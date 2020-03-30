 ФРГ прибыли первые сезонные рабочие для уборки урожая | Новости из Германии о Германии | DW | 09.04.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

ФРГ прибыли первые сезонные рабочие для уборки урожая

Для самолета с гражданами Румынии, прибывшими для сельхозработ, приземлились в аэропорту Берлина. Их прием из-за коронавируса сопровождается повышенными мерами предосторожности.

Сбор урожая клубники в Нижней Саксонии

Сбор урожая клубники в Нижней Саксонии (фото из архива)

В Германию в четверг, 9 апреля, прибыли первые сезонные рабочие для уборки урожая. Два самолета, выполнивших чартерные рейсы из Румынии, приземлились в аэропорту Берлин-Шенефельд. В общей сложности запланировано прибытие трех лайнеров с 530 рабочими, сообщили в столичной воздушной гавани.

В аэропорты Дюссельдорфа (земля Северный Рейн - Вестфалия) и Гамбурга операторами Eurowings и Tuifly также были выполнены первые рейсы из Румынии. В воздушных портах прилетевшие пройдут медицинский осмотр, после чего их на некоторое время ожидает некое подобие карантина.

Представительница Немецкого крестьянского союза (Deutscher Bauernverband, DBV) уточнила, что в первое время рабочие будут разделены на небольшие группы. Им предстоит жить и трудиться без контакта с другими лицами за пределами этих групп.

В DBV указали, что с начала месяца в союз поступило около 9900 заявок на апрель. Данные всех их направивших и готовящихся прибыть в ФРГ были переданы федеральной полиции в качестве меры предосторожности для недопущения вспышки заболевания. На май пока представлено 4300 подобных заявок.

В свою очередь, авиакомпания Eurowings, которая организовывает чартерные рейсы, сообщила, что на ее портале зарегистрированы 20 тыс. человек, которые хотели бы прибыть в ФРГ для сбора урожая.

ФРГ планирует допустить около 80 тыс. работников

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) и министр сельского хозяйства ФРГ Юлия Клёкнер (Julia Klöckner) 2 апреля договорились, что в страну при соблюдении жестких мер безопасности будут допущены около 80 тыс. сезонных рабочих.

По распоряжению Зеехофера (Horst Seehofer) въезд их в Германию был временно прекращен 25 марта. В среднем ежегодно в ФРГ были задействованы около 300 тысяч таких работников, главным образом, из Польши и Румынии. 

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

Смотрите также:

  • Молодой человек в защитной маске на фоне вывески аптеки

    Как мир борется с коронавирусом

    Пандемией коронавируса охвачено более 150 стран

    Общее число заразившихся коронавирусом в мире к середине марта, по данным Университета Джонcа Хопкинса, превысило 170 000 человек, эпидемия охватила более 150 стран и территорий. Выздоровели более 77 000 человек, свыше 6500 скончались от последствий коронавирусной инфекции.

  • Медицинский работник на границе Австрии с Италией измеряет температуру водителю автомобиля из Италии.

    Как мир борется с коронавирусом

    Европа пытается защититься от коронавируса

    Власти стран ЕС усилили погранконтроль, опасаясь стремительного распространения коронавируса. Cловения и Австрия закрыли границу с Италией. В Чехии, Польше, Словении, Австрии, Греции отменены занятия во всех учебных заведениях. На фотографии - медицинский работник на границе Австрии с Италией измеряет температуру водителю автомобиля. Повышенная температура - повод для запрета на въезд в страну.

  • Парад в День Святого Патрика в Дублине

    Как мир борется с коронавирусом

    По всему миру отменяют мероприятия

    Из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру отменяют публичные мероприятия. В Ирландии отказались от всех парадов в День святого Патрика 17 марта (на фото), во Франции запретили мероприятия с числом участников свыше 1000 человек, в ФРГ отменены крупнейшая в мире туристическая ярмарка ITB в Берлине, Лейпцигская книжная ярмарка и Ремесленная ярмарка в Мюнхене.

  • Итальянский военнослужащий останавливает машину для контроля

    Как мир борется с коронавирусом

    Италия: Вся страна в карантине

    Максимальное число заражений и смертей от коронавируса SARS-CoV-2 в Европе выявлено в Италии. К середине марта число инфицированных превысило 24 тысяч. 9 марта итальянские власти ввели карантин на всей территории страны. На данный момент все публичные мероприятия отменены, учебные учреждения и музеи закрыты. Улицы и площади итальянских городов опустели.

  • Вход в университетскую клинику Дюссельдорфа

    Как мир борется с коронавирусом

    Германия: первые жертвы коронавируса

    До 25 февраля в ФРГ было зарегистрировано 16 случаев заражения коронавирусом в Баварии. Затем число стало резко расти. К середине марта число инфицированных превысило 4500 человек. Более половины из них - в земле Северный Рейн - Вестфалия. 9 марта стало известно о двух первых смертях от коронавируса. С 16 марта ФРГ закрыла участки границы с Францией, Австрией, Швейцарией, Люксембургом и Данией.

  • Дезинфицирующие средства в магазине

    Как мир борется с коронавирусом

    Ажиотаж на дезинфицирующие средства

    Из-за вспышки коронавируса в Германии вспыхнул ажиотаж на дезинфицирующие средства и жидкое мыло. В супермаркетах и магазинах бытовой химии пустуют полки, прежде забитые всевозможными флаконами и тюбиками с антисептиками. В некоторых магазинах висят объявления: администрация обещает покупателям как можно скорее восстановить наличие этих товаров в ассортименте.

  • Машина скорой помощи с медиком в защитном костюме и пациентом в маске

    Как мир борется с коронавирусом

    Коронавирус добрался до России

    Число инфицированных коронавирусом в России превысило 60 человек. В Москве введен режим повышенной готовности. Указом мэра Сергея Собянина граждане РФ, прибывшие в столицу из "неблагополучных стран", обязываются добровольно провести 14 дней на домашнем карантине. Собянин также заявил о строительстве новой больницы для заболевших коронавирусом в Троицком административном округе Москвы.

  • Волонтеры в защитных костюмах на выборах в Израиле

    Как мир борется с коронавирусом

    Израиль: 14-дневный карантин для всех въезжающих

    В Израиле к середине марта коронавирус диагностирован более чем у 75 человек. В целях борьбы с распространением заболевания там введен 14-дневный карантин для всех въезжающих. Граждане других стран должны доказать, что у них есть место проживания и необходимые средства для соблюдения карантина - иначе им откажут во въезде. Карантин может затронуть 300 тыс. из 9-миллионного населения Израиля.

  • Меры по борьбе с коронавирусом в Иране

    Как мир борется с коронавирусом

    Иран: третье место по смертности от коронавируса - после Китая и Италии

    Самым крупным очагом распространения коронавируса после Китая и Италии стал Иран: к середине марта там зарегистрировано более 148 тысяч заболевших и более 700 смертей. Не исключают, что в действительности цифры могут быть намного выше. Пытаясь предотвратить распространение вируса, иранские города обильно заливают дезинфицирующими средствами.

  • Медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия

    Как мир борется с коронавирусом

    Китай: эпидемия коронавируса пошла на спад

    Между тем в Китае, где в конце 2019 года началась вспышка SARS-CoV-2, число новых заражений снижается. Большинство больниц, построенных для инфицированных коронавирусом в Ухане, закрыты. На фотографии - медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия. Всего в Китае коронавирусной инфекцией заболели более 81 тыс. человек, умерли около 3100.

  • Палата интенсивной терапии в больнице в Ухане

    Как мир борется с коронавирусом

    Кто наиболее подвержен коронавирусной инфекции?

    Наиболее опасна коронавирусная инфекция для пожилых людей старше 80 лет и людей с хроническими сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями, диабетом и гипертонией. Именно в этих группах максимальный риск летального исхода. Еще одна группа риска - медицинские работники. У большинства пациентов - около 80 процентов - болезнь проходит в легкой или относительно легкой форме.

  • Ученый в немецкой лаборатории работает над созданием вакцины против коронавируса

    Как мир борется с коронавирусом

    Когда появится вакцина от коронавируса?

    Число лабораторий, работающих над созданием вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру, невозможно сосчитать. Ученые уже создали несколько вариантов вакцины и тестируют их на животных. Но при самом благоприятном течении событий вакцина может появиться на рынке не ранее середины 2021 года.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 03:43

Берлин: как государство помогает предпринимателям спасти бизнес

Аудио- и видеофайлы по теме

Как немецкие кафе выживают во время эпидемии коронавируса  

Коронавирус в Германии: медики выбиваются из сил в борьбе с пандемией  

Также по теме

Deutschland Aufnahmestelle für Flüchtlinge in Zirndorf, Bayern

В Германии призывают разрешить работать соискателям убежища 30.03.2020

На фоне пандемии коронавируса Германия нуждается в любой помощи, заявила уполномоченный правительства ФРГ по вопросам интеграции Видман-Мауц. Соискателей убежища следует допустить до сбора урожая, считает она.

Deutschland Spargel Spargelernte

В Германии открылся сезон королевы овощей (фото) 06.04.2020

Спаржа, которую так любят немцы, в этом году особенно вкусна и дорога - еще и потому, что для фермеров в Германии она обернулась головной болью...

BdT | Hitze in Deutschland | Duisburg

Коронавирус и жара: каким будет лето в Европе 08.04.2020

Пандемия коронавируса заставила забыть о глобальном потеплении, но с приближением лета встает вопрос, грозит ли Европе повторение рекордных температур прошлых лет. Эксперты видят угрозу в другом.

Реклама

Самые читаемые

Немецкий эксперт: Зеленский оказался в ситуации Ющенко  

Трамп видит прогресс в переговорах России и Саудовской Аравии по нефти  

Комментарий: Спор Кадырова и Мишустина как символ фиаско Путина  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно