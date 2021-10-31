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Федеральная земля Саксония-Анхальт

29.10.2021 Das Schloss Marienburg in der Region Hannover steht im warmen Licht der aufgehenden Sonne inmitten herbstlich verfärbter Bäume. Der Streit zwischen Ernst August Prinz von Hannover und seinem Sohn um das Schloss Marienburg landet vor Gericht. Die mündliche Verhandlung ist für den 25. November am Landgericht Hannover terminiert. (Luftaufnahme mit einer Drohne)

Немецкая принцесса российского происхождения может остаться без замка (фото) 31.10.2021

Принц Ганноверский подал в суд на своего сына. Раздор в семье случился из-за Мариенбурга в Нижней Саксонии

Почему правые популисты сильны на востоке ФРГ: в Саксонии у АдГ - 1 место на выборах в бундестаг 04.10.2021

На выборах в германский бундестаг правопопулистская "Альтернатива для Германии" потеряла часть голосов. Однако в федеральной земле Тюрингия она заняла первое место. Сильнейшей партия стала и в Саксонии. В Герлице АдГ заручилась поддержкой трети избирателей. При этом на западе Германии результаты у правых популистов весьма скромные. Так в чем же секрет успеха правых популистов на востоке ФРГ?
29.06.2019, Sachsen, Olbernhau: Berg- und Hüttenknappschaften kommen in der Saigerhütte in Olbernhau zusammen, die nun auch Teil des Welterbes ist. Die Unesco hat die Montanregion Erzgebirge als Weltkulturerbe anerkannt. Das Komitee nahm das historische Bergbaugebiet in Sachsen und Böhmen auf seiner Sitzung in Aserbaidschan in die Liste schützenswerten Erbes der Welt auf. Foto: Wolfgang Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Рудные горы - родина талеров и долларов (фотогалерея) 28.08.2021

История этого горнодобывающего региона насчитывает восемь столетий. В Германии их называют Рудными горами (Erzgebirge), Крушне-Гори (Krušnohoří) - в соседней Чехии.
Deutsch: Der Friedensreiter von Münster, ein Postreiter überbringt die Nachricht vom Westfälischen Frieden 1648. Exponat im Deutschen Museum Verkehrszentrum, Halle I. Datum etwa 1648 Quelle Picture dispayed in Deutsches Museum - Verkehrszentrum, Munich, Germany Eigenes Werk https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Der_Friedensreiter_von_M%C3%BCnster.JPG Urheber Unbekannt

Где закончилась Тридцатилетняя война, или По Вестфалии - на велосипеде 15.08.2021

Два соглашения 1648 года - в Оснабрюке и Мюнстере - положили конец Тридцатилетней войне. Сегодня по следам гонцов и глашатаев Вестфальского мира проложен велосипедный маршрут.
Kloster Lüne. Das Kloster Lüne ist ein ehemaliges Benediktinerinnenkloster und heutiges evangelisches Damenstift in Lüneburg Copyright: DW / Maksim Nelioubin.

По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий (фотогалерея) 08.08.2021

В Люнебургской пустоши вот-вот наступят самые красивые недели года - в середине августа начнет дружно цвести вереск.

Skulptur De Utkieker vom Künstler Hannes Helmke auf Spiekeroog | Verwendung weltweit

Шпикерог - любимый остров немецких президентов (фото) 25.07.2021

Постоянными гостями этого немецкого острова были три президента Германии. Один из них даже женился в здешней церкви.
17.07.2021+++ ID 339 Land unter in Selbitz. Katastrophale Zustände in der bayrischen Gemeinde. So ein Hochwasser haben die Menschen hier noch nicht erlebt. Mitarbeiter einer Firma sind von den Wassermassen eingeschlossen. Autos hat es weggespült. Anwohner schütten das Wasser mit Eimern aus ihren Wohnungen, schlichten Standsäcke. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz, das THW unterstützt. Der Ort wird teilweise abgeriegelt. Es gibt unzählige Einsatzstellen. Schwere Unwetter gingen vor gut einer Stunde im bayrischen Selbitz nieder. Enorme Regenmengen gingen in der Gegend um Selbnitz nieder. Gut 70 Liter auf dem Quadratmeter in kurzer Zeit gingen nieder. Der Ort wurde komplett überflutet, Autos werden mitgerissen. Häuser sind teilweise von

Берлин предоставит пострадавшим от наводнения срочную помощь 18.07.2021

Об экстренных дотациях в размере более чем 300 миллионов евро объявил министр финансов Германии Олаф Шольц. Он пообещал помочь пострадавшим от наводнения на западе ФРГ быстро и без бюрократических проволочек.
Das restaurierte Borkenhäuschen mit seiner urwüchsigen Borkenbekleidung mitten im Wörlitzer Park. Das auf das Jahr 1785 datierte Häuschen ist seit 2019 restauriert worden und soll einst dem Fürsten von Franz von Anhalt Dessau (1740-1817) als Badehaus gedient haben. Alle Arbeiten sind nun abgeschlossen und das Fachwerkgebäude kann nun wieder von den Parkbesuchern wieder in Augenschein genommen und durchschritten werden.

В Германии отреставрировали знаменитый "Ведьмин домик" (фото) 14.07.2021

Этот павильон был сооружен в Вёрлице в 1785 году, чтобы здешний князь мог принимать ванны посреди своего парка. И домик, и парк имеют статус Всемирного наследия.
Ein Grabungsgelände ist auf dem Hügel «Kleiner Klaus» oberhalb Helftas zu sehen. Die wiederentdeckte Königspfalz Helfta (Landkreis Mansfeld-Südharz) wird in einer Forschungsgrabung des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt erkundet. Archäologen haben zunächst mit der Freilegung der Grundmauern der Kirche Kaiser Ottos des Großen (912-973) begonnen. +++ dpa-Bildfunk +++

Археологи нашли в кукурузном поле церковь императора Оттона Великого 08.07.2021

Церковь святой Радегунды в Саксонии-Анхальт в X веке служила пфальцем - дворцом для правителей Священной Римской империи. Храм был снесен в ходе Реформации 500 лет назад.
Leuchtturm Westerhever, Salzwiesen, Westerheversand, Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, Schleswig-Holstein, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Ваттовое море: почему Google посвятил ему свой дудл 30.06.2021

Немецкий глагол "waten" означает "переходить вброд, шлепать по воде или грязи", чем и занимаются здесь туристы по время отливов. Ваттовое море - 12 лет в списке Всемирного наследия.
Der automatisiert fahrende Shuttlebus Thyra Floh fährt für den Pilotbetrieb auf dem Marktplatz im Südharz. Jeweils sechs Personen kann der elektrisch betriebene Kleinbus auf seiner Fahrt befördern.

Немецкому фахверку - беспилотный автобус (фото) 29.06.2021

В немецком городе Штольберге в Гарце начались испытания шестиместного электрического автобуса, передвигающегося без водителя.

26.06.2021 Angie Kaufmann, neu gekürte Rosenkönigin, riecht im Europa-Rosarium an einem Blumenstrauß. Die 30-jährige Erzieherin wird für ein Jahr das Rosarium und die Region Sangerhausen bei offiziellen Anlässen repräsentieren.

В самом большом в мире розарии - новая королева (фото) 29.06.2021

Территория этого розового царства в немецком Зангерхаузене - всего около 12,5 гектаров, но разных роз здесь - больше всего в мире!

27.06.2021 Der Sieder Steffen Kohlert (M) schöpft Salz aus gesiedeter Sole neben den Salzwirkern (l-r) Matthias und Christian beim öffentlichen Schausieden. Erstmals seit eineinhalb Jahren findet wieder ein öffentliches Schausieden des Vereins Hallesches Salinemuseum e.V. und der Halloren der Salzwirker-Brüderschaft im Thale zu Halle statt. Das Ereignis findet ab heute immer am letzten Sonntag eines Monats am Standort der ehemaligen Pfännerschaftlichen Soletiefbohrung statt.

В Германии снова варят соль (фото) 28.06.2021

Немецкие солевары вновь взялись за свое дело после долгого перерыва, вызванного пандемией. Речь идет не о промышленном производстве, а о сохранении традиций.

Почему за АдГ голосуют в восточногерманских землях (07.06.2021) 07.06.2021

На земельных выборах в Саксонии-Анхальт убедительную победу одержала партия Меркель - Христианско-демократический союз. Второе место заняла правопопулисткая "Альтернатива для Германии". Почему у нее сильные позиции на востоке страны?

Кто на самом деле сбил MH-17 в Донбассе: процесс перешел в решающую фазу. DW Новости (07.06.2021) 07.06.2021

В Гааге началось разбирательство дела по существу о сбитом над Донбассом "Боинге", выполнявшем рейс MH-17. В суде будут представлены материалы по вопросу, был ли лайнер сбит ракетой ЗРК "Бук" и была ли ракета выпущена из района, подконтрольного пророссийским сепаратистам.
06.06.2021, Sachsen-Anhalt, Magdeburg: Reiner Haseloff, CDU, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt spricht auf der CDU Wahlparty. Die Wahl zum neuen Landtag in Sachsen-Anhalt war die letzte Landtagswahl vor der Bundestagswahl im September 2021. Foto: Bernd Von Jutrczenka/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Партия Меркель прошла последний тест перед выборами в бундестаг 07.06.2021

Вопреки прогнозам правопопулистская АдГ не смогла составить конкуренцию ХДС в земле Саксония-Анхальт. Что означает для политических партий ФРГ исход последних перед федеральными региональных выборов - у DW.
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