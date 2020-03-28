Хроника пандемии: в Москве вводят режим домашней самоизоляции независимо от возраста

Число инфицированных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2 продолжает увеличиваться во всем мире. По данным международной группы волонтеров Worldometer, вирус проник уже в 199 стран и территорий. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен у более чем 663 тысяч человек, от последствий заболевания скончались более 31 тысячи человек, две трети из них в Европе. По числу зараженных людей на первое место в мире вышли США. В Германии планируют до 20 апреля сохранить жесткие меры, направленные на максимальное ограничение социальных контактов. DW следит за развитием событий 29 марта (время московское).

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Власти Москвы с 30 марта вводят режим всеобщей домашней самоизоляции - для всех москвичей независимо от возраста. Ранее такой режим обязаны были соблюдать только люди старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хронической болезнью почек, онкологическими заболеваниями, а также перенесшие инфаркт или инсульт).

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Смерть министра финансов Гессена Томаса Шефера (Thomas Schäfer), тело которого обнаружили на железнодорожных путях, может быть связана с ситуацией вокруг пандемии коронавируса. Такое предположение высказал глава правительства федеральной земли Фолькер Буфье (Volker Bouffier). Он отметил, что последствия вспышки коронавируса вызывали у Шефера "очень сильное беспокойство", которое его "задавило". "Он явно не видел больше никакого выхода (из сложившейся ситуации. – Ред.). Он был в отчаянии и покинул нас. Это меня шокирует", - сказал премьер-министр. Он пояснил, что Шефер работал над преодолением экономических последствий пандемии и в особенности беспокоился по поводу того, удастся ли выполнить ожидания населения, рассчитывающего на финансовую поддержку.

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В Италии за сутки от последствий коронавирусной инфекции погибли 756 человек. Наибольшее количество смертей было зафиксировано в Ломбардии. Регион значительно опережает другие части страны по числу заражений коронавирусом и летальным исходам. Всего в Италии от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа умерли более 10 тысяч человек.

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В США из-за коронавируса отменили Североамериканский международный автосалон, также известный как Детройтский автосалон. Его планировали провести в июне. Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям будет использовать выставочный центр для размещения пациентов с коронавирусом из переполненных больниц.

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В Сирии сообщили о первом случае смерти из-за пневмонии COVID-19. Женщина скончалась сразу после того, как ее забрали в больницу, где подтвердилось, что она заражена коронавирусом нового типа. Официально известно о пяти заболевших SARS-CoV-2 в стране.

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В Псковской области скончался пациент с диагнозом "коронавирусная инфекция". Это уже девятая жертва SARS-CoV-2 в России.

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Швейцарские железные дороги прекратили пассажирское железнодорожное сообщение с Италией по предписанию итальянских властей из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Ограничение не затронет грузовые перевозки.

В самой Швейцарии известно о более чем 14 тысячах случаев заболеваний коронавирусом. От нетипичной пневмонии в стране умерли 300 человек.

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Число погибших от последствий заболевания COVID-19 в Великобритании возросло до 1228. За сутки в стране скончались 209 человек.

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В мечетях Чечни отменили пятничную молитву из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает "Интерфакс". По словам муфтия республики Салах-Хаджи Межиева, на молитву собираются десятки тысяч человек. Также он призвал жителей ограничить присутствие людей на похоронах и оставить на церемониях только близких родственников.

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В Нидерландах число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нового типа превысило 10 тысяч человек. За сутки коронавирус выявили у 1104 нидерландцев. По сравнению с предыдущим днем число инфицированных выросло на 11 процентов. Всего от нетипичной пневмонии в стране умерли более 700 человек. В Национальном институте Нидерландов по вопросам общественного здравоохранения и окружающей среды заявили, что реальное число заболеваний может быть гораздо выше, но органы здравоохранения тестируют в основном только очень больных людей и медицинских работников

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В Москве 15 процентов тяжело больных коронавирусом пациентов приходится на возрастную группу моложе 40 лет, заявили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией. По данным штаба, на искусственной вентиляции легких сейчас находятся почти 40 процентов пациентов младше 40 лет. Доля таких больных в возрасте до 60 лет составляет 64 процента, то есть две трети от числа всех пациентов на ИВЛ. Почти половина больных с тяжелым повреждением легких - люди моложе 60 лет. В штабе призвали москвичей оставаться дома. Тем временем, Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить или максимально ограничить контакты детей из-за коронавируса, а еще лучше - не выходить на улицу без необходимости. Как передает "Интерфакс", московские власти начали по громкой связи призывать жителей покинуть парки, оставаться дома и соблюдать дистанцию в два метра. Машины с громкоговорителями ездят вокруг Патриарших прудов.

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Распространение коронавируса нового типа внутри Китая пока удалось остановить, заявил на пресс-конференции официальный представитель Национальной комиссии здравоохранения КНР Ми Фенг. Количество людей, у которых выявлена коронавирусная инфекция и которые продолжают болеть, не превышает трех тысяч человек. Однако, по его словам, вероятность новой вспышки COVID-19 на материковой части Китая все еще существует и остается относительно высокой. В стране выросло количество случаев заражения новым вирусом у людей, которые приехали в Китай из-за рубежа. Всего в КНР зафиксировано 693 случая заражений, которые были завезены путешественниками. В субботу было известно о 45 новых подтвержденных случаях заражения новой коронавирусной инфекцией в стране.

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Полиции Нижней Саксонии пришлось вмешаться и убедить разойтись по домам почти 100 членов и сторонников Братства свободных церквей евангельских христиан (BFECG) - преимущественно российских немцев, - собравшихся для проведения ремонтных работ в своем приходе в коммуне Зотрум (Sottrum). Жителям Германии из-за пандемии коронавируса запрещено собираться в общественных местах больше чем по двое.

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Число погибших от последствий заболевания COVID-19 в Иране возросло до 2640, количество подтвержденных случаев инфицирования превысило 38 000.

Солдаты бундесвера и курдские отряды пешмерга в Ираке

Бундесвер выводит часть контингента из Ирака

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Бундесвер из-за пандемии коронавируса приступил к выведению части своего контингента из Ирака. Первые военнослужащие самолетом доставлены в Германию, проинформировало оперативное командование представителей комитета бундестага по вопросам обороны.

Патриарх Кирилл попросил прихожан не ходить в церкви

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в условиях распространения коронавируса попросил прихожан не посещать церкви. "Воздержитесь от посещения храмов, - сказал он во время проповеди после литургии в храме Христа Спасителя. - Пример Марии Египетской свидетельствует о том, что и без посещения храма можно спастись". Несмотря на пандемию коронавируса, в богослужении приняли участие, по оценкам корреспондента "МБХ медиа", около 150 человек. Многие из них были в масках.

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В Париже в возрасте 86 лет скончалась испанская принцесса из династии пармских Бурбонов Мария Тереза. Она стала первым представителем монарших семей Европы, умершим от последствий заболевания COVID-19. Общее число скончавшихся от него в Испании за сутки увеличилось до рекордных 838 и достигло 6528, сообщили в министерстве здравоохранения страны. Количество инфицированных вирусом составляет 78 797.

Германская автопромышленность может не досчитаться 100 тысяч рабочих мест

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Германская автомобильная промышленность может не досчитаться 100 тысяч рабочих мест в связи с пандемией коронавируса. Такую оценку эксперта отрасли Фердинанда Дуденхёффера (Ferdinand Dudenhöffer) привело агентство dpa. Специалист прогнозирует в ФРГ спад спроса на автомобили в 2020 году на 15 процентов. Таким образом, германские заводы при текущем объеме мощностей произведут от 1,3 до 1,7 млн автомобилей, на которые не найдется покупателей.

На заводе Volkswagen в Вольфсбурге был введен укороченный рабочий день

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Патрик Деведжян - один из советников Николя Саркози в его бытность президентом Франции - скончался от последствий заболевания COVID-19 на 76-м году жизни.

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Куба направила в Андорру группу врачей для помощи в борьбе с короновирусом нового типа SARS-CoV-2. Об этом сообщил глава кубинской Службы по медицинскому сотрудничеству Хорхе Дельгадо. По его словам, 39 докторов и медсестер отправились в Андорру 28 марта.

Жителям Австралии запрещено собираться больше чем по двое

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Австралия ограничила контакты между людьми в рамках борьбы с распространением коронавируса. Жителям теперь нельзя собираться больше чем по двое. Исключение составляют члены семей. Об этом сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон. Ранее в стране действовал запрет, предписывающий не собираться группами более чем по 10 человек.

Опустевшие улицы Брисбена

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Общее число инфицированных коронавирусом в России составляет 1534, сообщается на официальном сайте Стопкоронавирус.рф. За сутки количество случаев возросло на 270, при этом из них подавляющее большинство - 197 - идентифицированы в Москве. Еще 27 зафиксированы в Московской области, по пять - в Санкт-Петербурге и Пензенской области, четыре - в Чечне. В других регионах выявлены единичные случаи.

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В Москве число заболевших коронавирусной инфекцией превысило 1 тысячу человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. При этом в городе от последствий заболевания COVID-19 скончался шестой пациент, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю за ситуацией с коронавирусом. Речь идет о 90-летнем мужчине, который страдал "от хронической ишемии мозга, энцефалопатии и паркинсонизма". В городе по указу градоначальника приостановили работу почти 55 тысяч магазинов и предприятий общественного питания. Собянин посетовал на то, что около 20 процентов пожилых москвичей не соблюдают режим самоизоляции. Неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена в городе нерабочей.

Москва и Вашингтон приостановили инспекции в рамках СНВ-3

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Число инфицированных коронавирусом в Украине за сутки увеличилась на 109 человек и достигло 418, сообщили в министерстве здравоохранения страны. Из этих случаев 9 - летальных, пять пациентов, включая одного ребенка, поправились.

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Из-за пандемии коронавируса 10-ю обзорную конференцию по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) перенесли, предположительно, на начало 2021 года. Об этом сообщил глава американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл. Изначально ее проведение было запланировано в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с 27 апреля по 22 мая. В конференции обычно участвуют сотни представителей из почти всех государств-участников договора, а их - 191. Кроме того, как сообщил Кимболл агентству ТАСС, в связи с распространением SARS-CoV-2 Россия и США "до 1 мая" были вынуждены приостановить инспекции на местах в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

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В Японии зафиксирован рекордный прирост числа случаев инфицирования коронавирусом за сутки. Он составил 200, достигнув в одном только Токио 63, передала телерадиокомпания NHK. В целом по стране этот показатель превышает 1700. В эту статистику не входят 712 заболевших на борту круизного лайнера Grand Princess. Скончались 65 человек, включая десять - с судна. Выздоровели 975.

Германию может ждать падение ВВП на пять процентов

++09.20++

Операторы трубопроводов в США попросили поставщиков о сокращении добычи нефти в условиях пандемии коронавируса, сообщает агентство Bloomberg. По данным агентства, подобные запросы являются признаком того, что количество добываемой нефти превышает объемы хранилищ из-за снижения спроса на фоне пандемии.

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Вследствие экономического кризиса из-за пандемии коронавируса Германию в 2020 году может ожидать падение валового внутреннего продукта (ВВП) на пять процентов. Такую оценку приводит Катарина Утермёль (Katharina Utermöhl), старший экономист крупнейшей германской страховой компании Allianz SE. В свою очередь Марк Шаттенберг (Marc Schattenberg), аналитик по макроэкономике финансового конгломерата Deutsche Bank, до конца года прогнозирует падение производительности экономики Германии на 4,5 - 5 процентов, а также рост безработицы на 0,5 процентных пункта - до 5,6 процента.

++08.40++

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) обнародовали предупреждение, призвав жителей штатов Нью-Йорк, Коннектикут и Нью-Джерси воздержаться от "необязательных поездок внутри страны в течение 14 дней". Режим вступает в силу немедленно. При этом он не распространяется на сотрудников "критически важных отраслей", таких как грузоперевозки и медицинский сектор. В свою очередь губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо перенес дату первичных выборов (праймериз) в этом штате с 28 апреля на 23 июня.

В Бельгии коронавирусом заразилась кошка

++08.20++

В Бельгии кошка заразилась коронавирусом от своего хозяина. Об этом сообщило Федеральное агентство по безопасности продовольственной сети (AFSCA). При этом специалисты подчеркивают, что "вероятность передачи вируса от домашних животных человеку в сравнении с передачей через прямой контакт между людьми незначительна".

Персидская кошка (фото из архива)

++08.00++

Институт имени Роберта Коха (RKI) сообщил, что число инфицированных SARS-CoV-2 в Германии достигло 52 547, увеличившись за сутки на 3965. Количество скончавшихся от COVID-19 составляет 389 (плюс 64). Между тем, по данным частного американского Университета Джонса Хопкинса, в ФРГ заразились 57 695 человек, умерли 433, выздоровел 8481 пациент. Разница в показателях связана с тем, что RKI работает только с данными, полученными электронным путем из федеральных земель и обновляет статистику раз в сутки. Университет Джонса Хопкинса получает сведения из официальных открытых источников и обновляет цифры по мере поступления новых данных.

++06.00++

Китайская провинция Хубэй, считающаяся эпицентром распространения коронавируса COVID-19, возобновила авиасообщение, прерванное 63 дня назад. Билеты на более чем сто маршрутов были раскуплены в течение одного дня.

Супруга премьера Канады выздоровела от COVID-19

++05.10++

Жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо рассказала, что выздоровела от коронавирусной инфекции COVID-19. "Я чувствую себя намного лучше", - рассказала Софи Грегуар-Трюдо.

О том, что жена премьера Канады заразилась SARS-CoV-2, было объявлено 12 марта. Софи Грегуар-Трюдо заболела, вернувшись из поездки в Лондон. С тех пор Джастин Трюдо вместе с семьей находился дома на карантине. У него и их троих детей не проявились симптомы заболевания.

++04.50++

В штате Нью-Джерси более 700 сотрудников полиции, сдавших тест на SARS-CoV-2, оказались инфицированы коронавирусом. Примерно столько же офицеров полиции штата находятся дома на карантине.

++04.30++

Открытие Олимпийских игр в Токио может состояться 23 июля 2021 года, сообщает со ссылкой на источник газета New York Times. Несколько дней назад Международный олимпийский комитет и организаторы со стороны Японии уступили давлению общественности и согласились перенести Олимпиаду, которая должна была проходить в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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Несмотря на стремительно растущее число заражений коронавирусом в США, президент Дональд Трамп пока не планирует вводить карантин в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут. "В карантине не будет необходимости", - сообщил Трамп в Twitter вечером в субботу.

По рекомендации рабочей группы по коронавирусу в Белом доме и после консультаций с губернаторами этих штатов Трамп призвал Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) опубликовать "сильные предупреждения" об опасности поездок туда.

Глава Минфина Германии: Жизнь людей важнее экономических потерь

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В дискуссии о действующих в Германии жестких карантинных мерах министр финансов Олаф Шольц (Olaf Scholz) призвал не мотивировать требования отмены ограничений экономической целесообразностью. "Ограничения очень жесткие, однако речь идет о жизни и смерти", - сказал вице-канцлер ФРГ газете Bild am Sonntag. "Я против соображений о том, что нужно принять в расчет смерть людей ради функционирования экономики, поскольку они неприемлемы", - сказал политик.

++02.10++

Правительство Германии намерено ускорить закупку защитных масок и костюмов для медицинских учреждений. Она будет производиться по ускоренной процедуре без проведения переговоров с поставщиками, сообщила в воскресенье газета Welt am Sonntag со ссылкой на федеральное министерство здравоохранения. Как сообщил газете глава Минздрава Йенс Шпан, власти предлагают справедливые твердые цены на эти товары и готовы работать с любыми компаниями внутри страны и за ее пределами, которые готовы продать не менее 25 тысяч единиц, соответствующих минимальным стандартам, и гарантировать поставку.

++02.00++

В американском штате Иллинойс умер младенец, зараженный коронавирусом. Ребенку не исполнилось еще и года. Власти намерены выяснить точную причину смерти. Гибель детей от последствий заражения новым коронавирусом случается крайне редко. В группу риска, как правило, входят пожилые люди, а также люди с хроническими заболеваниями, ослабленной иммунной системой. В Иллинойсе 85 процентов жертв пандемии старше 60 лет.

Свыше двух тысяч жертв коронавируса в США

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В Берлине скончался Йорн Кубики (Jörn Kubicki), партнер бывшего бургомистра германской столицы Клауса Воверайта (Klaus Wowereit). По данным газеты Bild am Sonntag, 55-летний невролог Йорн Кубики умер от остановки сердца в связи с заражением коронавирусом. Он также страдал хроническим заболеванием легких COPD. Воверайт и Кубики прожили вместе около 30 лет.

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В США от последствий заражения коронавирусом умерли более 2000 человек, за последние 24 часа число жертв увеличилось на 453, свидетельствует из данных американского Университета Джонса Хопкинса на вечер 28 марта. Подтверждено заражение вирусом у 121 100 человек. Наибольшее число инфицированных в штате Нью-Йорк – более 50 тысяч человек.

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Еврокомиссия готовит новые предложения по семилетнему бюджету ЕС. В них должны быть учтены экономические последствия пандемии коронавируса для стран Европы, заявила вечером в субботу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Обсуждение будущего бюджета Евросоюза на 2021 – 27 годы было приостановлено в феврале из-за существенных разногласий между странами ЕС.

Хроника событий 28 марта >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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