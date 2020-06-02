 ФРГ и три страны ЕС создали альянс для разработки вакцины от коронавируса | Новости из Германии о Европе | DW | 03.06.2020

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Европа

ФРГ и три страны ЕС создали альянс для разработки вакцины от коронавируса

"Альянс за инклюзивную вакцину" будет форсировать разработку вакцины на европейской территории. Четыре страны ЕС уже ведут переговоры с различными фармацевтическими компаниями.

Разработка вакцины от коронавируса в немецкой компании CureVac

Разработка вакцины от коронавируса в немецкой компании CureVac

Германия, Франция, Италия и Нидерланды создали альянс с целью ускорить производство вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 на европейской территории. Четыре крупнейшие экономики Европы "совместно рассматривают различные многообещающие инициативы и ведут переговоры с различными фармацевтическими компаниями, сообщило министерство здравоохранения Нидерландов в среду, 3 июня.

"Цель "Альянса за инклюзивную вакцину" – обеспечить возможность производства вакцины на европейской территории, где это только возможно. Германия, Франция, Италия и Нидерланды убеждены, что для успешного результата нужны совместная стратегия и инвестиции", - указывается в заявлении.

В документе также говорится, что "альянс рассматривает многообещающие инициативы в сфере разработки вакцин, чтобы обеспечить нужное количество вакцины для Евросоюза и других стран, особенно для бедных стран Африки". По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время во всем мире ведется разработка более 130 вакцин от коронавируса. Не менее 10 из них уже находятся на стадии клинических испытаний.

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    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


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