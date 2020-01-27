ФРГ готовит эвакуацию немцев из китайского Уханя

Германия из-за вспышки коронавируса в Китае готовится "в ближайшие дни" эвакуировать граждан ФРГ из города Ухань, который находится в эпицентре эпидемии, сообщил представитель МИД ФРГ в среду, 29 января. В аэропорту Кельна/Бонна ожидает разрешения на вылет самолет бундесвера А310.

По данным журнала Der Spiegel, спецрейс в Ухань запланирован на 1 февраля, однако пока неясно, отправится ли за немцами в Ухань машина бундесвера или гражданский чартер. Согласно сообщениям, власти КНР обеспокоены тем, как китайцы могут отнестись к иностранной военной операции на территории их страны.

Двухнедельный карантин

В настоящее время консульская команда посольства ФРГ в КНР составляет списки немцев, желающих уехать из Уханя, и решает бюрократические вопросы, связанные с их доставкой в аэропорт. Представитель министерства здравоохранения ФРГ сообщил, что эвакуированные из Уханя немцы по прибытии в аэропорт Франкфурта-на-Майне будут помещены в карантин сроком на 14 дней.

Ранее о целесообразности скорейшей эвакуации немцев из Уханя и китайской провинции Хубэй заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn). Министр выразил мнение, что эвакуация может произойти уже в ближайшие часы, добавив, что он находится в контакте с властями федеральной земли Гессен для согласования процедур после прибытия людей во франкфуртский аэропорт.

Между тем правительство Италии сообщило, что 30 января в КНР вылетит самолет с группой медиков, который эвакуирует из Уханя итальянцев. По оценкам, в этом китайском городе находится от 60 до 70 граждан Италии, но, согласно сообщениям СМИ, не все они хотят уехать.

Ранее сотни своих граждан эвакуировали из Уханя Япония и США. Шведский мебельный концерн IKEA из-за эпидемии коронавируса временно закрывает половину своих складов в Китае.

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