфицирован SARS-CoV-2, эксперты считают очень невысоким, но и не исключают его. При этом животные не проявляют симптомов болезни. Однако, если они заражены коронавирусом, то могут распространять его через дыхание или экскременты.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Овощи с рынка Заражение коронавирусом SARS-CoV-2 через продукты питания маловероятно, подобных случаев пока зарегистрировано не было. Тем не менее, перед готовкой нужно тщательно вымыть руки - независимо от эпидемии коронавируса. Поскольку вирусы плохо переносят высокие температуры, подогрев пищи может еще больше снизить риск заражения.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Замороженные продукты Известные медицине коронавирусы типов SARS- и MERS- не любят высоких температур, однако довольно устойчивы к низким. При температуре -20 градусов по Цельсию они могут оставаться заразными до двух лет! Тем не менее, по данным ведомства BfR, случаев передачи коронавируса SARS-CoV-2 через продукты питания - в том числе замороженные - зарегистрировано не было.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Есть диких животных запрещено! Из-за пандемии коронавируса в Китае запретили употреблять в пищу диких животных. Многое указывает на то, что коронавирус передался человеку от летучей мыши - конечно, против ее воли. Вероятно, произошло это на одном из рынков в китайском городе Ухань. Автор: Юлия Вергин, Елена Гункель

