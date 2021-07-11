Отпечатки пальцев в немецком паспорте. Почему многие против

"Это было отвратительное чувство", - вспоминает Лена Симон (Leena Simon) тот момент, когда у нее брали отпечатки пальцев. Не в полиции, а в обычном паспортном столе, куда она пришла, чтобы оформить новый загранпаспорт. Вначале на окошко сканера надо положить указательный палец правой руки, затем - левой.
Лена Симон - активист "Союза цифрового куража" (Verein Digitalcourage), выступающего за повышение защиты личных данных - считает "явным перебором" тот факт, что государство заставляет граждан оставлять свои отпечатки пальцев, прибегает к методу, которым обычно пользуется полиция для раскрытия преступлений. "Я не понимаю, почему я должна предоставлять государству мои отпечатки пальцев, - возмущается Симон, - если я не совершила никакого преступления".
Отпечатки пальцев - условие получения удостоверения личности
Лена Симон возмущается не зря. Со 2 августа гражданам Германии придется оставлять свои отпечатки пальцев не только при заказе нового загранпаспорта, но и широко распространенного здесь удостоверения личности (Personalausweis), который заменяет немцам отсутствующий в ФРГ внутренний паспорт.
Образец немецкого удостоверения личности
Удостоверение личности имеет формат кредитной карточки, его носят в своих портмоне более 62 миллионов жителей Германии. При желании, по заявлению родителей, оно выдается детям даже с момента рождения. С 16 лет заявление надо подавать самостоятельно. Срок действия - 10 лет. Для поездок внутри Европейского Союза вовсе не обязательно иметь загранпаспорт, достаточно и удостоверения личности.
Две биометрические характеристики
В "перзо", как его часто называют, интегрирован чип, на который записана видная и на самой карточке биометрическая фотография владельца. Впредь на чипе будет еще одна биометрическая характеристика - отпечатки пальцев.
Это повышает защиту удостоверения личности от подделок, указывает консервативный депутат бундестага, эксперт по вопросам внутренней политики Йозеф Остер (Josef Oster): "Тем самым появляется возможность очень быстро однозначно установить, тот ли это на самом деле человек, что на удостоверении личности".
Единые стандарты для всего ЕС
Новые правила вводятся не только в Германии. Со 2 августа во всем Евросоюзе будут выдаваться документы, необходимые для поездок за границу, только с комбинацией биометрической фотографии и отпечатков пальцев. Соответствующее решение, призванное затруднить подделку документов и злоупотребление ими, было принято в ЕС еще в июне 2019 года.
Так берут в паспортном столе отпечатки пальцев
При наличии подозрения в том, что удостоверение личности поддельное или используется не его владельцем, по отпечаткам пальцев можно будет легко установить истину. Для этого нужны специальные сканеры, которые есть у полиции, пограничников и таможни. Сотрудники этих ведомств уполномочены проводить такие проверки и считывать зашифрованную информацию с чипа, если заподозрят неладное.
Подделки немецких удостоверений - редкость
Противники нововведения уверяют, что и без цифровых отпечатков пальцев немецкие удостоверения личности очень хорошо защищены от подделок. В самом деле. Отвечая на запрос DW, министерство внутренних дел сообщило, что за весь 2020 год в ходе пограничных проверок были выявлены только 34 фальшивые немецкие удостоверения личности, в 2019-м - и того меньше, всего 26.
Пограничники выявляют очень мало поддельных немецких удостоверений личности
На фоне таких цифр Тило Вайхерт (Thilo Weichert), ратующий за надежную охрану персональных данных, называет неадекватной меру, предусматривающую снятие отпечатков пальцев у более чем 60 миллионов немцев. Более того, столь масштабное вторжение государства в сферу личных прав человека он считает противоречащим конституции.
Гарантированная подлинность
Его тревожит и то обстоятельство, что все больше цифровых систем используют отпечаток пальца в качестве гарантированно аутентичной биометрической характеристики. По отпечатку пальца снимается блокировка телефона и открываются двери в офис. Причем, как правило, именно по отпечатку указательного пальца.
Блокировка некоторых компьютеров тоже снимается по отпечатку пальца
Мая Смольчик (Maja Smoltczyk), уполномоченная берлинского сената по охране личных данных, предупреждает, что в случае хищения цифрового отпечатка пальца или злоупотребления им ущерб может быть особенно большим. И не случайно специалисты в этой области предлагали использовать в качестве дополнительной биометрической характеристики в удостоверении личности отпечатки не указательных пальцев, а мизинцев.
Все население "под колпаком"?
По закону, отпечатки пальцев могут храниться только на электронном чипе удостоверения личности, а не в какой-нибудь еще базе данных. И считывать отпечатки имеет право весьма ограниченный круг лиц - сотрудники соответствующих ведомств и полиции. Но Тило Вайхерт уверен, что "этим дело не ограничится". В прошлом немецкое государство, напоминает он, шаг за шагом расширяло свои возможности доступа к конфиденциальным личным данным.
Тило Вайхерт
Вайхерт не исключает, что когда-нибудь отпечатки пальцев всех немцев будут храниться в центральной базе данных, что позволит сравнивать их с "пальчиками", которые люди изо дня в день оставляют сами того не ведая в самых разных местах. В худшем случае, предупреждает он, это позволит устанавливать тотальную слежку за людьми. "Мы видим на примере Китая и других авторитарных государств, как власти используют биометрию для контроля за всем населением", - указывает юрист.
Лена Симон будет судиться
Лена Симон не ожидает, что после 2 августа в немецких паспортных столах поднимется волна возмущения клиентов, не желающих оставлять свои отпечатки пальцев при оформлении нового удостоверения личности. Но сама она намерена оказать сопротивление и собирается обжаловать решение властей в суде. "Должна признать, - говорит она, - в том, что касается обращения с конфиденциальными персональными данными, я государству не доверяю".
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Автор: Илья Коваль