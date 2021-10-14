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Хезболлах

Lebanese army stand guard near the Justice Palace as supporters of the Shiite Hezbollah and Amal groups protest against Judge Tarek Bitar who is investigating last year's deadly seaport blast, in Beirut, Lebanon, Thursday, Oct. 14, 2021. (AP Photo/Hussein Malla)

Армия Ливана сообщает о погибших демонстрантах при стрельбе в столице 14.10.2021

Неизвестные открыли огонь по демонстрантам, идущим после призыва "Хезболлах" на протест против судьи по делу о взрывах в порту Бейрута. Премьер Ливана Микати призвал арестовать причастных к насилию.
30.04.2020, Berlin - Einsatzkräfte stehen nahe der Al-Irschad-Moschee in Berlin. Bundesinnenminister Seehofer (CSU) hat ein Betätigungsverbot für die Hisbollah ausgesprochen. Die schiitische Islamisten-Vereinigung muss ihre Aktivitäten in Deutschland nun einstellen. Polizisten durchsuchten am frühen Morgen vier Moscheen und Vereine.

В Германии запретили три объединения за поддержку "Хезболлах" 19.05.2021

По словам министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера, запретившего связанные с "Хезболлах" ассоциации, сторонники террора "не будут чувствовать себя в безопасности в Германии".
TEHRAN, IRAN - JANUARY 3: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - IRANIAN LEADER PRESS OFFICE / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) A handout photo shows Ismail Qaani after he has been appointed as commander of the Iranian Revolutionary Guards' Quds Forces after a drone strike near Baghdad International Airport killed Qasem Soleimani, on January 3, 2020 in Tehran, Iran. Iranian Leader Press Office / Handout / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Иран обещал ХАМАС поддержку в борьбе с Израилем 16.05.2021

Иранское руководство считает "жестокими преступлениями" удары по целям в секторе Газа, нанесенные Израилем в ответ на обстрел его территории боевиками террористической группировки ХАМАС.
DAMASCUS, Feb. 28, 2021 (Xinhua) -- Smoke rises following an Israeli missile attack in Damascus, Syria, on Feb. 28, 2021. A fresh Israeli missile attack targeted positions in the vicinity of Damascus on Sunday night, state TV reported. (Photo by Ammar Safarjalani/Xinhua)

Дамаск сообщил о перехвате израильских ракет 17.03.2021

Большинство ракет, выпущенных со стороны оккупированных Голанских высот, было сбито, есть материальные потери, передало агентство SANA.
A billboard depicting Lebanon's former Prime Minister Rafik al-Hariri, who was killed in a bombing in 2005, is pictured in Sidon, southern Lebanon, Lebanon August 18, 2020. REUTERS/Aziz Taher

Спецтрибунал признал члена "Хезболлах" причастным к убийству премьера Ливана 18.08.2020

Обвинения в причастности к покушению на главу правительства Ливана были заочно предъявлены четырем членам "Хезболлах". Трибунал в Лейдсендаме признал виновным только одного из них.

О радикальном исламе, терроризме, конфликте с Израилем и США: насколько опасен "Хезболлах" в Ливане? 22.07.2020

В Германии "Хезболлах" запретили. Израиль и США считают его террористическим. А в Ливане Хезболлах представлен в правительстве и парламенте. Один из депутатов Ибрагим Мусави согласился ответить на острые вопросы DW.
A demonstrator kicks back a tear gas canister during a protest against the government performance and worsening economic conditions, in Beirut, Lebanon June 6, 2020. REUTERS/Aziz Taher

Десятки человек пострадали на антиправительственных протестах в столице Ливана 06.06.2020

Сотни демонстрантов вышли на улицы Бейрута, недовольные некомпетентной властью. Во время акции протеста начались столкновения со сторонниками движения "Хезболлах". Силы безопасности применили слезоточивый газ.
Fighters from the Lebanese Shiite Hezbollah movement take part in a military parade marking the party's Martyrs' Day in the eastern Bekaa Valley city of Baalbeck on November 12, 2019. (Photo by - / AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

В Германии запрещено радикальное шиитское движение "Хезболлах" 30.04.2020

Глава МВД Германии Зеехофер назвал "Хезболлах" террористической организацией. В целом ряде федеральных земель прошли "полицейские операции" в отношении этой группировки.
(200206) -- DAMASCUS, Feb. 6, 2020 (Xinhua) -- Syrian air defense missile is seen in the sky over Damascus, capital of Syria, Feb. 6, 2020. Syria's air defense was triggered early Thursday by a fresh Israeli missile attack over the capital Damascus, Syrian state TV reported. The missiles, launched from the Israeli-occupied Golan Heights, targeted areas west of Damascus, as people there heard powerful explosions, said the report. The air defense intercepted several missiles, and the exact targets are not clear, it said. (Photo by Ammar Safarjalani/Xinhua) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Израиль обстрелял ракетами цели в Сирии 27.04.2020

По сообщению официального Дамаска, погибли три мирных жителя, еще четыре - ранены. Между тем сирийские правозащитники сообщают, что убиты четыре бойца проиранских формирований.
30.12.2019, Irak, al-Qa'im: Kämpfer der schiitischen Miliz Kataib Hisbollah begehen ihr Hauptquartier, das durch einen US-Luftangriff zerstört wurde. Bei dem Angriff wurden nach Angaben der vom Iran unterstützten Miliz mindestens 24 Menschen getötet und 50 weitere verletzt. Ein Anführer der Miliz hat den USA mit Vergeltung gedroht und auch Iraks Präsident Salih bezeichnete die Angriffe als Verletzung der irakischen Souveränität. Foto: -/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

США предложили 10 млн долларов за сведения о лидере "Хезболлах" в Ираке 11.04.2020

Мухаммад Кавтарани - бывший сподвижник генерала Сулеймани, убитого в январе по приказу Трампа.

21.01.2019, Syrien, Damaskus: Eine syrische Luftabwehrrakete fliegt am Himmel über Damaskus. Israels Armee hat in einem seltenen Schritt Angriffe auf iranische Ziele im benachbarten Syrien eingeräumt. «Wir haben damit begonnen, Ziele der iranischen Al-Kuds-Brigaden zu attackieren», verkündete die Armee in der Nacht zum Montag den 21.01.2019 auf ihrer offiziellen Twitter-Seite. Laut der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur Sana wurde das Luftabwehrsystem des Landes gegen den Beschuss aus Israel eingesetzt. Foto: Ammar Safarjalani/XinHua/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Дамаск сообщает об атаке Израилем сирийского аэродрома 15.01.2020

Сирийская армия сообщила о ракетном ударе Израиля по аэродрому в провинции Хомс. Ранее Израиль заявлял, что тот используется Ираном для поставок оружия "Хезболлах".
Iraqi security force stands guard while firefighters work at the scene of a fire set by pro-Iranian militiamen and their supporters during a sit-in in front of the U.S. embassy in Baghdad, Iraq, Wednesday, Jan. 1, 2020. U.S. troops fired tear gas on Wednesday to disperse pro-Iran protesters who were gathered outside the U.S. Embassy compound in Baghdad for a second day. Dozens of pro-Iranian militiamen and their supporters had camped out overnight at the gates of the embassy in Baghdad. On Tuesday, dozens of protesters broke into the compound, trashing a reception area and smashing windows in one of the worst attacks on the embassy in recent memory. (AP Photo/Khalid Mohammed) |

Протестующие покинули посольство США в Ираке 01.01.2020

Сторонники группировки "Катаиб Хезболлах", протестовавшие против авиаударов Вашингтона, покинули территорию американского посольства в Багдаде. Все консульские операции временно приостановлены.
U.S. Embassy security men use stun grenades to disperse protesters and militia fighters during a protest to condemn air strikes on bases belonging to Hashd al-Shaabi (paramilitary forces), outside the U.S. Embassy in Baghdad, Iraq January 1, 2020. REUTERS/Thaier al-Sudani

Морпехи США применили слезоточивый газ для разгона протестующих в Ираке 01.01.2020

Сторонники группировки "Катаиб Хезболлах" подожгли крышу посольства США в Ираке, американские пехотинцы ответили слезоточивым газом.
December 3, 2019 - Fort Bragg, North Carolina, United States - U.S. Army Paratroopers assigned to the 82nd Airborne Division board a CH-47 Chinook helicopter during the inaugural All American Presents from Paratroopers event on Fort Bragg, North Carolina, Dec. 3, 2019. Paratroopers donated toys to the local community for a chance to jump from a helicopter and earn foreign jump wings. (Credit Image: © U.S. Army/ZUMA Wire/ZUMAPRESS.com |

США отправляют на Ближний Восток более 700 солдат 01.01.2020

После того, как сторонники шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболлах" штурмовали посольство США в Багдаде, глава Пентагона одобрил отправку на Ближний Восток нескольких сотен солдат.
Protesters damage property inside the U.S. embassy compound, in Baghdad, Iraq, Tuesday, Dec 31, 2019. Dozens of angry Iraqi Shiite militia supporters broke into the U.S. Embassy compound in Baghdad on Tuesday after smashing a main door and setting fire to a reception area, prompting tear gas and sounds of gunfire. (AP Photo/Khalid Mohammed) |

Посол США в Ираке эвакуирован после штурма здания дипмиссии 31.12.2019

Посольство США в Багдаде штурмовали сторонники шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболлах". Пентагон направит в Багдад дополнительные силы для защиты дипмиссии.
HANDOUT - 26.09.2018, Irak, Al Asad Air Base: Ein US-Soldat feuert eine Panzer-Abwehr-Rakete bei einer Übung in der Nähe der Al Asad Air Base im Irak. Unterstützt von US-Truppen hatten irakische Regierungskräfte im vergangenen Jahr den größten Teil des früheren IS-Herrschaftsgebiets wieder unter Kontrolle gebracht. Die US-Truppen sind im Irak offiziell nur als Ausbilder und Militärberater im Einsatz. Foto: LLeland White/US Army/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits |

Армия США нанесла удары по базам "Хезболлах" 30.12.2019

В результате обстрела американской базы был убит гражданский специалист. В качестве ответа армия США нанесла удары по опорным пунктам "Хезболлах".
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