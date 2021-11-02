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УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (англ. Union of European Football Associations, в русской транслитерации УЕФА) - спортивная организация, управляющая футболом в Европе.

УЕФА - одна из шести континентальных конфедераций, входящих в Международную федерацию футбола (ФИФА). Союз был основана 15 июня 1954 года в швейцарском Базеле, после консультаций федераций футбола Франции, Италии и Бельгии. Первоначально УЕФА насчитывал 25 стран, сейчас их 55. Штаб-квартира организации базируется в швейцарском Ньоне. УЕФА объединяет национальные футбольные ассоциации европейских стран и организует все европейские соревнования футбольных клубов и сборных команд, а также распределяет доходы от рекламы и трансляций между клубами и национальными ассоциациями, входящими в её состав.

epa04854344 FIFA President Joseph 'Sepp' Blatter reacts during a press conference following the extraordinary FIFA Executive Committee at the FIFA headquarters in Zurich, Switzerland, 20 July 2015. During the extraordinary FIFA Executive Committee meeting the agenda for the elective Congress for the FIFA-presidency will be finalised and approved. The congress will take place on 26th February 2016. EPA/ENNIO LEANZA | R: Former head of European football association UEFA Michel Platini leaves a judicial police station where he was detained for questioning over the awarding of the 2022 World Cup soccer tournament, in Nanterre, France June 19, 2019. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Экс-главам ФИФА и УЕФА предъявили обвинения в мошенничестве 02.11.2021

Швейцарская прокуратура обвинила Зеппа Блаттера и Мишеля Платини в мошенничестве на 2 миллиона швейцарских франков. По ее данным, этот платеж нанес ущерб активам ФИФА и незаконно обогатил Платини.
Fussball FIFA Musem Zuerich-Enge 10.03.2020 WM-Pokal in einer Vitrine FOTO: ULMER Pressebildagentur xxNOxMODELxRELEASExx

Футбольные федерации европейских стран грозят выходом из ФИФА 20.10.2021

Футбольные федерации Европы и Южной Америки крайне негативно воспринимают идею нынешнего руководства ФИФА о проведении чемпионата мира по футболу в двухлетнем цикле.
This picture shows the UEFA logo at the organization's headquarters in Nyon on Febraury 28, 2020. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) (Photo by FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)

УЕФА отказался от претензий к клубам Суперлиги 28.09.2021

УЕФА аннулирует разбирательство в отношении "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса", но не исключает дальнейшие юридические шаги.
Portugal's forward Cristiano Ronaldo reacts during the UEFA EURO 2020 Group F football match between Portugal and Germany at Allianz Arena in Munich, Germany, on June 19, 2021. (Photo by CHRISTOF STACHE / POOL / AFP) (Photo by CHRISTOF STACHE/POOL/AFP via Getty Images)

Криштиану Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед" 27.08.2021

Португалец Криштиану Роналду уже выступал за "Манчестер Юнайтед" в 2003-2009 годах. Сумма его трансфера в английский клуб из туринского "Ювентуса" остается неизвестной.
Fußball: Champions League, Auslosung - Gruppenphase in Istanbul: Die Trophäe wird vor der Auslosung der Champions League in Istanbul für die Fotografen ausgestellt. +++ dpa-Bildfunk +++

Названы соперники немецких клубов в Лиге чемпионов УЕФА 26.08.2021

В основную сетку турнира вошли четыре немецкие команды. Самая тяжелая группа досталась "Лейпцигу".
EURO 2021, Die Highlights Englische Fans im Fanblock, jubeln, Feature, Symbolfoto, Randmotiv, Fans mit Fahne, Halbfinale, Spiel M50, England ENG - Daenemark DEN 2:1 n.V. am 07.07.2021 in London / Wembley Stadion. Fussball EM 2020 vom 11.06.2021-11.07.2021. *** English fans in the fan block, cheer, feature, symbol photo, border motif, fans with flag, semi-final, match M50, England ENG Denmark DEN 2 1 n V on 07 07 2021 in London Wembley Stadium Football EM 2020 of 11 06 2021 11 07 2021

УЕФА оштрафовал Футбольную ассоциацию Англии из-за нарушений фанатов 11.07.2021

Футбольной ассоциации Англии предстоит выплатить штраф в 30 тыс. евро из-за нарушений болельщиков во время полуфинального матча Евро-2020 против сборной Дании.
Stewards intervene on a Denmark supporter who was holding up a rainbow flag before the UEFA EURO 2020 quarter-final football match between the Czech Republic and Denmark at the Olympic Stadium in Baku on July 3, 2021. (Photo by Darko Vojinovic / POOL / AFP) (Photo by DARKO VOJINOVIC/POOL/AFP via Getty Images)

УЕФА изучает конфискацию радужного флага на матче Евро-2020 в Баку 04.07.2021

Стюарды на стадионе "Олимпийский" в Баку на время забрали символ ЛГБТ-сообщества у болельщика сборной Дании во время матча с чехами. УЕФА назвал радужный флаг символом своих ценностей.
London, Grossbritannien, Fussball Herren, Deutsche Nationalmannschaft Saison 2013/2014, Länderspiel, Freundschaftsspiel, England vs Deutschland, 19.11.13, Wembleystadion London, junger englischer Fan, Aktion, Einzelbild, Foto: Gladys Chai von der Laage | Verwendung weltweit

УЕФА заблокировал билеты, проданные английским болельщикам на матч 1/4 финала ЧЕ 02.07.2021

В Италии действует требование 5-дневного карантина для въезжающих из Великобритании. Чтобы болельщики "Трёх львов" не нарушали его, продажа билетов на матч ¼ финала Евро-2020 прекращена, а купленные билеты заблокированы.
The Czech Republic squad take part in a team training session at Wembley stadium in London, Monday, June 21, 2021, the day before the Euro 2020 soccer championship group D match between England and Czech Republic. (AP Photo/Matt Dunham, Pool)

УЕФА призвали отказаться от проведения финала Евро-2020 в Лондоне 29.06.2021

По словам вице-председателя Еврокомиссии, полуфинал и финал чемпионата Европы по футболу должны быть перенесены из Лондона из-за распространения "дельта"-варианта коронавируса.

Soccer Football - Champions League - Semi Final Second Leg - Manchester City v Paris St Germain - Etihad Stadium, Manchester, Britain - May 4, 2021 Manchester City's Riyad Mahrez scores their second goal REUTERS/Phil Noble

УЕФА отменит правило выездного гола в клубных турнирах 24.06.2021

Союз европейских футбольных ассоциаций предложил отменить правило гостевого гола. За его отмену высказывались многие тренеры и болельщики, заявил глава УЕФА.
MUNICH, GERMANY - JULY 11: A general view outside of the soccer stadium Allianz Arena which is illuminated in rainbow colours for Christopher Street Day (CSD) on July 11, 2020 in Munich, Germany. Christopher Street Day is an annual European LGBT celebration and demonstration held in various cities across Europe for the rights of LGBT people and against discrimination and exclusion. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

Немецкие СМИ о запрете УЕФА подсветить стадион в Мюнхене цветами радуги 23.06.2021

Радужную подсветку хотели зажечь на "Альянц Арене" в ходе матча ФРГ - Венгрия на Евро-2020 в знак солидарности с ЛГБТ-сообществом, но УЕФА не поддержал идею. Как на это отозвались СМИ Германии?
epa05578426 Hungarian Prime Minister Viktor Orban watches the training session of the Hungarian national soccer team at the Skonto Stadium in Riga, Latvia, 09 October 2016. Hungary will face Latvia in the FIFA World Cup 2018 qualifying soccer match on 10 October 2016. EPA/TOMS KALNINS +++ dpa-Bildfunk +++

Виктор Орбан не приедет на матч Германия - Венгрия 23.06.2021

Ранее УЕФА запретил Мюнхену в знак протеста против нового закона в Венгрии, ограничивающего права сексуальных меньшинств использовать радужную подсветку стадиона во время матча Евро-2020.
UEFA EURO, EM, Europameisterschaft,Fussball 2020 in Muenchen mit Zuschauer Archivfoto:. FOTOMONTAGE: Bleibt Muenchen EM Gastgeber Die Europaeische Fussball-Union hat den Druck auf den deutschen EM-Standort Muenchen erhoeht und eine Frist fuer eine Zuschauer-Garantie gesetzt. Am heutigen 23.04. will die Uefa entscheiden, ob Muenchen Spielort fuer drei Vorrundenspiele und ein Viertelfinale beiben wird, Archivfoto: Die Allianz Arena leuchtet in den Regenbogenfarben als Zeichen fuer Toleranz und gegen Diskriminierung. Uebersicht,Aussenaufnahme. Fussball 1. Bundesliga Saison 2020/2021,19.Spieltag,Spieltag19, FC Bayern Muenchen-TSG 1899 H

УЕФА запретил радужную подсветку стадиона на матче Германия - Венгрия 22.06.2021

Во время матча Евро-2020 ФРГ - Венгрия радужную подсветку включат стадионы Кельна и Франкфурта - в знак протеста против закона в Венгрии, ограничивающего права ЛГБТ-сообщества.
Germany's goalkeeper Manuel Neuer walks on the pitch during the Euro 2020 soccer championship group F match between Portugal and Germany at the Football Arena stadium in Munich, Germany, Saturday, June 19, 2021. (Philipp Guelland/Pool via AP)

УЕФА не считает нарушением радужную повязку капитана сборной Германии 21.06.2021

Мануэль Нойер появлялся на играх Евро-2020 с повязкой в цветах радуги. УЕФА посчитал, что сборная Германии таким образом поддерживает разнообразие.
Soccer Football - Euro 2020 - Group B - Belgium v Russia - Gazprom Arena, Saint Petersburg, Russia - June 12, 2021 Belgium's Romelu Lukaku scores their first goal Pool via REUTERS/Evgenia Novozhenina

Сборная России проиграла свой первый матч на чемпионате Европы-2020 12.06.2021

На стадионе в Санкт-Петербурге команда России пропустила три безответных гола от сборной Бельгии.
1. Neues Trikot für die ukrainische Nationalmannschaft Ort: Kiew Datum: Juni 2021 Tags: Ukraine, Kiew, Fußball, Euro-2020 (c) Oleksandra Indyukhova via Inna Zavgorodnya

УЕФА и Киев достигли компромисса в вопросе формы Украины на ЧЕ-2020 11.06.2021

Согласно совместному решению УЕФА и УАФ, лозунг "Героям слава!" будет размещен за картой, отображающей государственные границы Украины с учетом Крыма.
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