О радикальном исламе, терроризме, конфликте с Израилем и США: насколько опасен "Хезболлах" в Ливане?

В Германии "Хезболлах" запретили. Израиль и США считают его террористическим. А в Ливане Хезболлах представлен в правительстве и парламенте. Один из депутатов Ибрагим Мусави согласился ответить на острые вопросы DW.