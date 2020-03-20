Ударим статистикой по коронавирусу: 406, 15 или 2,5? (фото)

Гамбург • "STAY AT HOME!" - самолет с таким баннером могли наблюдать в последние дни в небе над городом жители Гамбурга. В связи с пандемией коронавирусной инфекции подобные призывы появляются в Германии повсюду - например, в виде хештегов #zuhausebleiben и #stayathome на экранах телевизоров или трафаретных граффити на тротуарах. Все публикации нашего сайта на эту тему можно посмотреть по этой ссылке - Коронавирус SARS-CoV-2.

Оставшись дома и максимально избегая социальных контактов за пределами своих четырех стен, каждый может внести свой вклад в борьбу с распространением вируса. При этом в Германии разрешено не только выходить в магазины или аптеки, но и совершать прогулки на свежем воздухе, пробежки или поездки на велосипеде. Главное - соблюдать дистанцию, не собираться в группы и так далее. Для наглядности эффективности этих мер приведем здесь данные ученых из американской лаборатории Signer Laboratory в Сан-Диего.

Граффити в Мюнхене

Вариант первый - 406 человек

Один инфицированный SARS-CoV-2 человек без ограничения социальных контактов за пять дней заражает в среднем 2,5 людей. Через 30 дней зараженными оказываются 406 человек.

Вариант второй - 15 человек

Один инфицированный SARS-CoV-2 человек при ограничении социальных контактов на 50 процентов за пять дней заражает в среднем 1,25 человека. Через 30 дней зараженными оказываются 15 человек.

Вариант третий - 2,5 человека

Один инфицированный SARS-CoV-2 человек при ограничении социальных контактов на 75 процентов за пять дней заражает в среднем 0,625 человека. Через 30 дней зараженными оказываются 2,5 человека.

Желаем всем вам и вашим близким не оказаться ни в одной из цепочек!

Смотрите также:

Смотреть видео 02:49 Поделиться Ангела Меркель - на карантине Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3Zvk3 Ангела Меркель - на карантине: в ФРГ ужесточают антикризисные меры