Криштиану Роналду повторил мировой рекорд по голам за сборную

Португальский футболист Криштиану Роналду повторил мировой рекорд по забитым мячам за сборную. В среду, 23 июня нападающий сделал дубль в матче против Франции и довел число голов за национальную команду до 109. Столько же только у экс-форварда сборной Ирана Али Даеи.

Мячи в ворота французской команды, забитые с пенальти, стали для Роналду четвертым и пятым на Евро-2020. Благодаря этому он занимает первое место в списке бомбардиров турнира. Эти голы также позволили португальцу опередить бывшего немецкого нападающего Мирослава Клозе (Miroslav Klose) по сумме забитых мячей на чемпионатах мира и Европы. Теперь у Роналду 21 гол на ЧМ и ЧЕ, на счету Клозе - 19.

На счету португальца и другие рекорды на этом чемпионате Европы. Он - единственный игрок в истории, сыгравший на пяти Евро - в 2004, 2008, 2012, 2016 и 2021 годах. Роналду принадлежит теперь и титул лучшего бомбардира в истории финальных стадий чемпионатов Европы - 14 голов.

Все пары 1/8 финала Евро-2020

Благодаря забитым мячам капитана сборная Португалии сыграла вничью с действующими чемпионами мира из Франции и вышла в плей-офф Евро-2020. Напомним, Португалия является действующим чемпионом Европы.

Все пары 1/8 финала выглядят так: Бельгия - Португалия, Италия - Австрия, Франция - Швейцария, Хорватия - Испания, Швеция - Украина, Англия - Германия, Нидерланды - Чехия, Уэльс - Дания.

Матчи пройдут с 26 по 29 июня.

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