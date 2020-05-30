Хроника пандемии: власти Испании намерены продлить в последний раз режим ЧС

Мировое сообщество продолжает борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2. Как сообщает международная группа волонтеров Worldometers, им заразились более 6,1 миллионов человек. От последствий вируса и пневмонии COVID-19 умерли свыше 371 тысяч человек, выздоровели - более 2,7 млн. DW следит за событиями воскресенья, 31 мая (время московское).

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4 июня вновь начнут работать несколько крупнейших казино Лас-Вегаса, объявил губернатор штата Невада Стив Сисолак. По его словам, казино смогут поначалу принимать вполовину меньше посетителей, чем до пандемии. В целях безопасности за игорными столами будут размещаться в два раза меньше игроков. При этом игроки будут отделены от крупье панелями из плексигласа. Игровые автоматы будут либо расставлены на расстоянии полутора метров друг от друга, либо игрокам разрешат занимать только каждый второй автомат.

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Медицинские работники больше рискуют заразиться коронавирусной инфекцией в общественных местах, чем на работе, контактируя с пациентами с легким и средним течением заболевания, вызванного коронавирусом. Об этом заявила замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.

Правительство РФ представит президенту антикризисную программу

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Правительство РФ в понедельник представит Владимиру Путину общенациональный план действий по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Антикризисная программа рассчитана на два года.

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Министерство обороны Великобритании может недополучить 4 млрд фунтов стерлингов бюджетных средств из-за сокращения ВВП королевства, в связи с пандемией, сообщила газета The Times.

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В Китае выявлено заражение коронавирусом у одного из сотрудников немецких фирм, которые вернулись в эту страну из Германии. Инфицированным оказался 34-летний инженер, который, как и остальные 179 пассажиров чартерного рейса авиакомпании Lufthansa, сдавал тест на коронавирус дважды - перед посадкой во Франкфурте-на-Майне и сразу после прибытия в город Тяньцзинь. Первй тест оказался негативным, второй позитивным. Инженера отправили в больницу, всех пассажиров - на карантин.

Папа Риский обратился к верующим с балкона

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В Италии для посещения открылась Пизанская башня спустя три месяца после закрытия. Посещать ее могут не более 15 человек одновременно.

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Власти Испании намерены продлить до 21 июня режим ЧС, введенный для борьбы с распространением коронавируса. Председатель правительства королевства Педро Санчес заверил, что уже шестое по счету продление станет последним. Парламент примет решение 3 июня.

Папа римский Франциск, 31 мая 2020 года

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Папа римский Франциск впервые за почти 3 месяца обратился к верующим на площади святого Петра с балкона Апостольского дворца. Среди прочего, понтифик выразил озабоченность участью коренных народов Амазонии в свете распространения коронавируса.

В РФ - выплаты тем, кто во время пандемии принял на проживание других людей

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В Израиле ослабла дисциплина при соблюдении правил по предотвращению распространения SARS-CoV-2, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров. По его словам, которые приводит информагентство dpa, это привело к росту числа случаев заражения в последние дни. Одним из очагов распространения вируса предположительно стали школы. По данным Минобразования Израиля, из-за вспышки заболевания уже закрыты 17 школ и детсадов. В частности, в одной из гимназий в Иерусалиме коронавирус выявлен более чем у 100 учителей и учащихся.

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В Украине за минувшие сутки подтверждено 468 новых заражений коронавирусом и 12 смертей среди инфицированных. Всего в стране с начала пандемии было выявлено 23 672 инфицированных, 708 больных COVID-19 скончались, 9538 пациентов выздоровели.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила спецвыплат за волонтерскую деятельность во время коронавируса, сообщается на сайте правительства. Так, те, кто принял на временное проживание или под временную опеку инвалидов, пожилых людей, детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, смогут получить за период с 1 апреля по 30 июня по 12 130 рублей ежемесячно за каждого человека, которому оказана помощь. На выплаты выделяется более 145 млн рублей из резервного фонда правительства, подать заявку можно до 1 октября 2020 года через Пенсионный фонд.

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Власти Испании планируют продлить до 21 июня введенный из-за пандемии режим ЧП и связанные с ним ограничения, сообщает испанская газета El Pais. По ее информации, премьер-министр Педро Санче представит соответствующее предложение на голосование парламенту. Дальнейшее продление не планируется, пишет далее El Pais. Испания - на четвертом месте в мире по числу выявленных случаев заражения (286,3 тысячи). От последствий болезни в стране скончались более 27 тысяч человек.

Роспотребнадзор: на пляжах маски носить не нужно

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Пляж в Геленджике (фото из архива)

На пляжах носить защитные маски необязательно, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия". Вместе с тем она пояснила, что отдыхающие должны соблюдать требуемую дистанцию по отношению к другим людям, с которыми они не проживают вместе или не имеют родственных связей.

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В странах Балтии за сутки зафиксировано 10 случаев заражения коронавирусом, передает "Интерфакс". Половина из них приходится на Литву, в Эстонии выявлено четыре случая, а в Латвии - один. Общее число инфицированных достигло 1066 - в Латвии, 1657 - в Литве и 1869 - в Эстонии.

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В немецком округе Гёттинген после ряда частных вечеринок, прошедших в прошлые выходные, на карантине находятся 160 человек, в том числе 57 детей и подростков. Коронавирус выявлен у 35 человек, присутствовавших на празднованиях. Медики продолжают тестировать тех, кто контактировал с заразившимися - в списке еще более 100 человек.

В России - более 9,2 тысячи случаев заражения за сутки

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В России с начала пандемии заразились коронавирусной инфекцией 405 843 человек: за последние сутки в стране зарегистрированы 9268 новых случаев инфицирования, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом. От COVID-19 за минувшие сутки скончались 138 пациентов, общее число жертв инфекции в стране составило 4693 человека.

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Пустые улицы Еревана во время карантина

В Армении за истекшие сутки коронавирус выявлен у 355 человек, общее число инфицированных в республике достигло 9282. За этот же период скончались шесть пациентов с SARS-CoV-2, число летальных исходов составило 181. Выздоровели 3386 пациентов (прирост - 60).

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В Грузии медики выявили коронавирус еще у 26 человек, общее число подтвержденных случаев заражения в стране достигло 783. С начала эпидемии выздоровели 605 человек, скончались 12.

Рекордное число контейнерных судов прекратили перевозки

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По данным Объединения немецких судоходных компаний (VDR), из-за пандемии прекратили свои рейсы 11,3% всех контейнерных судов в мире, что стало рекордом за все время ведения статистики. Речь идет о 524 контейнеровозах, большинство из которых стоит на якоре в Азии. На борту многих контейнерных судов живут члены экипажа, которые пока не могут вернуться домой. Что касается круизных судов, то все они (около 400 в мире) в настоящее время прекратили рейсы.

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Для успешного восстановления экономики Европы в кризисных условиях пандемии следует как можно скорее вновь открыть шенгенское пространство - чтобы вернуть европейцам свободу передвижения и возобновить обмен товарами и услугами, заявил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн. "Без открытия шенгенского пространства европейской экономике не удастся вновь стать сильной", - заявил Ассельборн изданиям медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland. Временно введенный властями ФРГ контроль на границе с Люксембургом он назвал ошибочной мерой, напомнив, что его страна не стала закрывать свои границы с Германией, Францией и Бельгией. "Тем не менее нам удалось успешно побороть вирус", - отметил Жан Ассельборн.

Полевой госпиталь в Бразилии

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Показатели SARS-CoV-2 в Бразилии продолжают стремительно расти - число погибших от коронавируса в стране приблизилось к 29 тысячам человек, превысив показатели во Франции. Таким образом, Бразилия вошла в четверку стран с наибольшим количеством жертв COVID-19. Общее число инфицированных - почти 500 тысяч.

В Иерусалиме вновь открылась для посещения Храмовая гора

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Храмовая гора в Иерусалиме, на которой находится знаменитые мечети Аль-Акса и Купол скалы, открылась после двух месяцев прекращения доступа. Первые верующие мусульмане смогли попасть на ее территорию в ночь на 31 мая.

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В Германии число инфицированных SARS-CoV-2 за все время пандемии, по данным Института имени Роберта Коха (RKI) на утро 31 мая, достигло 181 482 человек. Суточный прирост - 286 случаев. Число скончавшихся от COVID-19 увеличилось за сутки на 11 человек - до 8500 человек. Между тем RKI допускает, что цифры могут быть скорректированы после перепроверки.

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Чтобы привлечь внимание к тяжелому положению музыкантов во время пандемии коронавируса, пианист Игорь Левит около 20 часов исполняет в студии в Берлине пьесу Эрика Сати Vexations. Начав в середине дня накануне, он завершит свой музыкальный марафон утром в воскресенье, 31 мая. "Это время для нас, людей искусства, жестоко: физически, умственно и эмоционально. И поэтому я думаю, что эта работа так хорошо подходит, чтобы обратить внимание на состояние, в котором мы находимся", - заявил музыкант.

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Полиция Парижа задержала 92 человека за участие в демонстрации, проводить которую власти не разрешили из-за ограничений, связанных с борьбой с коронавирусом. Cобравшиеся требовали выдать вид на жительство нелегальным мигрантам. По данным местных СМИ, в марше приняли участие более тысячи жителей города. В стране запрещено собираться группами более десяти человек.

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В Бразилии число скончавшихся от коронавируса SARS-CoV-2 превысило 28 тысяч человек. За сутки в стране умерли более 800 заболевших COVID-19. Всего за день число новых выявленных заболеваний увеличилось до 30,1 тысячи человек.

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В США за сутки выявили 21,3 тысячи новых случаев заражения, сообщили в Центре по контролю и профилактике заболеваний. Всего в стране коронавирусом нового типа инфицированы более 1,7 миллиона человек. В Соединенных Штатах Америки зафиксировано наибольшее число заражений. За сутки там скончались более 1200 человек.

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По данным статистики американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире зарегистрировано более 6 миллионов случаев заражений коронавирусом нового типа. На первом месте по количеству смертей и заболеваний находится США.

Хроника пандемии 30 мая>>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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