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В мире не хватает антибиотиков

Фабиан Шмидт | Гудрун Хайзе | Виктор Вайц
17 ноября 2023 г.

Устойчивые к антибиотикам бактерии угрожают нашему здоровью. Нужны новые препараты. Однако лишь несколько фармацевтических компаний производят новые антибиотики.

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Резистентный больничный микроб Staphylococcus Aureus
Резистентный больничный микроб Staphylococcus Aureus Фото: Pond5 Images/IMAGO

Крупные научно-исследовательские фармацевтические компании все неохотнее берутся, а то и вовсе отказываются от разработки новых видов антибиотиков. Причина - экономического характера: инвестиционные затраты на исследования и маркетинг высоки, а лекарства не приносят производителям высокой прибыли.

ОрганизацияAccess to Medicine Foundationстремится обеспечить все необходимые условия, чтобы лекарства для пациентов были доступны во всем мире. Эта независимая некоммерческая организация, базирующаяся в Нидерландах, видит серьезную угрозу из-за резистентности возбудителей инфекционных заболеваний к антибиотикам и призывает к более активным усилиям в фармацевтической отрасли - в исследованиях и производстве антибиотиков.

По данным Ассоциации производителей лекарственных средств - Vfa, во всем мире только 68 новых препаратов проходят клинические испытания, а 292 проекта находятся на доклинической исследовательской фазе. Этого недостаточно, говорят эксперты.

Число смертей из-за устойчивости к антибиотикам растет

Самой большой проблемой является растущая резистентность к антибиотикам, которая является причиной многих смертей. Публикация в журнале The Lancet от 2022 года подводит итоги этому явлению. Один из выводов: число смертей, связанных с устойчивостью к антибиотикам, оценивается почти в пять миллионов человек во всем мире. При этом ученые еще не знают, стали ли смертоносной причиной первоначальные патогены или резистентность. Сильнее всего от этой проблемы страдает западный регион к югу от Сахары. 

Женщина с пробиркой в руке
Всего несколько фармацевтических компаний разрабатывают новые антибиотикиФото: Ismael Diallo/MSF

Развитые индустриальные страны также борются с этим вызовом. И поэтому нидерландский фонд срочно призывает к разработке новых антибиотиков и вакцин. 

Всего несколько компаний заняты производством антибиотиков

Устойчивость к антибиотикам развивается очень быстро - быстрее, чем появляются новые препараты. При этом, как отмечают эксперты, сегодня не только исследования и разработка новых видов антибиотиков находятся в стадии застоя, но и в целом - процесс производства лекарственных препаратов.

По данным фонда, большинство компаний, производящих антибиотики, являются крупными концернами, которые часто несут ответственность за более чем 200 лекарственных средств. Если эти компании изменят свою стратегию и прекратят производство антибиотиков, люди в странах со средним и низким уровнем доходов не будут иметь к ним доступа. Эксперты напоминает о том, что все больше людей во всем мире умирают потому, что не получают нужных лекарств. Фонд доступа к медицине назвал более 100 стран мира проблемными - там срочно необходим упрощенный доступ к лекарствам. Лишь немногие из новых антибиотиков доступны более чем в десяти из этих стран. Таким образом, шансы на то, что новые антибиотики станут доступны жителям этих стран, - невелики.

Разработка новых видов антибиотиков - еще не решение проблемы. Важно убедить врачей, чтобы они отказались от чрезмерного использования антибиотиков. 

Фонд доступа к медицине также пытается влиять на компании-производители антибиотиков, чтобы они могли выполнять свои обязанности в области маркетинга и продаж, но одновременно не поощрять врачей в чрезмерно частом назначении этих препаратов. Именно такой подход способствует развитию резистентности пациентов к антибиотикам.

Больше прозрачности в информации о развитии резистентности

Некоторые компании начали делиться информацией о развитии резистентности с больницами и исследователями. Например, крупная американская фармацевтическая компания Pfizer опубликовала данные своей программы внутреннего контроля в доступном реестре. Это как минимум первый шаг в правильном направлении. Некоторые исследовательские и производственные фармацевтические компании разработали рыночную стратегию для уже проверенных лекарств, чтобы их можно было распространять и использовать быстрее.

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