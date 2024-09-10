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Лига наций УЕФА: Германия и Нидерланды сыграли вничью

Александра Иванова
10 сентября 2024 г.

Матч Германия - Нидерланды группы 3 Лиги А Лиги наций УЕФА завершился в Амстердаме со счетом 2:2. У немцев отличились Дениз Ундав и Йозуа Киммих.

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Дениз Ундав забивает гол в ворота сборной Нидерландов во время матча Германия - Нидерланды Лиги наций, 10 сентября 2024 года
Дениз Ундав забивает гол в ворота сборной НидерландовФото: Lars Baron/Getty Images

Германия и Нидерланды сыграли вничью со счетом 2:2 в матче 2-го тура группы 3 Лиги А Лиги наций УЕФА. Спортивный поединок прошел на стадионе "Йохан Кройф Арена" в Амстердаме.

Первый гол забил на второй минуте матча полузащитник сборной Нидерландов Тиджани Рейндерс. Сравнять счет бундестим удалось лишь на 38-й минуте: отличился нападающий сборной Германии Дениз Ундав (Deniz Undav). На третьей минуте добавленного времени в первом тайме еще одно попадание в створ ворот сборной Нидерландов выполнил Йозуа Киммих (Joshua Kimmich).

Однако удержать лидерство немцы не смогли. На 51-й минуте матча счет сравнял нидерландский полузащитник Дензел Дюмфрис.

5 сентября в Лиге наций Германия разгромила сборную Венгрии со счетом 5:0. В свою очередь Нидерланды 8 сентября одержали верх над соперниками из Боснии и Герцеговины со счетом 5:2.

10 сентября футболисты Украины проиграли в Лиге наций сборной Чехии. Встреча группы 1 лиги B прошла в Праге и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Действующим чемпионом Лиги наций является Испания.

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