 Криштиану Роналду вернулся в ″Манчестер Юнайтед″ | Новости из Германии о Европе | DW | 27.08.2021

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Европа

Криштиану Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед"

Португалец Криштиану Роналду уже выступал за "Манчестер Юнайтед" в 2003-2009 годах. Сумма его трансфера в английский клуб из туринского "Ювентуса" остается неизвестной.

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Звезда мирового футбола - португальский нападающий Криштиану Роналду перешел из итальянского клуба "Ювентус" (Турин) в английский "Манчестер Юнайтед". Об этом стало известно в пятницу, 27 августа, из сообщения "Манчестер Юнайтед" в микроблоге Twitter.

Криштиану Роналду уже выступал за "Манчестер Юнайтед" в 2003-2009 годах, выиграв вместе с клубом Лигу чемпионов УЕФА и три чемпионата Англии. Цвета "Ювентуса" он защищал последние три сезона, дважды став чемпионом Италии. В

Ожидается, что Роналду подпишет с "Ювентусом" двухлетний контракт до 2023 года. Его условия, а также сумма трансфера по-прежнему не обнародованы. Итальянский клуб просил за переход форварда, по разным данным, от 25 до 30 млн евро.

В 2017-м Криштиану Роналду был признан лучшим игроком года по версии журнала France Football, став уже в пятый раз обладателем "Золотого мяча". Спустя три года он стал первым миллиардером из числа футболистов.

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