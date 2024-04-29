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Как микробы и насекомые помогают раскрывать убийства

Фред Шваллер | Елена Дожина
29 апреля 2024 г.

Найден труп - но нет ни свидетелей, ни оружия преступления, ни улик. Раскрыть такое дело особенно сложно. Судмедэксперты постоянно ищут новых помощников. Одними из самых полезных оказались... насекомые и микробы.

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Контур тела на месте преступления
Определить время смерти помогут насекомые и микробыФото: Guillaume BONNEFONT/IP3/MAXPPP/picture alliance

Обнаруженное около 800 лет назад тело с многочисленными ножевыми ранениями повергло древнекитайскую деревушку в смятение. Расследовавшему этот случай врачу Сун Цы удалось установить, что раны были нанесены серпом, использовавшимся для срезания риса во время уборки урожая.

Чтобы вычислить преступника, представители следствия собрали все имевшиеся у крестьян серпы, около 80 штук, и разложили их на земле. Вскоре одно из лезвий облепили синие мухи-падальщики. Их привлек запах следов крови, невидимых невооруженным глазом. Убийца признался в преступлении, а медэксперт описал это расследование в труде по судебно-медицинской экспертизе эпохи династии Сун "Записки о смытии обиды" в 1247 году (в современном переводе - "Собрание отчетов о снятии несправедливых обвинений"). Это первый официально зафиксированный случай, когда успеха в расследовании удалось достичь благодаря наблюдению за насекомыми.

Сегодня существует целая область знаний, изучающая особенности жизненных циклов насекомых - мух, жуков, муравьев определенных видов, найденных на трупах и на местах преступлений, - и характер вызываемых ими повреждений: судебно-медицинская энтомология (Forensic Еntomology).

Насекомые на месте преступления

Один из известнейших немецких специалистов в области судебной энтомологии - Марк Бенеке (Mark Benecke). Биолога-криминалиста часто привлекают в качестве эксперта по оценке следов предполагаемых насильственных преступлений со смертельным исходом. В ходе судебных разбирательств его исследования дают ценную информацию о том, когда и, возможно, как умерла жертва. Например, в одном из расследований 2017 года Бенеке смог доказать, что 80-летний мужчина в Италии умер из-за отсутствия надлежащего ухода. Соответствующие выводы ему позволил сделать анализ жизненных циклов мух и муравьев, обитавших в квартире покойного.

Автор нескольких научно-популярных книг, Бенеке также работает инструктором в немецких полицейских школах и читает лекции в других странах, в том числе, в США. "Судебных энтомологов не так много, - говорит эксперт. - Их работа может предоставить недостающую информацию в особо сложных случаях. Мы можем помочь ответить, например, на вопрос, находилось ли когда-нибудь тело в лесу".

Муха
Анализ жизненных циклов мух на трупах может помочь получить недостающую информацию о времени и месте смертиФото: Creative Touch Imaging Ltd/NurPhoto/IMAGO

Хотя насекомые могут помочь раскрыть дело при определенных обстоятельствах, часто бывает сложно собрать на месте преступления необходимую информацию, анализ которой сможет продвинуть дело в суде, говорит Бенеке. Температура, влажность и свет влияют на жизненный цикл насекомых, поэтому исследования зимой или в более холодном климате проводить особенно сложно. Недостаточное количество насекомых, собранное на месте преступления, или их ненадлежащее хранение могут привести к ошибочным выводам. В то же время Бенеке отмечает, что анализ жизнедеятельности насекомых хоть и дает множество полезных для следствия сведений, но все же не позволяет определить точное время смерти. Этот метод появился сравнительно недавно и нуждается в усовершенствовании.

Микробы тоже могут помочь криминалистам

Еще одна относительно новая область деятельности, призванная, в том числе, помочь в раскрытии убийств, - судебная микробиология. Она изучает и анализирует наличие на трупах микроскопических живых организмов, помогающих определить время и место смерти. Уже опубликованы результаты нескольких исследований, подтверждающих гипотезу о том, что с помощью микробов можно получить эту информацию. 

В ходе исследования ученых из Университета штата Колорадо проводились наблюдения за процессом разложения 36 человеческих тел в естественных условиях в течении 21 дня, но в разных климатических условиях на территории США. Затем из образцов тканей был взят и проанализирован генетический материал. На его основе создали подробное описание того, какие бактерии и грибки колонизировали каждый труп.

Различные вирусы и бактерии
Наблюдение за жизнедеятельностью вирусов и бактерий может дать много полезной информации, в том числе, при раскрытии убийств Фото: Maxim Usik/Ikon Images/IMAGO

Ученые обнаружили микробы, вызывающие разложение трупа независимо от климата и времени года. А также выяснили, что вначале действия сообществ микроорганизмов были случайными, без определенных закономерностей. Но в какой-то момент колонии "новоприбывших" начали следовать четкой схеме. Выяснилось, что климат и местоположение влияют лишь на скорость разрушения организма, но с точки зрения того, как именно происходит этот процесс, данные факторы не имеют значения.

Кроме того, результаты были проанализированы при помощи искусственного интеллекта, который смог четко определить время наступления смерти в каждом конкретном случае. "Многочисленные данные и статистика, полученная при помощи искусственного интеллекта, могут не только довольно точно определить интервал между наступлением смерти и обнаружением тела, но и многое другое. Но над этим еще нужно работать", - добавляет Бенеке.

Микробов пока не используют в качестве доказательств

Процесс разложения трупов сложен - в нем участвуют различные микроорганизмы, включая грибы и нематоды, а также внешнее влияние, в том числе, тех же насекомых. В процессе исследования было выявлено 20 одинаковых микробов, которые колонизировали трупы. При этом они заселяли трупы с одинаковой скоростью и вне зависимости от внешних факторов. Удалось выделить и особые микробные сообщества, которые появились на трупах под влиянием внешних условий. 

Основываясь на тонких различиях жизнедеятельности микроорганизмов, возможно более точно определить время смерти и место разложения трупа. Анализ микроорганизмов на местах преступлений также может помочь судебно-медицинским экспертам идентифицировать подозреваемых. И это особенно полезно в тех ситуациях, когда время наступления смерти неясно.

В отличие от отпечатков пальцев, пятен крови, свидетелей или скопления определенных насекомых, колонии микробов можно найти на любом месте преступления. Однако до сих пор судмедэксперты не использовали их в качестве доказательств. Необходимо собрать больше данных, чтобы понять, какие факторы влияют на их жизнедеятельность, говорит Бенеке: "На данный момент мы все еще находимся на этапе исследования. Но уже сейчас имеет смысл использовать всю имеющуюся информацию".

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