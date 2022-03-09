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Фред Шваллер

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Фред Шваллер: другие публикации

Больные ковидом в больнице в Сан-Паулу

Затяжной ковид: что мы о нем уже знаем

Затяжной ковид: что мы о нем уже знаем

Спустя два года после начала пандемии ученые все еще выясняют, что вызывает длительный ковид и как с ним бороться.
Здоровье
9 марта 2022 г.
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