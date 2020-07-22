Хроника пандемии: в Вашингтоне запретили покидать дома без масок  

Глобальная борьба с новым коронавирусом SARS-CoV-2 продолжается. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 15,3 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого им легочного заболевания COVID-19 скончались более 625 тысяч человек, выздоровели свыше 9,3 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями четверга, 23 июля (время московское).

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Число тестов на SARS-CoV-2, сделанных в США, превысило 50 млн. Об этом заявил на брифинге президент США Дональд Трамп. "Это намного больше, чем в любой другой стране мира, - подчеркнул Трамп. - Индия с 20 миллионами тестов на втором месте". По его словам, правительство работает с каждым штатом для того, чтобы обеспечить поставки "Ремдесивира" для лечения на ранних стадиях. "Показатели "Ремдесивира" прекрасны, уровень летальных исходов у нас продолжает снижаться, и он будет еще ниже", - заверил Трамп.

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В Бразилии зафиксирован рекордный показатель суточного прироста подтвержденных случаев коронавируса, в результате чего общее количество заражений в Латинской Америке, согласно подсчетам агентства Reuters, превысило 4 миллиона.

В среду в Бразилии зарегистрированы 67 860 новых случаев заражения и 1284 летальных исхода. Общее число заражений с начала эпидемии в крупнейшей стране Латинской Америки составило более 2,2 млн, 82 771 человек скончался.

Жителям Вашингтона запретили покидать дома без масок

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В столице Соединенных Штатов Америки Вашингтоне ужесточены антиэпидемиологические меры. Отныне жителям города запрещено покидать дома без защитных масок. Исключение из общего правила сделано только для тех, кто занимается спортом на свежем воздухе. По состоянию на 22 июля в США с начала эпидемии заразились новым коронавирусом около 4 миллионов человек, более 142 000 человек скончались.

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В США на всех матчах по американскому футболу в новом сезоне болельщики обязаны носить защитные маски. Об этом сообщил в среду представитель Национальной футбольной лиги NFL Брайан Маккарти. Допустимое число болельщиков на трибунах зависит от того или иного места проведения игр. Между тем клубы New York Jets, New York Giants и Philadelphia Eagles намерены все домашние игры проводить перед пустыми трибунами.

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Число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 4350 до 4364, сообщили в оперативном штабе по контролю за коронавирусом. За сутки скончались 14 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

По данным на утро среды, в российской столицевыявлено 235 363 случая заражения COVID-19, 172 939 человек вылечились от инфекции.

Хроника пандемии 22 июля >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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