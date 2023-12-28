Немецкие ученые обнаружили новый вид антибиотика

Немецкие ученые обнаружили молекулу, пригодную для создания новых антибиотиков широкого спектра действия. Она выделяется из специфических штаммов бактерий Staphylococcus epidermidis, встречающихся на слизистой оболочке внутренней стенки носа и на поверхности кожи человека, и получила название эпифадин. Об этом научном открытии было сообщено в конце декабря на сайте Тюбингенского университета в Германии. При этом участники экспертной группы "Controlling Microbes to Fight Infections", изучающей возможности микробов при борьбе с инфекциями, отмечают, что эпифадин эффективен не только против бактерий, которые напрямую конкурируют с Staphylococcus epidermidis, но и против тех, которые находятся в человеческом организме в других средах обитания, например, в кишечнике. Также эффективно новое антибиотическое вещество может действовать против некоторых грибков, но особенно - против потенциального возбудителя Staphylococcus aureus, широко известного как "больничный микроб", и очень опасного при возникновении резистентности к антибиотикам.

Исследователи поясняют в своем сообщении, что нос, кожа и кишечник человека колонизированы как доброкачественными, так и патогенными бактериями. Эти микроорганизмы живут вместе в так называемых микробиомах. Если микробиом становится несбалансированным, то количество патогенов может увеличиться, и человек заболеет. Бактерия Staphylococcus epidermidis естественнным образом встречается в дермальном и назальном микробиоме почти всех людей. Этот патоген может вызывать инфекции кожи, пневмонию, эндокардит и остеомиелит и т.д. Считается, что этот недавно идентифицированный штамм вырабатывает активное вещество эпифадин, чтобы выжить против конкурирующих микроорганизмов.

Почему новые антибиотики ищут в носу?

На сегодняшний день эпифадин представляет собой новый, ранее неизвестный класс противомикробных соединений, которые убивают определенные микроорганизмы и могут быть использованы в качестве ведущей структуры для разработки новых антибиотиков. В экспериментах действующее вещество эпифадин отлично справлялось с уничтожением возбудителя Staphylococcus aureus, а также с враждебными бактериальными клетками путем повреждения их клеточной мембраны. Как отмечается в сообщении университета, химическая структура эпифадина очень нестабильна, вещество активно лишь в течение нескольких часов, и поэтому оказывает преимущественно местное действие. В то же время это снижает вероятность сопутствующего повреждения микробиома, которое часто встречается при лечении антибиотиками широкого спектра действия. Чтобы выяснить, можно ли использовать эпифадин и его производные для терапии, будут проведены дополнительные исследования.

Ученые Тюбингенского университета в своих исследованиях уже не первый раз обращаются к телу человека как к возможному источнику новых лекарств. В 2016 году эта же группа обнаружила другое неизвестное на тот момент антибиотическое вещество с уникальной структурой - лугдунин. В ходе экспериментов выяснилось, что его бактерицидный эффект влияет не только на "супербактерии" типа золотистого стафилококка, но и на многие грамотрицательные бактерии, такие как энтеропатогенная кишечная палочка, ванкомицин-резистентные энтерококки, синегнойная палочка и другие. Лугдунин, так же, как и эпифадин, удалось выделить из бактерий, обитающих в носу. Именно нос был выбран учеными для исследований потому, что внутри него находится скудная питательная среда, в которой особенно высока конкуренция между микроорганизмами.

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