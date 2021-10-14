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Неизвестные открыли огонь по демонстрантам, идущим после призыва "Хезболлах" на протест против судьи по делу о взрывах в порту Бейрута. Премьер Ливана Микати призвал арестовать причастных к насилию.
По словам министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера, запретившего связанные с "Хезболлах" ассоциации, сторонники террора "не будут чувствовать себя в безопасности в Германии".
Иранское руководство считает "жестокими преступлениями" удары по целям в секторе Газа, нанесенные Израилем в ответ на обстрел его территории боевиками террористической группировки ХАМАС.
Большинство ракет, выпущенных со стороны оккупированных Голанских высот, было сбито, есть материальные потери, передало агентство SANA.
Обвинения в причастности к покушению на главу правительства Ливана были заочно предъявлены четырем членам "Хезболлах". Трибунал в Лейдсендаме признал виновным только одного из них.
В Германии "Хезболлах" запретили. Израиль и США считают его террористическим. А в Ливане Хезболлах представлен в правительстве и парламенте. Один из депутатов Ибрагим Мусави согласился ответить на острые вопросы DW.
Сотни демонстрантов вышли на улицы Бейрута, недовольные некомпетентной властью. Во время акции протеста начались столкновения со сторонниками движения "Хезболлах". Силы безопасности применили слезоточивый газ.
Глава МВД Германии Зеехофер назвал "Хезболлах" террористической организацией. В целом ряде федеральных земель прошли "полицейские операции" в отношении этой группировки.
По сообщению официального Дамаска, погибли три мирных жителя, еще четыре - ранены. Между тем сирийские правозащитники сообщают, что убиты четыре бойца проиранских формирований.
Мухаммад Кавтарани - бывший сподвижник генерала Сулеймани, убитого в январе по приказу Трампа.
Сирийская армия сообщила о ракетном ударе Израиля по аэродрому в провинции Хомс. Ранее Израиль заявлял, что тот используется Ираном для поставок оружия "Хезболлах".
Сторонники группировки "Катаиб Хезболлах", протестовавшие против авиаударов Вашингтона, покинули территорию американского посольства в Багдаде. Все консульские операции временно приостановлены.
Сторонники группировки "Катаиб Хезболлах" подожгли крышу посольства США в Ираке, американские пехотинцы ответили слезоточивым газом.
После того, как сторонники шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболлах" штурмовали посольство США в Багдаде, глава Пентагона одобрил отправку на Ближний Восток нескольких сотен солдат.
Посольство США в Багдаде штурмовали сторонники шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболлах". Пентагон направит в Багдад дополнительные силы для защиты дипмиссии.
В результате обстрела американской базы был убит гражданский специалист. В качестве ответа армия США нанесла удары по опорным пунктам "Хезболлах".
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