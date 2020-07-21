 Фонд Нобеля меняет формат церемонии вручения Нобелевской премии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.07.2020

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Мир

Фонд Нобеля меняет формат церемонии вручения Нобелевской премии

Смена формата церемонии вручения Нобелевской премии в 2020 году связана с пандемией коронавируса, указали в Фонде Нобеля. Кроме прочего, будет отменен традиционный банкет.

Медаль, врученная лауреатам Нобелевской премии в области экономики в 2017 году

Фонд Нобеля объявил во вторник, 21 июля, что церемония вручения Нобелевской премии, которая должна состояться в декабре, будет проходить в новом формате из-за ограничений, направленных на борьбу с коронавирусом.

"В этом году нобелевская неделя будет использовать новые форматы из-за неопределенности в вопросах о том, сможет ли большое количество людей собраться в одном месте и смогут ли лауреаты из других стран приехать в Швецию и Норвегию", - говорится в пресс-релизе Фонда Нобеля.

Там же сообщается, что Фонд рассчитывает на то, что, используя новый формат церемонии, ему удастся провести вручение Нобелевской премии даже в случае, если ни один из лауреатов не сможет лично на ней присутствовать.

"Мы ожидаем, что сможем провести церемонию вручения Нобелевской премии в Осло и Стокгольме 10 декабря, используя новый формат, который не только учитывает ограничения, связанные с соблюдением социальной дистанции, но и принимает во внимание, что только некоторые лауреаты или даже ни один из лауреатов не смогут лично присутствовать на церемонии", - подчеркнули в Фонде.

Почему отменили Нобелевский банкет

Отдельно оговаривается, что в 2020 году будет отменен традиционный банкет в стокгольмской ратуше. "Во время Нобелевского банкета, а также приема, устраиваемого днем ранее Фондом Нобеля, Шведской королевской академией наук и Музеем северных стран, более тысячи человек собираются на ограниченном пространстве в закрытом помещении. Поэтому проводить эти мероприятия в 2020 году было бы неразумно", - подчеркнули в Фонда Нобеля.

Ожидается, что имена нобелевских лауреатов 2020 года будут названы в период с 5 по 12 октября.

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    Автор: Натали Мюллер, Максим Филимонов


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