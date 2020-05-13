Хроника пандемии: в Штутгарте разрешили пятитысячную протестную демонстрацию

В мире растет число инфицированных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometers, с начала пандемии общее число зараженных превысило 4,5 млн человек. От последствий заболевания скончались более 302 тысяч, выздоровели 1,6 млн человек. DW следит за развитием событий 15 мая.

В Беларуси - почти 28 тысяч выявленных случаев коронавируса

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Беларуси за сутки возросло на 958 до 27 730. Общее число летальных исходов составило 156 - на пять выше, чем днем ранее. При этом выздоровели 8 807 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщило министерство здравоохранения Беларуси.

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Грузия не будет продлевать режим чрезвычайного положения, введенный 21 марта из-за распространения коронавируса. "Чрезвычайное положение было объявлено 21 марта, после чего один раз режим ЧП был продлен, и сегодня мы приняли решение, что правительство не станет обращаться к парламенту с просьбой о продлении ЧП после 22 мая", - заявил премьер-министр Георгий Гахария. Решение не означает одновременной отмены всех ограничений, введенных в связи с пандемией. "Часть ограничений, которые, по мнению эпидемиологов, обязательны, должны быть сохранены. Для этого мы обратимся в парламент, чтобы начать обсуждение законодательных изменений, которые дадут возможность управлять эпидемией и рисками без объявления режима ЧП", - сообщил далее Гахария.

В Грузии выявлен 671 случай SARS-CoV-2, 12 человек скончались от последствий инфекции.

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С 17 мая в Катаре будет действовать правило обязательного ношения масок вне дома. Исключение будут составлять люди, передвигающиеся на автомобилях без пассажиров, сообщило МВД страны в Twitter. Нарушителям грозит денежный штраф, в пересчете составляющий почти 51 тысячу евро либо до трех лет тюрьмы. В Катаре выявлено более 28 тысяч заражений SARS-CoV-2. После Саудовской Аравии это наиболее пострадавшее от пандемии коронавируса арабское государство.

Германия отменяет обязательный карантин для въезжающих из других стран ЕС

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Германия отказывается от обязательного карантина для въезжающих из стран Евросоюза, Шенгенской зоны и Великобритании. Соответствующей договоренности достигло федеральное правительство и правительства федеральных земель, сообщило земельное правительство Северного Рейна-Вестфалии.

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Власти Штутгарта разрешили проведение в субботу протестной демонстрации против эпидемиологических ограничений в Германии. В ней могут принять участие до пяти тысяч человек. Мероприятие должно быть проведено с соблюдением мер социального дистанцирования.

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Россия завершает в пятницу вывод военных медиков из Италии, сообщает Минобороны РФ. Они находились в стране с 22 марта для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.

В ФРГ зафиксирован рекордный обвал экономики

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В ФРГ на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2 зафиксированрекордный обвал экономики со времен мирового финансового кризиса. В первом квартале 2020 года германская экономика сократилась по сравнению с предыдущим кварталом на 2,2 процента, сообщило Федеральное статистическое ведомство, отметив, что это "крупнейший обвал со времен глобального финансового и экономического кризиса 2008-2009 годов и второй по масштабам обвал со времен воссоединения Германии".

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В Бразилии за сутки выявили почти 14 000 случаев заражения коронавирусом, это самый высокий показатель за время пандемии в этой стране. Общее число инфицированных составило 203 165 человек. Почти 14 000 человек, зараженных коронавирусом скончались. Эксперты предполагают, что Бразилия к настоящему времени вышла на пик кривой заражений, и дальше ситуация нормализуется.

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Глобальные экономические потери в результате пандемии коронавируса SARS-CoV-2 могут составить 8,8 трлн долларов или почти 10 процентов мирового ВВП, сообщил Азиатский банк развития (АБР).

ВОЗ прогнозирует осенью вторую волну эпидемии

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За сутки в России зарегистрировано 10 598 новых случаев коронавирусной инфекции. 113 человек скончались от последствий COVID-19. Это стало самым высоким показателем за все время с начала эпидемии SARS-CoV-2. Общее число летальных случаев в России составило 2418.

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Ученые разрабатывают вакцину против коронавируса

Осенью европейские страны могут столкнуться с новой волной эпидемии коронавируса. Об этом заявил глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге в интервью Daily Telegraph. Клюге отметил, что вторая волна эпидемии коронавируса может быть осложнена тем, что совпадет по времени со вспышкой других заболеваний, например, гриппа или кори.

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В Украине за сутки зафиксировано 483 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, 20 человек скончались, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Беларусь выходит на плато заболеваемости

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Тест на коронавирусную инфекцию

В Москве за сутки умерло 68 человек с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в российской столице. Днем ранее прирост составил 58 смертей. Общее число летальных случаев достигло 1358.

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Заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан уведомила, что республика выходит на плато заболеваемости коронавирусной инфекции. Она отметила, что в стране зафиксирован пологий рост заболеваемости, а не пикообразный рост, который был бы "выше возможностей системы здравоохранения". По последним данным, число выявленных случаев заражения в стране увеличилось до 26 772, скончался 151 человек.

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На текстильной фабрике в Китае

Объем промышленного производства в Китае в апреле 2020 года вырос впервые с декабря, когда в стране началась эпидемия новогот коронавируса. Государственное статистическое управление сообщает также о замедлении падения розничных продаж.

В Германии за сутки скончался 101 человек

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В Германии число инфицированных коронавирусом нового типа с начала эпидемии, по данным Института имени Роберта Коха, увеличилось до 173 152 человек (прирост за сутки - 913 человек). Скончались 7824 человека (+101), выздоровевшими считаются более 150 тысяч человек.

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Словения стала первой европейской страной, объявившей о завершении эпидемии коронавируса. Теперь все, кто прибывают в эту страну, не обязаны проходить 14-дневный карантин. В последние две недели число новых заражений коронавирусом в Словении не превышало семи за сутки.

Акция протеста против ограничительных мер в столице Словении Любляне

Всего в Словении, где проживают около 2 млн человек, было выявлено 1464 случая заражения SARS-CoV-2, 103 человека скончались от последствий заболевания.

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Во Франции продолжают медленно смягчать ограничительные меры, введенные в связи с пандемией коронавируса: теперь к работе вновь могут приступить стоматологи.

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За последний месяц в Китае не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса. 14 мая в стране было выявлено четыре новых заражения SARS-CoV-2.



Более половины жителей Германии считают ослабление ограничений преждевременным

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56 процентов жителей Германии поддерживают сохранение ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Это следует из опроса, проведенного социологической службой Infratest dimap по заказу общественно-правового телеканала ARD. В то же время 40 процентов опрошенных выступают за смягчение карантинных мер в ближайшие недели. На прошлой неделе за ослабление ограничений высказались 54 процента респондентов, в то время как 41 процент были против.

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Литва, Латвия и Эстония открывают границы друг с другом в связи с сокращением роста заболеваемости в этих странах. С 15 мая будет возобновлено воздушное, морское, железнодорожное и автобусное сообщение между балтийскими государствами.

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По данным Университета Джонса Хопкинса, число скончавшихся от коронавируса во всем мире достигло 301 370 человек. Более 80 процентов жертв - в странах Европы и в США.

Хроника событий 14 мая >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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Незаметные герои времен пандемии Уборщица электричек Бианка Ремтер (Bianka Remter) из Берлина занимается уборкой вагонов электричек - моет полы и сиденья, дезинфицирует поручни и дверные ручки. Она гордится своей работой и очень радуется, когда пассажиры выражают благодарность за ее труд. Бианка не скрывает, что для нее это имеет очень большое значение.

Незаметные герои времен пандемии Комиссар полиции Подразделение старшего комиссара полиции Йорна Ифлендера (Jörn Iffländer) обычно отвечает за проблемные места в Берлине, где торгуют наркотиками, но сейчас там немноголюдно. Поэтому во время пандемии они больше следят за соблюдением карантинных правил, ведут разъяснительную работу, пытаясь делать это деликатно и без конфликтов.

Незаметные герои времен пандемии Сотрудница супермаркета Ариане Джон (Ariane John) из Берлина работает в супермаркете. Ей приходится постоянно напоминать покупателям о том, что сейчас из-за пандемии в магазине нужно находиться на безопасном расстоянии друг от друга. По словам Ариане, она не устает поражаться тому, сколь недооценивает ситуацию молодежь: в отличие от пожилых людей, молодые зачастую легкомысленно игнорируют нынешние правила.

Незаметные герои времен пандемии Фармацевт Жительница Берлина Анна Фредрих (Anna Fredrich) - фармацевт. Заразиться коронавирусом она не боится. В аптеке еще в начале карантина на кассах установили защитные экраны из оргстекла, а на полу сделали специальную разметку для стоящих в очереди.

Незаметные герои времен пандемии Учительница Начальная школа, где преподает жительница Ораниенбурга Карин Биттер (Karin Bitter), во время карантина была закрыта, но она каждый день приходила в свой класс. Отсюда общалась со своими учениками-третьеклашками в режиме видеоконференции, чтобы поговорить о ситуации и обсудить события. 11 мая берлинские школы постепенно приступили к возобновлению работы.

Незаметные герои времен пандемии Медсестра Янине Дахвиц (Janine Dachwitz) из бранденбургского Котбуса - всегда в тесном контакте с людьми. Она работает медсестрой в Союзе рабочих-самаритян Германии (Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland) - независимой благотворительной организации, оказывающей помощь нуждающимся в социальной защите людям.

Незаметные герои времен пандемии Почтальон Ютта Леман (Jutta Lehmann) живет в городе Шторков в федеральной земле Бранденбург. Уже почти 30 лет работает почтальоном. В районе, где она доставляет почту, ее знает каждый. По словам Ютты, люди к ней относятся тепло, всегда интересуются, как у нее дела, делятся новостями из своей жизни.

Незаметные герои времен пандемии Сотрудница склада одежды Селин Иффли-Науман (Celine Iffli-Naumann) на добровольных началах работает на складе одежды для нуждающихся в Берлине. Сюда приходит много бездомных. Заразиться коронавирусом она не боится, а работать сейчас приходится быстрее и больше обычного. Многие здешние помощники - пенсионеры, то есть сами входят в группы риска, поэтому сейчас вынуждены оставаться дома.

Незаметные герои времен пандемии Водитель автобуса Берлинец Марсель Кольшмидт (Marcel Kolschmidt) - водитель городского автобуса. Раньше пассажиры входили через переднюю дверь - чтобы можно было проверить билеты. Из-за пандемии все изменилось. Место водителя теперь изолировано от салона, а передняя дверь заблокирована. Риск заражения уменьшился, зато "зайцев" среди пассажиров прибавилось, смеется Марсель.

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Незаметные герои времен пандемии Сотрудник пожарной службы Деннис Паслак (Dennis Passlak) - сотрудник отдела коммуникации Берлинской пожарной службы. Одна из его задач - организация кадрового обеспечения службы в случае заболевания большого количества сотрудников, что в период пандемии не исключается. Также он следит за тем, чтобы персонал был обеспечен защитными масками и антисептиками.

Незаметные герои времен пандемии Медиатор Надин Дюбуа (Nadine Dubois) из Берлина - член команды волонтеров, на безвозмездной основе оказывающих помощь в разрешении конфликтов. Порой оппоненты - особенно находящиеся в стадии развода супруги - теряют самообладание и не могут прийти к соглашению. Во время пандемии таких ситуаций стало больше. И единственным выходом часто бывает привлечение третьего лица - посредника.

Незаметные герои времен пандемии Лаборант Аня Хёрихс (Anja Hörichs) работает в специальном центре для взятия анализов у людей с подозрением на коронавирус в городе Бютцов (Мекленбург - Передняя Померания). Центр создан на территории автодорожной мастерской, куда пациенты приезжают на машинах. Каждый день - до пятидесяти человек.

Незаметные герои времен пандемии Сотрудник аварийной службы Штеффен Бок (Steffen Bock) работает в берлинской городской службе водоснабжения - устраняет протечки в частных домах, квартирах и участках трубопроводов, проложенных под дорогами и тротуарами. Штеффен постоянно контактирует с людьми. Чтобы защитить себя от коронавируса, всегда работает в маске и перчатках. Автор: Наталия Королева

