Союз европейских футбольных ассоциаций (англ. Union of European Football Associations, в русской транслитерации УЕФА) - спортивная организация, управляющая футболом в Европе.

УЕФА - одна из шести континентальных конфедераций, входящих в Международную федерацию футбола (ФИФА). Союз был основана 15 июня 1954 года в швейцарском Базеле, после консультаций федераций футбола Франции, Италии и Бельгии. Первоначально УЕФА насчитывал 25 стран, сейчас их 55. Штаб-квартира организации базируется в швейцарском Ньоне. УЕФА объединяет национальные футбольные ассоциации европейских стран и организует все европейские соревнования футбольных клубов и сборных команд, а также распределяет доходы от рекламы и трансляций между клубами и национальными ассоциациями, входящими в её состав.